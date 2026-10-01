CONTROL Resonant llega con Path Tracing y DLSS 4.5 junto a un nuevo controlador GeForce Game Ready

NVIDIA ha anunciado una nueva serie de novedades para los jugadores con tarjetas GeForce RTX, encabezadas por el lanzamiento de CONTROL Resonant con trazado de rayos completo y compatibilidad con las tecnologías de DLSS 4.5. La compañía también ha publicado un nuevo controlador GeForce Game Ready con optimizaciones para varios de los lanzamientos más destacados de las próximas semanas.
El nuevo controlador incluye mejoras para AION 2, CONTROL Resonant, Gears of War: E-Day y The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, mientras NVIDIA continúa ampliando sus herramientas RTX y soluciones de inteligencia artificial destinadas a desarrolladores.
CONTROL Resonant incorpora Path Tracing y DLSS 4.5
Desarrollado por Remedy Entertainment como secuela de CONTROL, CONTROL Resonant aprovecha las GPU GeForce RTX para incorporar iluminación directa e indirecta mediante path tracing, además de reflejos, sombras exteriores y otros efectos avanzados.
El juego es compatible con DLSS 4.5 Ray Reconstruction y Dynamic Multi Frame Generation, tecnologías diseñadas para mejorar tanto la calidad de imagen como la velocidad de fotogramas.
Según NVIDIA, una GeForce RTX 5090 puede alcanzar hasta 320 FPS en resolución 4K y hasta 480 FPS a 1080p bajo las condiciones utilizadas por la compañía.
Los jugadores también pueden acceder a CONTROL Resonant mediante GeForce NOW Ultimate si no disponen de un sistema GeForce RTX compatible.
AION 2 se prepara para su lanzamiento occidental
El MMORPG AION 2, desarrollado por NC, llegará a Occidente el 30 de septiembre para quienes hayan adquirido el Founder’s Pack. Su lanzamiento completo bajo el modelo free-to-play está previsto para el 5 de octubre.
Desarrollado con Unreal Engine 5, el título incorpora nuevas mecánicas de desplazamiento y combate, incluidos sistemas de planeo y vuelo.
En equipos GeForce RTX, AION 2 contará desde su lanzamiento con DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation.
Gears of War: E-Day suma tecnologías RTX
Gears of War: E-Day, la precuela del Gears of War original desarrollada por The Coalition, también forma parte de los juegos optimizados con el nuevo controlador.
El título incluye DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation y NVIDIA Reflex. También utiliza iluminación global Lumen y sombras MegaLights mediante ray tracing.
Además, incorpora NVIDIA RTX Mega Geometry para ofrecer trazado de rayos con mayor nivel de detalle sobre la geometría Nanite de Unreal Engine 5.
El acceso anticipado comienza el 1 de octubre, mientras que el lanzamiento completo está previsto para el 6 de octubre.
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered amplía sus opciones gráficas
La actualización gratuita The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered de CD PROJEKT RED llega el 29 de septiembre con cambios en diferentes áreas del juego.
Entre las novedades se incluyen un sistema de habilidades rediseñado, actualizaciones de las animaciones y el combate, compatibilidad con mods multiplataforma, nuevas opciones de meditación y un modo foto ampliado.
En las GPU GeForce RTX, la remasterización incorpora path tracing, DLSS 4.5 Ray Reconstruction y Super Resolution, además de una versión más rápida y de menor latencia de Frame Generation.
Las GPU GeForce RTX Serie 50 también pueden utilizar Dynamic Multi Frame Generation de hasta 6X.
NRG actualiza sus equipos con GeForce RTX 5080
NVIDIA también anunció su colaboración con NRG de cara al torneo VCT Champs, que comienza el 24 de septiembre.
NRG, campeón de 2025, ha actualizado sus equipos de competición con GPU GeForce RTX 5080. NVIDIA Reflex también forma parte de la configuración para reducir la latencia del sistema durante las partidas competitivas.
Según datos de ProSettings.net citados por NVIDIA, la GeForce RTX 5080 es la GPU más utilizada entre los jugadores profesionales de VALORANT analizados.
NVIDIA afirma que la RTX 5080 puede superar los 1.000 FPS a 1080p con los ajustes máximos y mantener la latencia del PC por debajo de 3 ms mediante NVIDIA Reflex.
NVIDIA ACE amplía sus herramientas para desarrolladores
Las novedades también abarcan NVIDIA ACE, el conjunto de modelos y herramientas de inteligencia artificial diseñado para facilitar la creación de personajes interactivos y conversacionales dentro de los videojuegos.
NVIDIA Nemotron Speech 3.5 Streaming es un modelo de reconocimiento automático del habla de 600 millones de parámetros. Utiliza una arquitectura de streaming destinada a transcribir la voz del jugador con baja latencia sin comprometer la precisión.
Qwen3 TTS, por su parte, es un modelo de conversión de texto a voz de 600 millones de parámetros capaz de generar audio de alta calidad y compatible con ajustes personalizados mediante fine-tuning.
RTX Mega Geometry SDK alcanza la versión 2.0
NVIDIA también ha actualizado RTX Kit SDK para ampliar su compatibilidad con geometría de alta densidad, texturas neuronales, iluminación y filtrado de texturas.
RTX Mega Geometry SDK alcanza además la versión 2.0, incorporando compatibilidad con streaming de clústeres de nivel de detalle para mallas de alta densidad.
Con estas actualizaciones, NVIDIA amplía simultáneamente su ecosistema para jugadores y desarrolladores, con CONTROL Resonant como uno de los principales escaparates de las capacidades de path tracing y DLSS 4.5 en las GPU GeForce RTX.