“Gummy” de Javi Prada tendrá su estreno mundial en el Festival de Sitges

La película de terror Gummy, ópera prima de ficción en formato largometraje del cineasta asturiano Javi Prada, iniciará su recorrido internacional con su estreno mundial en la 59.ª edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges. Protagonizada por Javier Botet y Clara Alvarado, la producción continuará posteriormente por festivales nacionales e internacionales antes de llegar a las salas de cine españolas el 18 de noviembre.

Producida por César Rodríguez Blanco a través de Señor Mono, con Gamera Studios como productora asociada, la cinta representa un importante paso profesional para Prada tras una trayectoria vinculada principalmente al cortometraje, el documental y las producciones de género fantástico y de terror.

Un thriller que invierte los papeles de víctima y verdugo

Con guion de Rubén Tejerina, Gummy desarrolla su historia alrededor de una premisa que modifica las convenciones habituales del thriller de terror: “¿qué ocurre cuando un depredador elige a la víctima equivocada?”

La trama sigue a Mauro, interpretado por Javier Botet, un asesino en serie que sale una noche en busca de una nueva víctima. Durante su recorrido llega a un bar de carretera, donde conoce a Amaranta, personaje interpretado por Clara Alvarado.

Inicialmente, la joven parece reunir las características que Mauro busca en una víctima. Sin embargo, las apariencias resultan engañosas. La situación cambia cuando Amaranta revela una faceta inesperada y el supuesto cazador pierde el control.

A partir de ese momento, Mauro se ve obligado a luchar por su propia supervivencia. La película construye así un juego de inversión de roles entre víctima y verdugo, combinando tensión, violencia y humor negro mientras altera progresivamente las expectativas del espectador.

Javier Botet y Clara Alvarado encabezan el reparto

Javier Botet asume el papel de Mauro después de desarrollar una amplia trayectoria internacional dentro del cine fantástico y de terror. El actor español ha participado en producciones como REC, Mamá e IT, consolidando una carrera especialmente asociada al género.

En Gummy, Botet se distancia de algunas de las criaturas y caracterizaciones que han marcado su trayectoria para interpretar a un personaje humano y perturbador sobre el que se construye buena parte de la tensión de la historia.

Frente a él se encuentra Clara Alvarado, conocida por el público por producciones como La casa de papel. La actriz interpreta a Amaranta y asume uno de los principales papeles cinematográficos de su carrera.

El elenco se completa con Jan Cornet, Macarena Gómez, Rubén Tejerina, Fernando Soto, Mario Mayo, Sara Jiménez, Héctor Montoliú, Ruth Armas, Rafa Reaño, César Martel y Carla Nieto.

Javi Prada da el salto al largometraje de ficción

Gummy supone el debut de Javi Prada como director en solitario de un largometraje de ficción. El cineasta asturiano llega al proyecto después de años trabajando en diferentes formatos audiovisuales y desarrollando una filmografía estrechamente relacionada con el terror y el género fantástico.

Entre sus trabajos anteriores figuran Listen, Spyglass, Su madre, Prejuicios y Wifi, proyectos que han logrado numerosas selecciones en festivales y reconocimientos.

Prada también ha participado junto a Kiko Prada en producciones como Queridos monstruos y Vicente Aranda: 50 años de cine, además de trabajar en la serie Dorien.

Después de su experiencia en formatos más breves, Gummy le permite trasladar al largometraje un universo creativo caracterizado por personajes extremos y situaciones que evolucionan hasta conducir al público hacia escenarios distintos de los inicialmente planteados.

Señor Mono y Gamera Studios impulsan la producción

Señor Mono encabeza la producción de Gummy bajo la dirección del productor César Rodríguez Blanco. El proyecto apuesta por una propuesta independiente de género construida alrededor de una premisa directa y del enfrentamiento psicológico entre sus protagonistas.

Gamera Studios participa como productora asociada y aporta experiencia en diferentes áreas de creación, producción y distribución audiovisual. La compañía ya cuenta con experiencia en Sitges, donde anteriormente obtuvo una buena recepción con Silencio, serie de Eduardo Casanova presentada como original de Movistar Plus+.

La estrategia de lanzamiento combina la presencia de Gummy en festivales especializados nacionales e internacionales con su posterior exhibición comercial. La distribución en festivales estará a cargo de Lack of Coffee Studio.

Con su estreno mundial en Sitges, Gummy abre una nueva etapa para Javi Prada y sus productores, que utilizarán el circuito de festivales como plataforma para presentar el proyecto antes de su llegada al público en las salas de cine españolas.