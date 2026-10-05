We Were Here Tomorrow llegará el 20 de octubre con juego cruzado entre PC, PS5 y Xbox Series X|S

We Were Here Tomorrow, la nueva entrega de la saga de aventuras cooperativas y puzles de Total Mayhem Games, ya tiene fecha de lanzamiento. El título debutará el 20 de octubre de 2026 en Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un precio de 19,99 euros y compatibilidad con juego cruzado entre las tres plataformas desde el primer día.

El estudio independiente, con sede en Róterdam (Países Bajos), ha acompañado el anuncio con un nuevo tráiler que muestra el escenario retrofuturista, algunas de las mecánicas cooperativas y la evolución de una franquicia que se aproxima a una década de trayectoria.

We Were Here Tomorrow apuesta por un futuro alternativo inspirado en los años 80

La nueva entrega mantiene las bases que han definido a We Were Here: dos jugadores separados que deben comunicarse constantemente para superar situaciones en las que cada uno dispone de información, herramientas y perspectivas diferentes.

Esta vez, la aventura transportará a los Exploradores hasta unas misteriosas instalaciones pertenecientes a Norček Industries. El escenario se sitúa en una versión alternativa y retrofuturista de los años 80, combinando tecnología imaginada desde la estética de aquella década con una banda sonora de inspiración synthwave.

Según la premisa, un inesperado giro de los acontecimientos deja atrapados a los dos protagonistas dentro de las instalaciones. Para encontrar una salida tendrán que investigar lo ocurrido, descubrir qué sucedió con los investigadores desaparecidos y desentrañar los experimentos realizados en el complejo.

La comunicación seguirá siendo esencial para resolver los puzles

La cooperación asimétrica volverá a ocupar el centro de la experiencia. Ninguno de los dos jugadores tendrá exactamente la misma información, por lo que deberán describir lo que ven y coordinar sus acciones utilizando los tradicionales walkie-talkies de la serie.

Los nuevos rompecabezas jugarán con conceptos como el tiempo, la gravedad y el espacio, obligando a los participantes a combinar sus perspectivas para encontrar soluciones.

Cada jugador contará además con un papel específico y herramientas tecnológicas propias. El objetivo será utilizar ese equipamiento de manera conjunta para superar obstáculos imposibles de resolver individualmente.

Aunque el escenario representa un cambio importante respecto a entregas anteriores, Total Mayhem Games asegura que los seguidores encontrarán elementos y referencias familiares a lo largo de la aventura.

Más de 15 millones de jugadores en la saga We Were Here

El lanzamiento de We Were Here Tomorrow se produce casi una década después de que Total Mayhem Games iniciara la franquicia con el We Were Here original.

Desde entonces, la serie ha crecido hasta superar los 15 millones de jugadores. La trayectoria del estudio incluye We Were Here Too (2018), We Were Here Together (2019), We Were Here Forever (2022) y We Were Here Expeditions: The Friendship (2023).

La próxima entrega también ha despertado un notable interés antes de su estreno, con más de 350.000 incorporaciones a listas de deseos, según los datos facilitados por el estudio.

Total Mayhem Games, que actualmente cuenta con un equipo de más de 40 desarrolladores, presenta We Were Here Tomorrow como su proyecto más ambicioso dentro de la franquicia hasta la fecha.

Crossplay desde el lanzamiento

Una de las características destacadas será el soporte de crossplay entre Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S desde el estreno.

Esta función permitirá formar parejas independientemente de la plataforma elegida, un elemento especialmente relevante para un videojuego diseñado específicamente alrededor de la cooperación entre dos personas.

El director creativo, Martín Mittner, también ha ofrecido nuevos detalles sobre el escenario, las mecánicas y la evolución de la experiencia en el tráiler publicado con motivo del anuncio de la fecha.

Precio y fecha de lanzamiento de We Were Here Tomorrow

We Were Here Tomorrow estará disponible el 20 de octubre de 2026 por 19,99 euros en PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Con una nueva ambientación retrofuturista, puzles asimétricos y juego cruzado entre plataformas, Total Mayhem Games busca ampliar la fórmula cooperativa que ha caracterizado a la saga desde su debut en 2017. La comunicación entre los dos jugadores seguirá siendo la principal herramienta para avanzar, aunque esta vez los Exploradores tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos relacionados con el tiempo, el espacio y la gravedad.