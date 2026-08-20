Mortal Shell II y The Sinking City 2 debutan con tecnología DLSS 4.5

La industria de los videojuegos continúa incorporando tecnologías de inteligencia artificial y renderizado avanzado para mejorar el rendimiento y la calidad visual de los títulos para PC. Esta semana, Mortal Shell II y The Sinking City 2 llegan con soporte para DLSS, mientras que Luminary ya se encuentra disponible en acceso anticipado con funciones gráficas orientadas a usuarios de tarjetas GeForce RTX.

Los tres títulos incorporan diferentes tecnologías vinculadas con DLSS 4.5 y el ecosistema RTX, entre ellas Super Resolution y Multi Frame Generation. Estas herramientas buscan elevar las tasas de fotogramas y mantener una alta calidad visual en equipos compatibles.

Mortal Shell II amplía la propuesta del título original

Desarrollado por Cold Symmetry y publicado por Playstack, Mortal Shell II amplía la fórmula presentada en la primera entrega con un sistema de combate más abierto, mayores posibilidades para desarrollar y mejorar armas y un énfasis renovado en la exploración.

El videojuego conserva características del género de rol de acción tipo Souls, pero apuesta por ofrecer mayor libertad durante los enfrentamientos y la progresión. El título está disponible en acceso anticipado para quienes adquieran la Edición Devout, mientras que su lanzamiento oficial está previsto para el 20 de agosto.

En el apartado técnico, Mortal Shell II incorpora DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation. También incluye reflejos mediante trazado de rayos e iluminación global, tecnologías destinadas a mejorar la representación de luces, superficies y entornos.

Los propietarios de GPU GeForce RTX Serie 50 pueden, además, activar Dynamic Multi Frame Generation mediante la aplicación de NVIDIA, ampliando las opciones para ajustar el rendimiento gráfico según las características de cada equipo.

The Sinking City 2 apuesta por el terror lovecraftiano

Frogwares regresa con The Sinking City 2, una propuesta de terror ambientada en una interpretación lovecraftiana de Estados Unidos durante la década de 1920. La historia lleva a los jugadores hasta Arkham, una ciudad afectada por una inundación sobrenatural que ha obligado a gran parte de sus habitantes a abandonarla.

El protagonista es Calvin Rafferty, un aventurero relacionado con el ocultismo que debe afrontar las consecuencias de sus acciones mientras recorre calles inundadas, edificios deteriorados y escenarios dominados por amenazas de naturaleza cósmica.

La ambientación constituye uno de los principales elementos de la propuesta, combinando exploración, supervivencia y narrativa dentro de una ciudad diseñada para transmitir una sensación constante de aislamiento y peligro.

The Sinking City 2 se lanzó esta semana con soporte para DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation para los usuarios de hardware GeForce RTX. Multi Frame Generation también puede actualizarse a Dynamic Multi Frame Generation mediante la aplicación de NVIDIA.

Estas funciones permiten a los jugadores ajustar el equilibrio entre rendimiento y calidad visual, un aspecto cada vez más relevante a medida que los videojuegos para PC incorporan escenarios y efectos gráficos de mayor complejidad.

Luminary comienza su etapa de acceso anticipado

La tercera incorporación es Luminary, desarrollado por Refractive Entertainment, un estudio compuesto por dos desarrolladores. El proyecto se presenta como un ARPG de fantasía diseñado tanto para jugar en solitario como en modalidad cooperativa para hasta tres participantes.

El título ofrece progresión compartida, exploración y un sistema de combate orientado a facilitar la entrada de distintos tipos de jugadores. Su propuesta combina elementos tradicionales de los juegos de rol de acción con un mundo pensado para fomentar la exploración.

Luminary ya está disponible en acceso anticipado y cuenta con DLSS 4.5 Super Resolution, Multi Frame Generation y DLAA. También utiliza la tecnología de iluminación Lumen de Unreal Engine 5 para reforzar la presentación visual de sus escenarios.

DLSS aumenta su presencia en los nuevos juegos para PC

La llegada de estos tres títulos refleja la creciente incorporación de tecnologías de escalado, generación de fotogramas y renderizado avanzado dentro del mercado de videojuegos para computadoras.

Mortal Shell II, The Sinking City 2 y Luminary presentan propuestas diferentes, desde el rol de acción y el terror inspirado en el universo lovecraftiano hasta una experiencia cooperativa de fantasía. Sin embargo, los tres coinciden en integrar herramientas DLSS destinadas a aprovechar las capacidades de las GPU GeForce RTX y ofrecer nuevas opciones de rendimiento y calidad gráfica a los jugadores.