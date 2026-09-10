BTS llevará su gira mundial ‘ARIRANG’ desde Buenos Aires y São Paulo a cines de todo el mundo

Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC anunciaron que los conciertos de BTS en Buenos Aires y São Paulo serán transmitidos en salas de cine de todo el mundo durante octubre, en lo que será la primera transmisión en vivo del grupo desde Sudamérica.

Los espectáculos forman parte de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, la primera gran gira de BTS en aproximadamente cuatro años. Las presentaciones en Argentina y Brasil cerrarán el tramo latinoamericano del recorrido y ampliarán su alcance mediante exhibiciones cinematográficas internacionales.

Buenos Aires marcará la primera presentación de BTS en Argentina

La fecha de Buenos Aires tendrá especial relevancia al representar la primera presentación de BTS en Argentina. El concierto será transmitido el sábado 24 de octubre para las audiencias de América y el domingo 25 de octubre para el resto del mundo.

Posteriormente, el espectáculo de São Paulo llegará a los cines de América el viernes 30 de octubre, mientras que las salas de otros mercados internacionales lo presentarán el sábado 31 de octubre.

Las transmisiones permitirán a seguidores de distintos países disfrutar de dos conciertos completos protagonizados por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Los horarios de las funciones dependerán de cada territorio. En algunas regiones, las exhibiciones se realizarán de manera diferida para adaptarse a los husos horarios locales.

Venta internacional de boletos comenzará el 17 de septiembre

Los boletos para las transmisiones cinematográficas saldrán a la venta globalmente el jueves 17 de septiembre a partir de las 6:00 a.m. PT, 9:00 a.m. ET y 2:00 p.m. BST.

Las presentaciones de Buenos Aires y São Paulo se convertirán en el cuarto y quinto evento de Live Viewing de la gira mundial ‘ARIRANG’. Anteriormente se realizaron grandes eventos internacionales desde Goyang y Tokio en abril, además de una transmisión desde el Busan Asiad Main Stadium en junio.

Según los organizadores, estos eventos cinematográficos han reunido a millones de seguidores alrededor del mundo, permitiendo que las audiencias experimenten conciertos completos de BTS desde grandes estadios a través de la pantalla grande.

Marc Allenby, Chief Executive Officer de Trafalgar Releasing, destacó la importancia de incorporar las presentaciones latinoamericanas a esta estrategia de distribución internacional.

“Estamos orgullosos de continuar siendo parte del regreso de BTS, uno de los acontecimientos de la década, con estas transmisiones en vivo desde Latinoamérica, incluida la primera presentación del grupo en Argentina. Junto con HYBE y nuestros socios de exhibición alrededor del mundo, estamos entusiasmados de convertir estos eventos en experiencias verdaderamente imperdibles y llevar la energía de Buenos Aires y São Paulo a fans de todo el mundo”.

La gira ‘ARIRANG’ mantiene un fuerte desempeño comercial

La gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ incorpora un escenario de 360 grados en formato in-the-round, una configuración diseñada para ofrecer una experiencia de gran escala en estadios y acercar el espectáculo a diferentes sectores del público.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el recorrido ha registrado un importante desempeño comercial y ha recaudado más del doble que su competidor más cercano en el listado Billboard April Top Tours.

La expansión de los conciertos hacia las salas de cine representa además una oportunidad para ampliar el alcance comercial de las presentaciones. Este modelo permite conectar los eventos presenciales con seguidores que se encuentran fuera de las ciudades incluidas en la gira, aumentando la audiencia potencial de cada espectáculo.

Para el mercado latinoamericano del entretenimiento, la elección de Buenos Aires y São Paulo para estas transmisiones también destaca la importancia de ambas ciudades dentro del circuito regional de grandes eventos musicales internacionales.

BTS fortalece su presencia internacional

El regreso del grupo a los escenarios ha estado acompañado por otros acontecimientos de amplia exposición global. BTS se presentó en la final de la Copa Mundial el 19 de julio y fue reconocido como Artista del Año en los American Music Awards 2026 por segundo año consecutivo.

La combinación de conciertos en estadios, transmisiones internacionales y exhibiciones cinematográficas refuerza la estrategia para llevar la gira ‘ARIRANG’ a una audiencia más amplia.

Con Buenos Aires y São Paulo como cierre del tramo latinoamericano, BTS continuará extendiendo el impacto de su regreso más allá de los estadios, utilizando las salas de cine para conectar sus presentaciones sudamericanas con seguidores de numerosos mercados internacionales.