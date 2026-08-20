Emiratos Árabes Unidos media un nuevo intercambio de 206 cautivos entre Rusia y Ucrania

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció la culminación de una nueva operación de mediación entre la Federación de Rusia y Ucrania que permitió el intercambio de 206 cautivos, en una nueva acción diplomática orientada a reducir las consecuencias humanitarias derivadas del conflicto.

De acuerdo con la información divulgada, cada una de las partes liberó a 103 cautivos. Con esta operación, el número total de personas intercambiadas entre Rusia y Ucrania mediante gestiones de mediación de Emiratos Árabes Unidos ascendió a 7.997.

La iniciativa representa la vigésima sexta mediación de este tipo desarrollada por el país del Golfo, que ha mantenido canales de comunicación con ambas partes durante el conflicto y ha buscado consolidar su papel como intermediario en asuntos de carácter humanitario.

Emiratos Árabes Unidos destaca la cooperación entre las partes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos valoró la cooperación de Rusia y Ucrania para concretar el nuevo intercambio. La institución destacó también la disposición de ambas partes para trabajar con las gestiones diplomáticas impulsadas por Abu Dabi.

Según el Ministerio, la cooperación recibida refleja el reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos como un mediador internacional y su compromiso con los esfuerzos dirigidos a encontrar vías para abordar la crisis.

La operación se concentra en uno de los aspectos humanitarios más sensibles del conflicto: la situación de las personas mantenidas en cautiverio. Los intercambios permiten que ciudadanos retenidos por las partes puedan regresar a sus respectivos países después de los acuerdos alcanzados mediante negociaciones.

El resultado anunciado eleva a 7.997 el número acumulado de cautivos intercambiados gracias a las iniciativas de mediación emiratí, una cifra que evidencia la continuidad de este mecanismo diplomático.

La vigésima sexta operación de mediación

El Ministerio señaló que esta es la vigésima sexta ocasión en la que Emiratos Árabes Unidos logra facilitar un intercambio entre Rusia y Ucrania.

La institución considera que la continuidad de estas gestiones está vinculada con las relaciones que Emiratos Árabes Unidos mantiene tanto con Moscú como con Kiev. Esa posición le ha permitido participar como intermediario y mantener abiertas vías de diálogo necesarias para alcanzar acuerdos específicos entre las partes.

La mediación también forma parte de una estrategia diplomática más amplia destinada a respaldar iniciativas que puedan contribuir a reducir las consecuencias del conflicto, especialmente aquellas relacionadas directamente con cuestiones humanitarias.

Aunque el intercambio anunciado no representa una solución política al enfrentamiento, constituye una medida concreta para atender la situación de personas afectadas directamente por las hostilidades.

EAU reafirma su respaldo a una solución pacífica

Tras confirmar el nuevo intercambio, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con los esfuerzos internacionales dirigidos a encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania.

La posición emiratí también contempla la necesidad de reducir el impacto humanitario generado por la crisis. Entre las poblaciones afectadas se encuentran los refugiados, las personas desplazadas y quienes permanecen en cautiverio como consecuencia del conflicto.

Para Emiratos Árabes Unidos, mantener canales diplomáticos funcionales con las partes constituye un elemento importante para continuar promoviendo acuerdos humanitarios mientras persisten las diferencias políticas y militares.

El nuevo intercambio de 206 cautivos amplía así el historial de operaciones facilitadas por el país y mantiene activa una vía de cooperación entre Rusia y Ucrania en medio del conflicto.

Con 26 procesos de mediación completados y 7.997 cautivos intercambiados mediante estas gestiones, Emiratos Árabes Unidos reafirma su intención de continuar respaldando iniciativas diplomáticas y humanitarias destinadas a aliviar las consecuencias de la crisis y favorecer las condiciones para una eventual solución pacífica.