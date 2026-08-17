Sergio Vall encabezará homenaje a los fans de Los Violadores y recordará el histórico Obras de 1990

El baterista Sergio Vall, exintegrante de Los Violadores, participará en una jornada especial dedicada a los seguidores de la histórica banda, con una programación centrada en recordar el emblemático concierto celebrado en el Estadio Obras Sanitarias el 18 de agosto de 1990. El encuentro tendrá lugar el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Lezica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La propuesta reunirá a cerca de diez bandas y artistas que interpretarán canciones de Los Violadores. La programación también incluirá material audiovisual, testimonios de seguidores y una presentación especial de Vall acompañada por imágenes de la época.

Una jornada dedicada a los seguidores de Los Violadores

El homenaje fue concebido como una jornada centrada en la música y el legado de Los Violadores, con los seguidores de la banda como protagonistas de la convocatoria.

El eje principal será el recuerdo del concierto realizado en el Estadio Obras Sanitarias el 18 de agosto de 1990, una presentación que forma parte de la trayectoria de la agrupación y que ahora servirá como punto de encuentro entre músicos, amigos y fans.

Durante la jornada, alrededor de diez agrupaciones subirán al escenario. Algunas de ellas son bandas tributo, mientras que otras incorporarán versiones de canciones de Los Violadores especialmente para la ocasión.

Cada formación interpretará entre tres y cinco temas, permitiendo recorrer distintas etapas del repertorio de la banda a través de diferentes propuestas musicales.

Carlos Darío Saidman tendrá una participación especial

El cierre de este segmento estará a cargo del “Maestro” Carlos Darío Saidman, quien también participó en el concierto de Obras Sanitarias de 1990.

En aquella presentación, Saidman formó parte de una versión de “La Oda A La Alegría” y del clásico “Más Allá del Bien Y Del Mal”. Su presencia en el nuevo encuentro establecerá un vínculo directo con el espectáculo que será recordado durante la jornada.

Entre las bandas tributo confirmadas se encuentran Verdaderos Impostores, Antagónicos, Viejos Patéticos, Petróleo Y Sangre y Madre Noche.

También participarán artistas que no forman parte de agrupaciones tributo, pero que interpretarán versiones del repertorio de Los Violadores. En este grupo aparecen Carlos Darío Saidman, Zona Roja, Última Excusa y Topadora.

Sergio Vall combinará música con imágenes históricas

Sergio Vall tendrá una participación destacada durante el evento. El baterista interpretará canciones vinculadas con aquel concierto mientras se proyectan imágenes correspondientes a la época.

La actuación también contará con invitados, entre ellos seguidores y amigos, reforzando el carácter conmemorativo de la propuesta.

Además de las actuaciones musicales, está prevista la proyección de un documental que reunirá testimonios de fans y de algunas personas cercanas a Los Violadores durante aquellos años.

El material audiovisual permitirá recuperar recuerdos y experiencias relacionadas con la banda y ofrecerá una mirada retrospectiva sobre el vínculo construido entre los músicos y sus seguidores.

Música en vivo, testimonios y memoria

La combinación de actuaciones, material documental e imágenes de archivo busca recrear parte del ambiente asociado al histórico concierto de 1990.

La programación también abre un espacio para distintas generaciones de músicos que han mantenido vigente el repertorio de Los Violadores mediante bandas tributo o interpretaciones propias de sus canciones.

El formato permitirá que cada agrupación aporte su visión musical mientras mantiene como eje común las composiciones de la banda homenajeada.

El encuentro se realizará en el Centro Cultural Lezica

El evento está programado para el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Lezica, ubicado en Lezica 4266, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El inicio de las actividades está previsto para las 18:00 horas y la organización indicó que el ingreso estará permitido para mayores de 11 años.

Con bandas tributo, músicos invitados, un documental y material histórico, el homenaje buscará recuperar el espíritu del concierto celebrado en Obras Sanitarias en 1990. La propuesta tendrá como elemento central a los seguidores de Los Violadores, quienes serán parte de una jornada dedicada a recordar la música y la trayectoria construida alrededor de la banda.