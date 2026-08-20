Las bebidas vegetales amplían su presencia en la alimentación y ganan espacio en nuevas ocasiones de consumo

Las bebidas vegetales continúan ampliando su presencia en los hábitos de consumo, impulsadas por una oferta que abarca diferentes ingredientes, sabores y aplicaciones culinarias. En el marco del Día Mundial de las Bebidas Vegetales, que se conmemora cada 22 de agosto, Silk destaca la evolución de una categoría que ha pasado de ser una alternativa para ocasiones específicas a ocupar un espacio más amplio en la cocina cotidiana.

Desde Ciudad de México, la marca señala que el desarrollo de esta categoría está relacionado con una mayor variedad de opciones para los consumidores. Las bebidas elaboradas a partir de avena, almendra, soya y coco pueden utilizarse tanto de manera directa como en distintas preparaciones, desde bebidas calientes hasta recetas dulces y saladas.

Las bebidas vegetales diversifican sus usos en la cocina

Uno de los espacios donde las bebidas vegetales han ganado visibilidad es el consumo de café. Las variedades elaboradas a base de avena, por ejemplo, ofrecen una textura cremosa y un sabor suave que permite incorporarlas tanto en preparaciones calientes como frías.

Sin embargo, su utilización se ha extendido hacia otros momentos de consumo. Estas bebidas pueden formar parte de batidos, cereales, panquecas y otras preparaciones, ampliando su presencia más allá de su función como acompañante de una bebida tradicional.

En el caso del portafolio de Silk, la compañía indica que sus bebidas vegetales están adicionadas con calcio y vitaminas D, A, B2, B12 y E. La oferta busca combinar diferentes perfiles de sabor y textura con opciones que puedan incorporarse a las rutinas alimentarias de los consumidores.

La variedad disponible también responde a un mercado en el que las decisiones de compra están cada vez más vinculadas con preferencias individuales, hábitos de alimentación y posibilidades de uso en diferentes recetas.

La avena gana terreno como ingrediente versátil

Entre las alternativas disponibles, la avena se ha convertido en uno de los ingredientes con mayor versatilidad culinaria. Su perfil permite utilizar las bebidas elaboradas con este cereal en preparaciones que van desde postres y productos horneados hasta cremas y otras recetas saladas.

Esta característica contribuye a que las bebidas vegetales puedan funcionar no solo como productos de consumo directo, sino también como ingredientes dentro de la preparación de alimentos.

«Construir una alimentación variada también significa tener la libertad de elegir ingredientes que respondan a las preferencias y necesidades de cada persona. Las bebidas vegetales permiten incorporar opciones de origen vegetal de manera práctica y deliciosa, enriqueciendo la experiencia alrededor de los alimentos», explica Ximena Barajas, nutrióloga de Danone.

La diversidad de materias primas también permite a los consumidores seleccionar productos según el sabor, la textura o el tipo de preparación. Silk cuenta con bebidas elaboradas a partir de avena, almendra, soya y coco.

Silk amplía su portafolio para diferentes preferencias

Además de sus variedades tradicionales, la marca dispone de alternativas con proteína vegetal, productos fuente de fibra y opciones sin azúcar añadida. Según la información proporcionada por Silk, su propuesta también incluye productos libres de sellos y naturalmente libres de lactosa.

Esta ampliación del portafolio refleja la transformación que ha experimentado la categoría, con productos dirigidos a diferentes momentos del día y formas de consumo.

El crecimiento de las posibilidades culinarias también permite que estos productos se integren a recetas conocidas. Una bebida vegetal puede utilizarse para modificar la textura de un café, preparar un batido, acompañar cereales o formar parte de una receta horneada, dependiendo de las preferencias del consumidor.

Una categoría que busca consolidar nuevos hábitos de consumo

La evolución de las bebidas vegetales muestra cómo una categoría inicialmente asociada con usos específicos ha diversificado su presencia en la cocina. La disponibilidad de distintas bases vegetales y formatos ha incrementado las posibilidades para experimentar con sabores y preparaciones.

Para Silk, el Día Mundial de las Bebidas Vegetales representa una oportunidad para destacar esa transformación y promover nuevas maneras de incorporar estos productos a la alimentación cotidiana.

La tendencia refleja una mayor diversidad de opciones en la mesa, mientras las bebidas vegetales buscan consolidarse no únicamente como acompañantes, sino también como ingredientes capaces de adaptarse a diferentes recetas y ocasiones de consumo.