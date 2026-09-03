El Desaire llega a los cines con una historia sobre el control y la violencia de género

La producción mexicana El Desaire, dirigida por Gabriel Ramos y rodada íntegramente en Coahuila, llega a las salas de cine este 3 de septiembre tras un recorrido internacional en el que ha acumulado más de 25 reconocimientos. Inspirada libremente en el conocido corrido norteño de Rosita Alvírez, la película traslada esa referencia de la cultura popular a un escenario contemporáneo para abordar las dinámicas de control, celos y violencia que pueden desarrollarse dentro de una relación.

El estreno amplía la presencia en cartelera de producciones realizadas fuera de los principales centros tradicionales de la industria audiovisual mexicana. Filmada en Saltillo y Ramos Arizpe, la cinta también busca dar visibilidad al talento cinematográfico de Coahuila y a las posibilidades de producción audiovisual de la región.

Una historia inspirada en el corrido de Rosita Alvírez

La trama tiene como protagonista a Rosa, interpretada por Vico Escorcia, una joven cuya vida cambia después del repentino fallecimiento de su padre. Ante la nueva situación familiar, debe interrumpir sus estudios universitarios y asumir la responsabilidad de la florería de su familia para ayudar a sostener económicamente a su madre.

Mientras intenta afrontar el duelo y mantener el negocio en funcionamiento, Rosa continúa su relación sentimental con Juan, un joven al que conoce desde la infancia. Inicialmente, el vínculo se presenta como una relación convencional, pero la historia revela progresivamente comportamientos relacionados con los celos, el control y distintas expresiones de micromachismo.

A través de esta evolución, El Desaire plantea cómo determinadas conductas pueden normalizarse o confundirse con muestras de afecto hasta transformarse en dinámicas perjudiciales para quienes las experimentan.

La película toma como punto de partida cultural el corrido de Rosita Alvírez, cuya historia gira en torno a una joven asesinada tras un desaire. La producción recupera ese referente para examinarlo desde una perspectiva actual y conectarlo con el debate sobre la violencia de género y las relaciones personales.

Preestrenos generan conversación en Ciudad de México y Monterrey

Antes de su llegada a la cartelera, El Desaire realizó funciones de preestreno en Ciudad de México y Monterrey. Las presentaciones estuvieron acompañadas por sesiones de preguntas y respuestas que permitieron al público discutir los principales temas planteados por la película.

De acuerdo con la información difundida sobre estas exhibiciones, parte de la conversación estuvo centrada en la necesidad de revisar comportamientos y discursos relacionados con el machismo. Las audiencias también abordaron la responsabilidad individual frente a dinámicas de control y la importancia de pasar de la reflexión a acciones que contribuyan a combatir la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Las actividades posteriores a las funciones ampliaron así el alcance de la producción más allá de su propuesta cinematográfica, al generar espacios de discusión sobre problemáticas sociales presentes en México.

Coahuila gana presencia como escenario de producción audiovisual

Además de su temática, la película destaca por su estrecho vínculo con Coahuila. El Desaire fue rodada completamente en Saltillo y Ramos Arizpe, utilizando ambas ciudades como escenarios para desarrollar la historia.

El elenco está encabezado por Vico Escorcia y cuenta además con las actuaciones de Guillermo Alonso, Joshua Okamoto, Karen Martí y Gaby de la Garza. Gabriel Ramos estuvo a cargo de la dirección del proyecto.

Según la información proporcionada por la producción, la cinta suma más de 25 galardones obtenidos durante su recorrido internacional, incluyendo reconocimientos en plazas como Barcelona, Estocolmo y Houston. Esa trayectoria precede ahora su incorporación al circuito comercial de exhibición.

El desarrollo de una producción de estas características en Coahuila también pone el foco sobre la actividad audiovisual regional y su capacidad para albergar proyectos cinematográficos con proyección fuera de México.

El Desaire inicia su etapa de exhibición comercial

Con su llegada a los cines, la película busca trasladar a un público más amplio una historia construida alrededor de situaciones que pueden comenzar con comportamientos cotidianos y evolucionar hacia formas más graves de abuso y control.

La propuesta utiliza el drama como vehículo para explorar cómo ciertas conductas pueden permanecer ocultas detrás de relaciones aparentemente normales. Al mismo tiempo, conecta una referencia de la música popular mexicana con problemáticas sociales que mantienen vigencia.

Tras su recorrido internacional y sus funciones de preestreno, El Desaire inicia su etapa de exhibición comercial con una producción realizada desde Coahuila y una narrativa centrada en generar conversación sobre las relaciones de pareja, el control, el machismo y la violencia de género.