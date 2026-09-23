Black Desert Mobile celebra el Festival de la Luz de Luna con eventos y recompensas hasta el 13 de octubre

Black Desert Mobile ha puesto en marcha el Festival de la Luz de Luna, un evento de temporada que permitirá a los jugadores participar en misiones especiales, conseguir fragmentos de luna y desbloquear distintas recompensas dentro del MMORPG para dispositivos móviles. Las actividades estarán disponibles durante tres semanas, hasta el 13 de octubre.

Pearl Abyss ha diseñado el festival alrededor de un sistema de progresión dividido en ocho fases, acompañado de bonificaciones de experiencia de combate y diferentes formas de obtener recursos mediante el inicio de sesión y la participación habitual en el juego.

El Festival de la Luz de Luna llega a Black Desert Mobile

Durante el evento, los aventureros podrán obtener Fragmentos de luna completando misiones especiales, conectándose diariamente y participando en diferentes contenidos de Black Desert Mobile.

Los fragmentos acumulados podrán utilizarse en el evento Festival de la Luna: Completa la luna llena, donde el objetivo consiste en hacer crecer la luna progresivamente a través de ocho fases.

Cada etapa completada desbloqueará recompensas adicionales y aumentará una bonificación de EXP de combate. El incremento será progresivo y podrá alcanzar hasta un 15 % cuando los jugadores avancen por todas las fases previstas.

Recompensas por completar las ocho fases

Los jugadores que completen la progresión de la luna podrán conseguir diversos objetos dentro del juego.

Entre las recompensas anunciadas se encuentran Ojo Innato, Bendición de Okiara, Elementos caóticos y Entrada de Subyugación en grupo.

También estará disponible un Cofre elegible de Agua potabilizada, Té de yuzu o Cuerda de reloj, entre otros recursos destinados a apoyar la progresión de los personajes.

Misiones diarias y semanales permiten conseguir más fragmentos

Pearl Abyss ha preparado varias actividades paralelas para aumentar las oportunidades de obtener Fragmentos de luna durante las tres semanas del festival.

Una de ellas es Festival de la Luna: Fragmentos de luna dispersos, que recompensa a los jugadores por completar siete misiones relacionadas con distintos contenidos disponibles en Black Desert Mobile.

El evento de asistencia del Festival de la Luz de Luna, por su parte, permite conseguir fragmentos simplemente iniciando sesión cada día.

Tiempo de juego, plata y combates forman parte de los objetivos

Las misiones diarias y semanales añaden otras formas de ampliar la cantidad de fragmentos disponibles.

Entre los objetivos se incluyen permanecer conectado durante 60 minutos, gastar plata y derrotar monstruos. De esta forma, los jugadores pueden avanzar en el evento mientras participan en actividades habituales del MMORPG.

La estructura permite distribuir el progreso durante todo el periodo del festival en lugar de concentrarlo en una única actividad.

Black Desert continúa ampliando sus eventos en móviles

Black Desert Mobile forma parte de la franquicia de MMORPG de acción de mundo abierto desarrollada por Pearl Abyss. La propiedad intelectual Black Desert está disponible en PC, dispositivos móviles y consolas y, según la compañía, ha alcanzado los 55 millones de jugadores en todo el mundo.

La serie destaca por su sistema de combate basado en habilidades, un amplio sistema de personalización de personajes y un mundo abierto acompañado de numerosas actividades y contenidos de progresión.

Pearl Abyss, fundada en 2010, también desarrolla otros proyectos, entre ellos Crimson Desert, DokeV y PLAN 8. Estos dos últimos utilizan el motor de nueva generación de la compañía, denominado BlackSpace Engine.

El evento permanecerá disponible hasta el 13 de octubre

El Festival de la Luz de Luna permanecerá activo en Black Desert Mobile hasta el 13 de octubre, ofreciendo varias semanas para completar las ocho fases y reunir las recompensas disponibles.

Con misiones especiales, recompensas por iniciar sesión y objetivos vinculados a actividades diarias y semanales, el evento busca integrar su sistema de progresión en las rutinas habituales de los jugadores mientras ofrece bonificaciones de EXP de combate y recursos adicionales durante su periodo de celebración.