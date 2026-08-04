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La Dra. Karina García impulsa Healthy Smile Foundation para ampliar el acceso a la salud bucal de los adultos mayores

Salud
Carlos Mendoza
Author: Carlos Mendoza
3 min.read

Miami, Florida. La odontóloga y empresaria Dra. Karina García presentó oficialmente Healthy Smile Foundation, una organización sin fines de lucro enfocada en mejorar la salud oral y la calidad de vida de los adultos mayores mediante programas de educación, prevención y acceso a tratamientos dentales. La iniciativa, desarrollada junto a su hermana Eugenia García, busca responder a una necesidad creciente entre una población que con frecuencia enfrenta dificultades para acceder a servicios odontológicos.

La fundación nace con el propósito de reducir las barreras económicas y sociales que limitan la atención dental de miles de personas mayores, un factor que, además de afectar la salud bucal, puede tener repercusiones en la alimentación, el bienestar emocional y la calidad de vida.

La Dra. Karina García, quien además dirige Shine Smile Whitening, explicó que el proyecto surge como respuesta a una realidad que observó durante años de ejercicio profesional, donde numerosos adultos mayores convivían con dolor, problemas para alimentarse y una disminución de su autoestima debido a la falta de atención odontológica.

«Una sonrisa saludable representa mucho más que una buena apariencia. Es salud, autoestima, nutrición, confianza y calidad de vida. Ningún adulto mayor debería vivir con dolor o resignarse a perder su sonrisa por no poder acceder a un dentista», afirma la Dra. Karina García.

Una misión centrada en la prevención y el acceso

Healthy Smile Foundation orientará sus esfuerzos hacia la promoción de programas educativos, campañas preventivas y tratamientos dentales accesibles para adultos mayores, con el objetivo de fortalecer la salud oral y contribuir a un envejecimiento con mayor bienestar.

De acuerdo con la organización, una de sus prioridades será eliminar los obstáculos que impiden que esta población reciba atención odontológica oportuna, facilitando el acceso a servicios que permitan prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.

La visión de la fundación plantea construir una comunidad donde el envejecimiento también esté acompañado por una adecuada salud bucal, favoreciendo la dignidad, la confianza y el bienestar de las personas mayores. Asimismo, aspira a que ningún adulto mayor deba elegir entre soportar el dolor o renunciar a un tratamiento dental debido a limitaciones económicas.

La organización destaca que diversos estudios han evidenciado la estrecha relación entre la salud oral y la salud general. Una adecuada atención odontológica puede contribuir a mejorar la alimentación, apoyar la prevención de enfermedades y fortalecer el bienestar físico y emocional durante la tercera edad.

Con base en esta evidencia, Healthy Smile Foundation desarrollará iniciativas que combinarán atención clínica, actividades de prevención y programas educativos dirigidos tanto a los adultos mayores como a sus familias y cuidadores, con el propósito de fomentar hábitos de higiene oral y generar mayor conciencia sobre la importancia del cuidado dental en esta etapa de la vida.

«Creemos que cada sonrisa merece ser cuidada, sin importar la edad o la situación económica. Nuestro compromiso es servir, educar y devolver esperanza a quienes más lo necesitan», agrega la Dra. García.

Campañas comunitarias y alianzas para ampliar el impacto

Como parte de su plan de trabajo, Healthy Smile Foundation anunció que en los próximos meses impulsará campañas educativas, jornadas comunitarias y alianzas con profesionales del sector salud, instituciones y organizaciones comprometidas con mejorar el acceso a la atención odontológica para los adultos mayores.

La iniciativa también busca incorporar la participación de empresas, voluntarios y aliados estratégicos interesados en respaldar programas de impacto social orientados al bienestar de esta población.

A través de estas acciones, la organización espera fortalecer una red de colaboración que permita ampliar la cobertura de sus programas y generar un impacto sostenible en las comunidades donde desarrolle sus actividades.

Para la Dra. Karina García y su equipo, el objetivo trasciende la atención clínica. La fundación busca ofrecer una oportunidad para recuperar la confianza, fortalecer la autoestima y mejorar la calidad de vida de quienes durante años han enfrentado limitaciones para acceder a servicios odontológicos.

Más allá de restaurar la salud bucal, Healthy Smile Foundation plantea una visión enfocada en devolver la dignidad y la alegría de sonreír, promoviendo un envejecimiento más saludable mediante la educación, la prevención y el acceso a tratamientos dentales.

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Carlos Mendoza
Carlos Mendoza

Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.

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