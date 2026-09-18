BTS llevará a los cines sus conciertos de Buenos Aires y São Paulo con ARIRANG Live Viewing

BTS llevará por primera vez a los cines de todo el mundo transmisiones en vivo de sus conciertos desde Sudamérica. Las actuaciones de Buenos Aires y São Paulo, correspondientes a la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, protagonizarán dos eventos cinematográficos internacionales durante octubre.

La iniciativa, presentada por Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC, permitirá seguir en pantalla grande dos conciertos completos de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Las proyecciones llegarán a más de 3.700 cines de más de 85 territorios.

BTS retransmitirá desde Buenos Aires y São Paulo

El primero de los conciertos tendrá lugar en Buenos Aires, donde BTS realizará su primera actuación en Argentina. Este espectáculo supondrá además el cierre del tramo latinoamericano de la gira mundial ARIRANG.

La retransmisión del concierto argentino está programada para el sábado 24 de octubre en América y para el domingo 25 de octubre en el resto del mundo.

La segunda cita llegará desde São Paulo, con un concierto en un estadio brasileño. La emisión podrá verse el viernes 30 de octubre en América y el sábado 31 de octubre en otros territorios.

Los horarios concretos dependerán de cada país. En algunas regiones, las proyecciones serán diferidas para ajustarse a los diferentes husos horarios.

Más de 3.700 cines participarán en el evento

El proyecto BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES AND SÃO PAULO: LIVE VIEWING tendrá presencia en más de 85 territorios y 3.700 salas.

El formato busca trasladar a la pantalla grande la experiencia de los conciertos en estadios, incluyendo la producción visual y el diseño de escenario 360 grados en formato in-the-round que caracteriza a esta gira.

Las entradas ya se encuentran a la venta, mientras que los horarios y las salas participantes varían en función del mercado.

Buenos Aires y São Paulo amplían los Live Viewing de ARIRANG

Las retransmisiones sudamericanas serán el cuarto y quinto evento Live Viewing organizado durante la gira mundial ARIRANG.

Anteriormente se celebraron eventos internacionales desde Goyang y Tokio en abril, seguidos en junio por una retransmisión desde el Busan Asiad Main Stadium, una actuación vinculada al regreso del grupo a Corea del Sur y a la celebración de su aniversario.

Según la información facilitada por los organizadores, estos eventos cinematográficos han reunido a millones de seguidores de BTS en distintos países, ofreciendo la posibilidad de seguir conciertos completos desde salas de cine.

La gira ARIRANG mantiene su alcance internacional

La actual gira mundial está acompañada por el quinto álbum de estudio del grupo, ARIRANG. De acuerdo con los datos proporcionados para el evento, el disco se mantiene como el álbum de venta más rápida del año hasta el momento en el Billboard 200.

La gira también ha registrado una elevada actividad comercial. Según la información difundida por los responsables del proyecto, BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ recaudó más del doble que su competidor más cercano en el listado Billboard April Top Tours.

El regreso del grupo también ha incluido otros acontecimientos destacados durante 2026. BTS actuó en la final de la Copa Mundial el 19 de julio y recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento de Artista del Año en los American Music Awards (AMAs) 2026.

BTS refuerza la conexión entre conciertos y salas de cine

Las retransmisiones de Buenos Aires y São Paulo amplían el alcance internacional de una gira que combina grandes conciertos en estadios con eventos cinematográficos dirigidos a seguidores que no pueden asistir presencialmente.

Con dos nuevas citas en octubre y presencia prevista en miles de salas, BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ Live Viewing llevará por primera vez los conciertos sudamericanos del grupo a espectadores de numerosos países, mientras Buenos Aires y São Paulo se incorporan al recorrido global de retransmisiones de la gira.