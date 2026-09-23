Champions Shanghai 2026: formato, calendario y claves del Mundial de VALORANT

El Champions Shanghai 2026 reunirá a 16 de los mejores equipos de VALORANT del mundo para disputar el título más importante de la temporada. La competición se celebrará del 24 de septiembre al 18 de octubre en Shanghái, con representantes de Americas, China, EMEA y Pacific.

Después de una temporada del VCT marcada por la aparición de nuevos aspirantes y dos nuevos campeones en los Masters, el torneo cerrará el calendario competitivo de 2026 con una fase de grupos y unos playoffs de doble eliminación.

16 equipos competirán por el título mundial de VALORANT

Champions Shanghai contará con 16 equipos procedentes de cuatro regiones competitivas. Cada grupo incluirá un representante de Americas, CN, EMEA y Pacific.

La primera etapa se disputará entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre. De los 16 participantes iniciales, solamente ocho conseguirán avanzar a los playoffs.

Así funcionará la fase de grupos

La fase inicial estará formada por cuatro grupos. Todas las series se disputarán al mejor de tres mapas y los equipos quedarán eliminados después de sufrir dos derrotas.

Las primeras cuatro jornadas se celebrarán de forma consecutiva entre el 24 y el 27 de septiembre. El 28 de septiembre será jornada de descanso antes de que la competición regrese el día 29.

Los encuentros de grupos continuarán hasta el domingo 4 de octubre, cuando quedarán definidos los ocho clasificados para la siguiente etapa.

Los playoffs comenzarán el 7 de octubre

Después de dos jornadas de descanso, los playoffs arrancarán el miércoles 7 de octubre bajo un formato de doble eliminación.

Una primera derrota enviará a los equipos a la llave inferior, mientras que una segunda supondrá su eliminación definitiva del campeonato.

La primera parte de los playoffs se desarrollará del 7 al 11 de octubre. Posteriormente habrá cuatro días sin partidas, del 12 al 15 de octubre, antes de comenzar el tramo decisivo del torneo.

La gran final se disputará el 18 de octubre

Las finales comenzarán el viernes 16 de octubre con la jornada 16 de los playoffs.

El sábado 17 tendrá lugar la final de la llave inferior y el domingo 18 de octubre se disputará la gran final, en la que se decidirá el campeón mundial de VALORANT de 2026.

Champions Shanghai prepara una apertura especial

La organización también prepara una ceremonia de apertura concebida para combinar competición, comunidad y elementos culturales de Shanghái.

La transmisión comenzará el 24 de septiembre a las 02:00 en México, 03:00 en Colombia y Perú, y 05:00 en Chile y Argentina.

La ceremonia servirá como punto de partida para casi un mes de competición y buscará integrar diferentes localizaciones y elementos de la ciudad anfitriona en la presentación del evento.

El torneo elegirá a su jugador MVP

Champions Shanghai contará con un premio al MVP del torneo, destinado a reconocer al jugador con mayor impacto durante la competición.

La selección tendrá en cuenta el rendimiento, la regularidad y las actuaciones en los momentos decisivos. Comentaristas, creadores de contenido y representantes de medios participarán en la elección.

El nombre del MVP se dará a conocer después de la gran final del 18 de octubre.

Pick’Ems y recompensas regresan durante Champions Shanghai

Los espectadores también podrán participar en diferentes actividades vinculadas a las retransmisiones.

Los Pick’Ems, auspiciados por AWS, regresarán para permitir que los aficionados realicen predicciones sobre el desarrollo del campeonato y comparen sus resultados con los de otros participantes de todo el mundo.

Además, quienes sigan Champions Shanghai en directo podrán obtener recompensas exclusivas, entre ellas un título especial asociado al torneo.

Shotcall permitirá hacer predicciones durante las partidas

Otra de las funciones disponibles será Shotcall, una extensión para Twitch diseñada para realizar predicciones en tiempo real durante las retransmisiones del VCT.

Los espectadores podrán anticipar resultados de mapas, rondas y otros momentos clave mientras se disputan las partidas. Las respuestas correctas otorgarán puntos que contarán para una clasificación mundial.

Con 16 equipos, representantes de las cuatro principales regiones competitivas y casi un mes de actividad, Champions Shanghai 2026 cerrará la temporada internacional de VALORANT. La competición comenzará el 24 de septiembre y culminará el 18 de octubre con la gran final y la entrega del reconocimiento al MVP del torneo.