Ravensburger fusiona dos clásicos con Carcassonne Labyrinth, que llegará el 28 de septiembre

Ravensburger celebrará dos importantes aniversarios de su catálogo con el lanzamiento de Carcassonne Labyrinth, un nuevo juego de mesa que combina las mecánicas de Laberinto y Carcassonne. El título estará disponible a partir del 28 de septiembre por un precio recomendado de 34,99 euros y está diseñado para partidas en solitario o de dos a cuatro jugadores.

La propuesta coincide con el 40.º aniversario de Laberinto y los 25 años de Carcassonne, dos franquicias que han tenido una presencia destacada en el mercado europeo de juegos de mesa.

Carcassonne Labyrinth combina laberintos, tesoros y construcción de territorios

La saga Laberinto acumula más de 30 millones de copias vendidas durante sus cuatro décadas de historia, mientras que Carcassonne cumple 25 años convertido en uno de los juegos de colocación de losetas más reconocibles del sector.

Carcassonne Labyrinth reúne elementos característicos de ambos. Los jugadores deberán desplazarse por un laberinto para conseguir tesoros mientras utilizan las losetas extraídas del tablero central para desarrollar sus propios territorios.

Cada jugador construye su propio territorio

Una de las principales diferencias respecto a Carcassonne es que los participantes no construyen conjuntamente sobre una única zona. Cada jugador desarrolla su territorio de forma independiente fuera del tablero central.

Durante cada turno se introduce una nueva loseta en el laberinto y se retira otra. La pieza extraída pasa a formar parte del territorio personal del jugador, donde podrá utilizarse para construir ciudades y caminos.

Al mismo tiempo, los participantes tendrán que modificar las rutas del tablero central para permitir que su peón alcance los tesoros correspondientes. Los movimientos de un jugador pueden alterar las opciones disponibles para sus rivales, incorporando una dimensión estratégica a la exploración del laberinto.

La torre final determina el progreso de cada jugador

El objetivo consiste en reunir elementos que permitan construir la torre más alta al finalizar la partida. Para conseguirlo, los jugadores deberán completar construcciones, recoger tesoros y ampliar sus respectivos territorios.

La puntuación tiene en cuenta las ciudades y caminos terminados, los tesoros obtenidos y las losetas incorporadas al mapa personal.

El sistema permite que varios participantes terminen con el mismo resultado. De este modo, una partida puede concluir con un empate, incluso entre los cuatro jugadores.

Modo en solitario y misiones para aumentar la dificultad

Además de las partidas para grupos, Carcassonne Labyrinth incorpora un modo de práctica para un solo jugador. Esta modalidad mantiene la estructura principal del juego, aunque introduce algunos cambios durante la preparación.

Para quienes busquen partidas más exigentes, Ravensburger ha incluido las denominadas misiones de corona.

Las misiones ofrecen nuevos objetivos estratégicos

Estas pruebas recompensan aspectos concretos de la partida, como acumular escudos o completar determinadas cantidades de ciudades y caminos. El jugador que cumpla las condiciones necesarias puede obtener una corona para añadirla a su torre final.

El modo avanzado amplía este sistema con objetivos específicos. Entre ellos se encuentran construir caminos o ciudades de un tamaño determinado, como estructuras formadas por más de tres losetas, o completar acciones especiales, como desplazar el peón hasta el dragón.

Superar estas misiones proporciona escudos adicionales que pueden utilizarse para aumentar la altura de la torre final. Los jugadores deberán decidir entre completar varias tareas sencillas con recompensas menores o asumir desafíos más complejos para conseguir más escudos.

Precio, contenido y fecha de lanzamiento en España

Carcassonne Labyrinth está recomendado para jugadores a partir de ocho años y admite partidas en solitario o de dos a cuatro participantes. Su precio de venta recomendado será de 34,99 euros.

La caja incluye un tablero de juego, cuatro peones, cuatro coronas, cuatro losetas iniciales, 56 losetas de territorio, 32 losetas de tesoro, 32 fichas de tesoro y 32 fichas de escudo.

También incorpora una carta de tesoro, una carta de escudo, 12 cartas de misión y una barra de medición utilizada durante las partidas.

El juego estará disponible desde el 28 de septiembre en tiendas especializadas, grandes superficies y comercios en línea.

Con Carcassonne Labyrinth, Ravensburger reúne dos de sus propuestas más conocidas en un mismo sistema de juego, combinando la exploración cambiante de Laberinto con la construcción mediante losetas característica de Carcassonne. El resultado llegará al mercado español como una nueva opción familiar con distintos niveles de dificultad y modalidades para jugar tanto en grupo como en solitario.