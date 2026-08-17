VenMundo impulsa campaña gastronómica internacional para apoyar a afectados por el terremoto de Venezuela

VenMundo puso en marcha la campaña “Lejos, pero no ausentes”, una iniciativa internacional que utilizará distintas celebraciones de la gastronomía venezolana para movilizar apoyo a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela en junio de 2026.

Bajo el lema “Sabores que se unen por Venezuela”, el programa se extenderá durante los próximos meses y prevé reunir a restaurantes, areperas, panaderías, productores, tiendas y otros negocios vinculados con la comunidad venezolana en distintos países.

Celebraciones gastronómicas se integran a la campaña

La iniciativa comenzó en agosto con la quinta edición del Mes Mundial de la Cachapa y continuará en septiembre con la 15.ª edición del Día Mundial de la Arepa.

Durante septiembre y octubre, la empanada venezolana elaborada con masa de maíz tendrá también un espacio dentro de los Meses del Maíz. En octubre se celebrará la sexta edición del Mes Mundial del Tequeño.

El calendario contempla además una Navidad Solidaria en diciembre, mientras que para enero de 2027 se estudia incorporar la tercera edición del Mes Mundial del Cachito Venezolano.

La propuesta está abierta a establecimientos y asociaciones que podrán incorporarse a las actividades que mejor se adapten a sus características y oferta comercial, convirtiendo sus espacios en puntos de encuentro para las comunidades venezolanas y en canales de apoyo a la iniciativa solidaria.

VenMundo refuerza su red de colaboración

Uno de los componentes del programa será fortalecer la colaboración entre VenMundo, Dona una Arepa y Hecho por Venezolanos, además de integrar otras iniciativas relacionadas con las celebraciones internacionales de la gastronomía del país.

“La solidaridad no es algo nuevo para VenMundo. Durante más de 15 años hemos promovido nuestra gastronomía, nuestra cultura y también hemos impulsado y acompañado acciones de apoyo a venezolanos dentro y fuera del país. ‘Lejos, pero no ausentes’ nace de esa trayectoria y reúne ahora distintas celebraciones gastronómicas alrededor de una misma causa solidaria”, explica Tania Rimer, directiva de VenMundo y coordinadora del proyecto Dona una Arepa.

Los establecimientos participantes recibirán materiales gráficos y digitales que podrán adaptar a su identidad y a las necesidades de cada mercado, conservando una imagen común para identificar la campaña.

La diáspora venezolana como red internacional de apoyo

La presencia de venezolanos en numerosos países constituye uno de los principales elementos sobre los que se estructura la iniciativa.

“Los venezolanos estamos presentes en muchos países y esa presencia puede convertirse en una gran red de solidaridad. Un negocio en España, Estados Unidos, Reino Unido, Chile o cualquier otro lugar puede conectar a su comunidad local con una causa común y sumar desde donde esté”, señala Rafael Mourad, directivo de VenMundo.

La campaña pretende aprovechar esa distribución internacional para facilitar que establecimientos, asociaciones y comunidades participen desde sus respectivas ciudades de residencia.

Los establecimientos gestionarán directamente las contribuciones

El esquema de recaudación establece que cada negocio participante será responsable de gestionar las contribuciones recibidas, realizar el conteo correspondiente y efectuar directamente la donación a la organización seleccionada.

VenMundo indicó que no recibirá ni administrará los fondos. Su participación estará centrada en coordinar la campaña, proporcionar materiales, conectar a los establecimientos y divulgar las acciones y sus resultados.

“La transparencia en la recaudación y en el destino de los fondos es fundamental para generar confianza y fortalecer esta red solidaria”, afirma Juan Francisco Contreras, directivo de VenMundo.

“Queremos que cada comunidad pueda ver cómo una aportación realizada desde un restaurante, una panadería, una tienda o cualquier otro negocio participante se transforma en ayuda concreta. La transparencia en la recaudación y en el destino de los fondos es fundamental para generar confianza y fortalecer esta red solidaria”, afirma.

Los organizadores promueven que los participantes documenten el proceso y comuniquen públicamente tanto el importe recaudado como el comprobante de la donación realizada.

Una iniciativa que continuará hasta 2027

VenMundo cuenta con más de 15 años desarrollando iniciativas relacionadas con gastronomía, cultura, emprendimiento, participación ciudadana, organización comunitaria y solidaridad entre venezolanos dentro y fuera del país.

“Durante más de 15 años hemos trabajado en ámbitos muy distintos, desde la cultura y la gastronomía hasta el emprendimiento, la participación ciudadana y la solidaridad. Esa diversidad nos ha permitido construir una red amplia de venezolanos en muchos países. Esta campaña aprovecha precisamente esa experiencia y esa capacidad de conexión para responder juntos a una necesidad concreta”, señala Rafael Mourad.

Durante los próximos meses, la organización prevé anunciar los establecimientos que se incorporen, nuevas actividades y los resultados de las acciones desarrolladas en los distintos países participantes.