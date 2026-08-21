Lenny Tavárez transforma la nostalgia en reggaetón con su nuevo sencillo “Mi Gallery”

El artista puertorriqueño Lenny Tavárez amplía su propuesta dentro de la música urbana con el lanzamiento de “Mi Gallery”, su nuevo sencillo y tercer adelanto de 8, un proyecto de ocho canciones con el que busca recorrer distintas etapas emocionales vinculadas al amor, las relaciones y los recuerdos.

Presentado el 21 de agosto de 2026, el tema llega en una etapa de renovación artística para el intérprete multiplatino y nominado al Latin GRAMMY®. La canción utiliza el reggaetón como base para abordar la nostalgia que permanece después del final de una relación, combinando elementos emocionales con un ritmo orientado también a la pista de baile.

“Mi Gallery” convierte los recuerdos de una relación en una narrativa musical

El concepto de “Mi Gallery” gira alrededor de los recuerdos que sobreviven cuando dos personas deciden continuar por caminos separados. Fotografías, momentos compartidos y pequeños detalles forman una especie de galería emocional que permanece después de que la relación ha terminado.

La propuesta aborda así la tensión entre conservar los recuerdos y avanzar hacia una nueva etapa. Tavárez apuesta por una composición de carácter vulnerable acompañada por elementos reconocibles del reggaetón, manteniendo la línea urbana que ha caracterizado buena parte de su trayectoria.

El sencillo representa además una nueva pieza dentro de la estrategia de lanzamiento de 8. Se trata del tercer adelanto del proyecto y continúa revelando progresivamente la narrativa que el cantante ha diseñado alrededor del EP.

El EP “8” recorrerá diferentes etapas del amor y las relaciones

8 ha sido concebido como una colección formada por ocho canciones y ocho capítulos emocionales. Cada composición abordará una dimensión diferente de las relaciones personales, con temas relacionados con la atracción, el deseo, los recuerdos, el amor imposible, el destino, la vulnerabilidad, la adrenalina y la celebración.

La estructura permitirá que cada lanzamiento funcione de manera independiente y, al mismo tiempo, forme parte de una historia más amplia. Con este enfoque, Tavárez busca desarrollar gradualmente el concepto del proyecto mientras presenta distintas facetas de su propuesta artística.

Para el cantante, 8 representa uno de sus trabajos más personales hasta el momento y una oportunidad para combinar la experiencia acumulada durante su carrera con nuevas formas de abordar temáticas sentimentales dentro de la música urbana.

Lenny Tavárez protagoniza una nueva portada de Rolling Stone en Español

El estreno de “Mi Gallery” coincide con la aparición del artista en la más reciente portada de Rolling Stone en Español, publicación que dedica un perfil a su evolución profesional y personal.

El contenido repasa su trayectoria desde sus primeros años como integrante de Dyland & Lenny, así como los cambios que ha experimentado durante su desarrollo como solista. También aborda el equilibrio que ha encontrado en su vida, su proceso creativo y la importancia de mantenerse fiel a su esencia mientras continúa evolucionando como artista.

La publicación también profundiza en 8 como representación de esta nueva etapa musical. El proyecto ofrece a Tavárez un espacio para explorar diferentes dimensiones de su identidad artística y presentar una propuesta centrada en experiencias emocionales y relaciones personales.

La portada llega en un momento relevante de su trayectoria y pone el foco tanto en el recorrido construido dentro de la música urbana como en la madurez, versatilidad y libertad creativa que caracterizan su actual fase profesional.

“Mi Gallery” refuerza una nueva etapa en la carrera del artista

Con “Mi Gallery”, Tavárez mantiene elementos asociados al reggaetón mientras desarrolla una narrativa centrada en los recuerdos que quedan después de una ruptura. La canción busca conectar el componente emocional de su letra con la energía habitual del género urbano.

El lanzamiento, junto con el desarrollo progresivo de 8 y su reciente exposición editorial, marca otro paso en una etapa enfocada en mostrar diferentes facetas de su evolución musical.

Mientras los próximos lanzamientos completarán gradualmente las ocho piezas previstas para el EP, “Mi Gallery” ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y funciona como un nuevo capítulo de la propuesta conceptual que Tavárez está construyendo alrededor de 8.