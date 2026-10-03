League of Legends Classic Cosplay Contest anuncia a sus ganadores en Latinoamérica

La comunidad latinoamericana de League of Legends llevó a algunos de los campeones más emblemáticos del videojuego fuera de la Grieta con el League of Legends Classic Cosplay Contest. La competencia reunió trabajos de cosplayers de distintos países de la región, con Sion, Kassadin y Wukong ocupando los tres primeros lugares.

El cosplay celebra las raíces de League of Legends Classic

El concurso invitó a participantes de toda Latinoamérica a regresar a los orígenes de League of Legends mediante la recreación de diseños clásicos de sus campeones.

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por Twiin Cosplay, de México; Peyton Cosplay, de Argentina; y Natosa, de Chile.

La evaluación se dividió en dos criterios principales. La Precisión representó el 50% de la puntuación e incluyó aspectos como los detalles, colores, texturas y caracterización.

El 50% restante correspondió a Construcción y Confección, apartado en el que se valoraron la complejidad de cada proyecto y la calidad de su ejecución.

Rishi gana el primer lugar con su cosplay de Sion

El primer puesto fue para Rishi / Ishikawa, de Perú, por su interpretación de Sion.

Recrear al campeón representó un desafío por la escala del personaje, sus proporciones, su característica silueta y la cantidad de componentes necesarios para trasladar su apariencia al mundo real.

El jurado destacó el compromiso de Rishi por reproducir de manera fiel la presencia colosal de Sion. El proyecto utilizó diferentes materiales y técnicas de alta dificultad para desarrollar las distintas piezas sin perder las proporciones y características esenciales del campeón.

Las fotografías del trabajo ganador estuvieron a cargo de Sokwha y Rodolfo Talledo.

Ameni Dusk obtiene el segundo lugar con Kassadin

El segundo puesto también quedó en Perú. Ameni Dusk obtuvo la posición con una recreación de Kassadin centrada en la estética original de League of Legends Classic.

El jurado destacó la fidelidad de los diferentes elementos del diseño y la variedad de técnicas empleadas durante la construcción.

La atención dedicada a los acabados y a cada componente permitió crear una interpretación especialmente cercana a la referencia original y a la temática de la competencia.

Las fotografías fueron realizadas por Alberto Siccha, mientras que la edición estuvo a cargo de Thomas The Specialist.

Serujio completa el podio con Wukong

El colombiano Serujio consiguió el tercer lugar con su cosplay de Wukong.

En este caso, el jurado resaltó especialmente la precisión de la ejecución y el cuidado dedicado tanto a los elementos más reconocibles del campeón como a los pequeños detalles de cada pieza.

La calidad de los acabados y la precisión de la construcción contribuyeron a una recreación sólida del personaje. Las fotografías fueron realizadas por YIYART.

El Top 10 reconoce más trabajos de la comunidad

Además de los tres primeros puestos, el jurado seleccionó otras propuestas para completar el Top 10 del League of Legends Classic Cosplay Contest.

CieruCian consiguió el cuarto lugar con Ahri, con fotografías de Andrew my love.

El quinto puesto fue para Psycho Crush y su interpretación de Ashe, fotografiada por Cesar Castillo.

Vayne Hunter quedó en sexto lugar con Vayne, con fotografías realizadas por Paul.

Kokoa Cosplay obtuvo el séptimo puesto con su recreación de Leona. Las fotografías estuvieron a cargo de Rodrigo Rodriguez.

Una muestra del cosplay latinoamericano

Los resultados reflejan una variedad de técnicas de confección, construcción y caracterización utilizadas para adaptar los diseños clásicos de League of Legends al cosplay.

Desde la escala y complejidad del Sion ganador hasta la fidelidad visual de Kassadin y el trabajo de precisión realizado con Wukong, el concurso puso el foco tanto en el parecido con los personajes originales como en el proceso técnico necesario para construir cada propuesta.

El League of Legends Classic Cosplay Contest cerró así su competencia reconociendo el trabajo de cosplayers latinoamericanos que reinterpretaron algunos de los campeones más conocidos de las primeras etapas del popular videojuego.