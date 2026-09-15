aespa lanza cuatro canciones en solitario tras consolidar su éxito en Latinoamérica

aespa amplía su catálogo con el lanzamiento de SYNK : COMPLæXITY – 2026 Special Digital Single, un proyecto que reúne cuatro canciones en solitario de KARINA, WINTER, GISELLE y NINGNING. El estreno llega después de una destacada etapa latinoamericana de su gira mundial 2026–27, marcada por una asistencia de más de 21.000 personas en São Paulo y conciertos con entradas agotadas en Santiago, Lima y Ciudad de México.

Cuatro canciones muestran la identidad artística de las integrantes

El grupo surcoreano, vinculado a SM Entertainment y Capitol, presentó oficialmente SYNK : COMPLæXITY – 2026 Special Digital Single en las principales plataformas digitales. Las cuatro canciones habían sido interpretadas inicialmente durante los conciertos de apertura en Seúl de la gira 2026–27 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY.

El lanzamiento incluye “16 Bit” de KARINA, “Saddle Up” de WINTER, “BYEB4HELLO” de GISELLE e “I Love You But I Gotta Let You Go” de NINGNING. Cada tema ofrece un enfoque diferente y permite a las artistas explorar estilos propios al margen del sonido colectivo de aespa.

Identidad, confianza y relaciones personales

Las canciones abordan cuestiones como la identidad, la confianza, el amor y las dificultades de dejar atrás una relación.

En “16 Bit”, KARINA utiliza la imagen de píxeles fragmentados como metáfora de la pérdida de la propia identidad. La cantante también participó en la escritura de la letra.

WINTER apuesta por una actitud más segura en “Saddle Up”, una canción construida alrededor de la idea de que las acciones tienen mayor peso que las palabras.

Por su parte, GISELLE aborda el deseo de un amor imposible en “BYEB4HELLO”, mientras NINGNING explora el dolor de tener que dejar marchar a alguien en “I Love You But I Gotta Let You Go”. Tanto GISELLE como NINGNING participaron en la escritura y composición de sus respectivas canciones.

La gira mundial de aespa refuerza su presencia internacional

Los cuatro temas forman parte del repertorio de la actual gira mundial de aespa, que comenzó en agosto con dos conciertos en el Gocheok Sky Dome de Seúl. Las actuaciones reunieron a unas 35.000 personas durante dos noches.

Posteriormente, el grupo ofreció un concierto con entradas agotadas en el Taipei Dome antes de viajar a Latinoamérica, región a la que regresó después de tres años.

La etapa latinoamericana se convirtió en uno de los puntos destacados de la gira. En São Paulo, más de 21.000 seguidores asistieron al concierto, una cifra que, según la información difundida por el equipo del grupo, representa la mayor audiencia registrada en Brasil por un grupo femenino de K-pop de cuarta generación y la segunda mayor para un grupo femenino de K-pop en general.

El éxito continuó en Santiago de Chile, Lima y Ciudad de México, donde las entradas se agotaron. La respuesta del público refleja el crecimiento de la base de seguidores de aespa en Latinoamérica y la creciente implantación internacional del K-pop.

Norteamérica y Europa, próximas paradas de aespa

Tras completar sus actuaciones latinoamericanas, la gira 2026–27 aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY continúa por Norteamérica antes de llegar a Europa y Reino Unido.

Entre las próximas actuaciones figuran Hamilton el 15 de septiembre, Belmont Park el 18, Washington el 22, Atlanta el 24, Miami el 26 y Dallas el 29. En octubre, aespa actuará en Los Ángeles, Oakland, Seattle y Vancouver.

La etapa europea comenzará el 14 de enero en Manchester y continuará por Londres, Ámsterdam, Estocolmo, Copenhague, Berlín y Milán. España también forma parte del calendario, con un concierto previsto para el 31 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La programación anunciada concluye el 2 de febrero en el Accor Arena de París.

Una trayectoria marcada por el crecimiento del K-pop

aespa está integrado por KARINA, WINTER, GISELLE y NINGNING. Desde su debut en 2020 con “Black Mamba”, el grupo ha construido una trayectoria internacional basada tanto en su propuesta musical como en un concepto que combina los mundos físico y digital.

Su EP Girls, publicado en 2022, alcanzó el primer puesto de Billboard Top Album Sales y llegó al número tres del Billboard 200. Posteriormente, MY WORLD también encabezó Top Album Sales.

A estos trabajos siguieron Drama, su primer álbum de larga duración Armageddon, el miniálbum Whiplash, el sencillo físico “Dirty Work” y el sexto miniálbum Rich Man. Con este último lanzamiento, aespa prolongó su trayectoria de ventas millonarias.

Más recientemente, el grupo colaboró con Anderson .Paak en “Keychain (FROM THE FILM K-POPS!)”. En el apartado de reconocimientos, aespa recibió el premio a “Grupo del Año” en Billboard Women in Music 2025 y fue nominado a “Mejor Artista Femenina de K-Pop” en los American Music Awards de 2026. Además, la edición “Dirty Case Ver.” de Dirty Work obtuvo un Red Dot Design Award 2026 en la categoría de Diseño de Producto.

Con las nuevas canciones en solitario y una gira que seguirá recorriendo Norteamérica y Europa hasta febrero de 2027, aespa continúa ampliando su presencia internacional mientras sus cuatro integrantes desarrollan, al mismo tiempo, identidades artísticas propias.