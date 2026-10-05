Halloween: The Game estrenará The Tower Farm y nuevos aspectos de Michael Myers el 27 de octubre

Halloween: The Game ampliará su propuesta de terror asimétrico este 27 de octubre de 2026 con su primera gran actualización de contenido poslanzamiento. La novedad incorporará gratuitamente el mapa The Tower Farm, además de nuevos personajes civiles, disfraces y dos aspectos de Michael Myers inspirados en distintas etapas de la conocida saga cinematográfica.

IllFonic, desarrolladora y editora del título, ha detallado los primeros contenidos de una hoja de ruta que contempla nuevas actualizaciones a lo largo del año. Gun Interactive participa como coeditora junto con Compass International Pictures y Further Front.

The Tower Farm lleva el terror a las afueras de Haddonfield

Una de las principales incorporaciones será The Tower Farm, el quinto mapa del videojuego y un escenario gratuito para todos los propietarios de Halloween: The Game. Su diseño está inspirado en los ambientes rurales vistos en Halloween 5: la venganza de Michael Myers.

El escenario abandona buena parte de las calles residenciales para trasladar las partidas a una comunidad agrícola situada en las afueras de Haddonfield. Carreteras rurales, campos de maíz, casas de campo y una pequeña estación de servicio forman parte del nuevo entorno.

El carácter abierto del mapa facilitará la orientación, pero también expondrá más a los civiles durante las partidas multijugador de uno contra cuatro. Las cunetas, la hierba alta y otros elementos del paisaje ofrecerán oportunidades para ocultarse, aunque también permitirán a Michael Myers sorprender a sus víctimas.

Graneros, campos y un festival de la cosecha

Las viviendas urbanas de otros escenarios serán sustituidas aquí por casas rurales, mientras que graneros, cobertizos, pacas de heno y equipamiento agrícola modificarán las posibilidades de persecución y escondite.

El mapa también contará con un festival de la cosecha, un campamento de caravanas y zonas repletas de calabazas. La iluminación de última hora del día reforzará la ambientación otoñal característica de la franquicia.

«1978 fue solo el principio», explicó Jared Gerritzen, director creativo de IllFonic. «Con el mapa The Tower Farm, llevamos el terror de ese primer evento en Haddonfield a un lugar más abierto donde no hay dónde esconderse salvo en la oscuridad, justo donde Michael Myers es más fuerte».

Michael Myers recibe aspectos de Halloween 5 y Halloween de 2018

La actualización también ampliará las opciones disponibles para Michael Myers. IllFonic ha llegado a un acuerdo con Trancas International Films y MIRAMAX para incorporar versiones del personaje correspondientes a otras películas de la franquicia.

Desde el 27 de octubre, los jugadores podrán adquirir aspectos inspirados en Halloween 5: la venganza de Michael Myers y Halloween de 2018.

El diseño de las máscaras está supervisado por Christopher Nelson, ganador de un premio de la Academia y responsable de las máscaras utilizadas en la reciente trilogía formada por Halloween, Halloween Kills y Halloween: El final.

Dos nuevos civiles y 14 disfraces de Halloween

La primera actualización poslanzamiento incorporará igualmente a dos personajes civiles: Michelle y Eugene.

A ellos se sumará el primer paquete de disfraces para civiles, centrado en Halloween. El contenido incluirá 14 atuendos, uno para cada personaje, acompañados de un total de 42 variantes de color.

De esta forma, la actualización del 27 de octubre estará formada por dos nuevos aspectos de Michael Myers, dos personajes civiles, el paquete de disfraces y el mapa gratuito The Tower Farm, además de otras características que IllFonic prevé detallar antes del lanzamiento.

Una hoja de ruta con más contenido para Halloween: The Game

The Tower Farm será solo el comienzo de los planes poslanzamiento. Los responsables del proyecto han adelantado que habrá una serie de actualizaciones adicionales a lo largo del año, aunque todavía no se han concretado todos sus contenidos ni fechas.

Halloween: The Game está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games. Las ediciones digitales estándar y Deluxe tienen precios anunciados de 40,99 y 61,99 euros, respectivamente.

El videojuego ofrece soporte para inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés, chino simplificado, ruso, coreano y portugués de Brasil, y cuenta con clasificación PEGI 18.

Con The Tower Farm y las nuevas versiones de Michael Myers, IllFonic inicia así la expansión poslanzamiento de Halloween: The Game, apostando por escenarios y contenidos vinculados a diferentes etapas de una de las franquicias más reconocibles del cine de terror.