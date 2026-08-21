Shadow convierte un mensaje desde Camagüey en “La Foto”, su colaboración con Nicky Jam

El artista cubano Shadow, nombre artístico de Raudel Gómez Hernández, da un nuevo paso en su carrera con el lanzamiento de “La Foto”, una colaboración con Nicky Jam que tuvo su origen en un video publicado desde Camagüey, Cuba. El sencillo, distribuido por EMM y Plus Media, ya se encuentra disponible en plataformas digitales y llega acompañado de un videoclip oficial.

La producción marca un punto relevante en la trayectoria de Shadow, quien pasó de compartir sus composiciones mediante redes sociales a trabajar con una de las figuras de mayor reconocimiento de la música latina. El proyecto también pone de relieve el papel que las plataformas digitales desempeñan como canales de descubrimiento y promoción para artistas emergentes.

De Camagüey a una colaboración con Nicky Jam

La historia detrás de “La Foto” comenzó lejos de los grandes estudios de grabación. Shadow desarrollaba su propuesta musical en Camagüey mientras enfrentaba las dificultades de impulsar una carrera artística y, al mismo tiempo, buscaba sostener a su familia.

Según la información difundida con el lanzamiento, el artista aprovechó uno de sus momentos de acceso a internet para grabar un video interpretando una composición propia. Para hacerlo utilizó una bocina portátil como equipo de sonido y posteriormente publicó el material en Instagram.

La publicación incluía una petición dirigida a quienes encontraran el video: etiquetar a Nicky Jam. El objetivo de Shadow era conseguir que el intérprete conociera su trabajo ante la posibilidad, entonces remota, de grabar algún día una canción juntos.

La iniciativa terminó obteniendo un resultado que modificó el rumbo de su proyecto musical. El video llegó hasta Nicky Jam, quien conoció de esa manera el trabajo del cantante cubano y posteriormente estableció contacto directo con él.

Las redes sociales abren una oportunidad para Shadow

El encuentro entre ambos artistas refleja cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta capaz de reducir algunas de las barreras tradicionales de entrada a la industria musical. Para intérpretes independientes o emergentes, estos canales permiten presentar material directamente ante audiencias internacionales y profesionales del sector.

En el caso de Shadow, aquel contenido publicado desde Camagüey se convirtió en el punto de partida de una relación artística que finalmente produjo “La Foto”.

La colaboración reúne a un artista cubano que busca ampliar su presencia en el mercado latino con Nicky Jam, una figura consolidada de la música urbana. Para Shadow, el lanzamiento representa además una oportunidad para llevar su propuesta a nuevas audiencias y aumentar su exposición mediante las plataformas de distribución digital.

Shadow firma la composición de “La Foto”

“La Foto” fue escrita por Raudel Gómez Hernández, Shadow, mientras que la producción estuvo a cargo de Jorge Miliano. Carlos Ariel Jiménez Jorge asumió la ingeniería de grabación y Javier Delgado realizó los trabajos de mezcla y masterización.

El equipo técnico dio forma a una producción que combina la propuesta del artista cubano con la experiencia de Nicky Jam dentro de la industria musical latina.

El lanzamiento se realiza bajo la distribución de EMM y Plus Media, facilitando la presencia comercial del sencillo en las principales plataformas digitales.

Un videoclip acompaña el lanzamiento del sencillo

La canción cuenta además con un videoclip oficial realizado por Mechu Recvolution & Nova Films. La producción audiovisual complementa el concepto del tema y presenta el encuentro artístico que surgió después de aquella primera publicación realizada por Shadow en redes sociales.

El componente audiovisual forma parte de la estrategia de lanzamiento de “La Foto”, en un mercado donde los videos, las plataformas de streaming y las redes sociales tienen un peso creciente en la promoción y alcance de nuevos sencillos.

Para los artistas emergentes, este ecosistema digital también ofrece oportunidades para construir comunidades de seguidores y conseguir exposición fuera de sus mercados de origen.

“La Foto” marca una nueva etapa para el artista cubano

Más allá del lanzamiento musical, la historia de Shadow muestra las nuevas vías que tienen los artistas para conectar con figuras establecidas y presentar su trabajo ante públicos internacionales.

Desde una publicación realizada con recursos limitados en Camagüey hasta una producción junto a Nicky Jam, “La Foto” representa para Shadow la materialización de una aspiración que encontró alcance a través de las redes sociales.

Con el sencillo y su videoclip disponibles en plataformas digitales, el artista cubano inicia una nueva etapa de exposición dentro de la industria musical latina, respaldado por una colaboración que podría ampliar el alcance de su propuesta y presentar su trabajo ante nuevas audiencias.