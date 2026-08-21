El Desaire, protagonizada por Vico Escorcia, llegará a los cines el 3 de septiembre con una historia sobre violencia de género

La película mexicana El Desaire, protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, llegará a las salas de cine del país el próximo 3 de septiembre con una historia que combina drama, conflictos familiares y relaciones personales con una reflexión sobre la violencia de género y los feminicidios en México.

Filmada íntegramente en Saltillo, Coahuila, la producción aborda una problemática social desde la experiencia de una joven que enfrenta el duelo, las responsabilidades familiares y distintas formas de violencia mientras intenta recuperar el control sobre su futuro.

Una historia marcada por el duelo y las responsabilidades familiares

La trama sigue a Rosa, interpretada por Vico Escorcia, una joven perteneciente a una familia tradicional cuya vida cambia tras la muerte de su padre. La pérdida la obliga a asumir la responsabilidad de la florería familiar para contribuir al sustento de su madre, situación que provoca que abandone temporalmente sus estudios universitarios.

El conflicto se intensifica cuando Rosa intenta retomar su formación académica. Su novio desde la infancia comienza a mostrar comportamientos abusivos, posesivos y dominados por los celos. Paralelamente, un cliente relacionado con actividades delictivas desarrolla un comportamiento de acoso hacia ella.

Estas relaciones construyen el triángulo central de la historia y permiten que la película explore situaciones de control, intimidación y violencia que afectan a mujeres en distintos entornos sociales.

El reparto principal está integrado por Vico Escorcia como Rosa, Joshua Okamoto como Héctor y Guillermo Alonso como Juan. También participan Karen Martí en el papel de Irma, Irene Arcila como Doña Esperanza y Gabriela de la Garza como la maestra Ana.

Vico Escorcia destaca el impacto social de la película

Más allá del componente dramático, la producción plantea generar conversaciones alrededor de las señales de violencia que pueden aparecer dentro de las relaciones personales.

La actriz Vico Escorcía comenta sobre la importancia de un filme que denuncia la violencia hacia la mujer: «Me acaban de compartir la historia de unas chicas que vieron la película el año pasado y que gracias a verla identificaron señales de violencia en su relación y la relación de su amiga y para mí eso ya es el éxito más grande que puede tener la película. Para mi es un honor, creo que tenemos una responsabilidad como artistas de retratar realidades difíciles para iniciar conversaciones incómodas y muy necesarias.»

La declaración refleja uno de los objetivos centrales del proyecto: utilizar la narrativa cinematográfica como una herramienta para visibilizar comportamientos que pueden convertirse en formas de violencia y fomentar la discusión sobre sus consecuencias.

Sobre el propósito del filme, el director Gamo Ramos señala: «El Desaire es una película que manda un mensaje claro a nuestra sociedad para generar conciencia sobre la violencia de género y los feminicidios que ocurren en México.»

Una producción cinematográfica desarrollada desde Coahuila

El Desaire también representa una apuesta por ampliar la actividad cinematográfica fuera de los principales centros tradicionales de producción audiovisual de México. La cinta fue producida y filmada en Saltillo, capital de Coahuila, como parte de una iniciativa orientada al desarrollo cinematográfico de la región.

El proyecto fue impulsado por la Universidad Carolina, el Epic Film Institute y la casa editorial Vanguardia. Su distribución comercial en México estará a cargo de Benuca Films.

Antes de su llegada a las salas comerciales, la película realizó un recorrido por festivales internacionales. De acuerdo con la información proporcionada por la producción, obtuvo reconocimientos como Mejor Película y Mejor Actriz en el Love and Hope International Film Festival de Barcelona.

La cinta también ha participado en festivales internacionales en países como España, Francia, Suecia, India, Singapur, Rusia, Estados Unidos y México, ampliando su exposición antes de su estreno comercial.

El Desaire busca impulsar el cine producido en los estados

El desarrollo de El Desaire en Coahuila pone además el foco sobre la descentralización de la industria cinematográfica mexicana. El proyecto busca demostrar la capacidad de las producciones realizadas desde distintas regiones del país para alcanzar circuitos internacionales y posteriormente acceder a las salas comerciales nacionales.

Con su estreno previsto para el 3 de septiembre, El Desaire llegará al público con una propuesta centrada en la determinación de Rosa por reconstruir su vida. Al mismo tiempo, la película busca abrir una conversación sobre los roles de género, las relaciones abusivas, la violencia contra las mujeres y la necesidad de enfrentar los feminicidios en México.