La reciente asamblea en defensa de la soberanía nacional celebrada en Playa del Carmen dejó nuevas señales sobre el escenario político que comienza a configurarse en el municipio. Además de respaldar el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el encuentro puso de relieve la capacidad de convocatoria y organización territorial de Farid Rentería.

La actividad reunió a simpatizantes y representantes vinculados con el proyecto de la Cuarta Transformación en Quintana Roo. Durante la jornada, la movilización asociada con Rentería destacó entre los asistentes y generó comentarios sobre su posicionamiento frente a otras figuras con presencia en la política municipal.

Asamblea respalda el proyecto nacional de Claudia Sheinbaum

El objetivo central del encuentro fue refrendar el respaldo al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y colocar la defensa de la soberanía nacional como uno de los principales ejes políticos de la jornada.

Sin embargo, la reunión también sirvió para observar el nivel de organización de las distintas estructuras territoriales presentes en Playa del Carmen. En ese escenario, Farid Rentería mostró una capacidad de convocatoria que sus seguidores consideran resultado de un trabajo sostenido en colonias y comunidades.

La movilización registrada durante la asamblea reforzó la percepción entre algunos participantes de que Rentería ha logrado construir una base territorial relevante dentro del movimiento local.

Rafael Marín Mollinedo recuerda los orígenes del movimiento en Quintana Roo

El mensaje central de la jornada estuvo a cargo de Rafael Marín Mollinedo, fundador y referente histórico de la izquierda en el sureste mexicano.

Durante su intervención, Marín Mollinedo recordó los años en los que consolidar el movimiento en Quintana Roo requería recorrer colonias y municipios, en ocasiones bajo condiciones políticas adversas.

Su participación destacó principios como la cercanía con la población y la justicia social, presentados durante el encuentro como elementos fundamentales para evaluar a quienes aspiran a representar el proyecto político en la región.

También hubo espacio para planteamientos vinculados con la visión promovida a escala nacional por Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los articuladores de la Cuarta Transformación. La unidad del movimiento figuró entre los mensajes centrales de la asamblea.

La estructura territorial entra en el centro de la discusión política

El encuentro también generó comparaciones entre las diferentes figuras con presencia política en Playa del Carmen. Entre ellas se encuentran el regidor Orlando Muñoz y Majo Osorio.

De acuerdo con opiniones expresadas entre asistentes a la actividad, ambos enfrentarían el desafío de ampliar sus respectivas estructuras territoriales para alcanzar una capacidad de movilización similar a la mostrada por Rentería.

Estas apreciaciones corresponden a comentarios surgidos durante la asamblea y no representan resultados de encuestas, estudios electorales independientes ni definiciones formales sobre futuras candidaturas.

La discusión también alcanzó a la presidenta municipal en funciones, Estefanía Mercado. Algunos participantes consideraron que su administración llegó al gobierno con un respaldo social importante, aunque cuestionaron hasta qué punto ese capital se ha convertido en una estructura política territorial consolidada.

Farid Rentería busca consolidar su posicionamiento en Playa del Carmen

En este contexto, Rentería aparece entre las figuras que buscan ampliar su presencia dentro del escenario político municipal. Sus partidarios destacan una combinación de renovación generacional, trabajo territorial y cercanía con los principios históricos asociados al movimiento en Quintana Roo.

La capacidad de convocatoria demostrada en actividades públicas puede funcionar como un indicador de organización política, aunque no sustituye las mediciones electorales, los procedimientos internos de los partidos ni una eventual decisión de los votantes.

El escenario político de Playa del Carmen todavía deberá atravesar distintas etapas antes de que puedan definirse formalmente aspiraciones o candidaturas. Mientras tanto, la organización territorial y la capacidad para mantener contacto directo con simpatizantes se perfilan como factores importantes para quienes busquen fortalecer su posición.

La asamblea dejó así dos mensajes principales: la continuidad del respaldo al proyecto nacional encabezado por Claudia Sheinbaum y una creciente disputa por el posicionamiento político local. Dentro de ese escenario, Farid Rentería mostró una estructura de movilización que lo coloca como una figura a seguir en las próximas definiciones políticas de Playa del Carmen.