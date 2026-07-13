La Fundación por un Mundo Libre de Drogas Impulsa Campaña Continental para Alcanzar a Millones de Personas Durante la Copa Mundial

Con la Copa Mundial concentrando la atención de millones de personas en Norteamérica, la Fundación por un Mundo Libre de Drogas ha puesto en marcha una campaña continental de educación pública con el objetivo de ampliar el acceso a información sobre prevención del consumo de drogas y promover estilos de vida saludables en comunidades de toda la región.

La iniciativa contempla la distribución de 4 millones de folletos “La Verdad Sobre las Drogas”, material educativo diseñado para proporcionar información sobre los efectos de las drogas y fomentar la toma de decisiones informadas entre jóvenes, familias y comunidades. Además, la organización aspira a alcanzar a 50 millones de personas a través de redes sociales y otros canales digitales durante el desarrollo del torneo.

La campaña se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, donde voluntarios de la fundación llevarán a cabo actividades de alcance comunitario, instalación de exhibidores con material gratuito y difusión de contenido digital orientado a la prevención. La estrategia busca aprovechar la amplia exposición mediática de la Copa Mundial para reforzar mensajes educativos y ampliar el impacto de las acciones de sensibilización.

Según la organización, la combinación de actividades presenciales y digitales permitirá acercar información a distintos grupos de población, especialmente a jóvenes y familias interesadas en acceder a recursos educativos relacionados con la prevención.

Voluntarios liderarán acciones de alcance comunitario

Como parte del programa, voluntarios de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas estarán presentes en diversas comunidades distribuyendo materiales informativos y colaborando con negocios locales para colocar exhibidores con folletos gratuitos. Asimismo, compartirán contenido en plataformas digitales con el propósito de ampliar el alcance de la campaña más allá de los puntos físicos de distribución.

La organización considera que la Copa Mundial ofrece una oportunidad singular para conectar con personas de diferentes culturas y contextos sociales, aprovechando la atención que genera uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“La Copa Mundial de la FIFA representa una oportunidad única para unir a personas de todas las culturas y orígenes alrededor de un mensaje positivo”, afirmó Jessica Hochman, Directora Ejecutiva de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas.

La directiva señaló que el acceso a información basada en hechos constituye una herramienta importante para apoyar decisiones responsables y fortalecer el bienestar de las comunidades.

“Nuestro objetivo es brindar a millones de personas información basada en hechos que les permita tomar decisiones informadas y construir comunidades más saludables y fuertes.”

Llamado a organizaciones y empresas para sumarse a la iniciativa

Además de la labor de los voluntarios, la fundación ha extendido una invitación a empresas, escuelas, organizaciones comunitarias, atletas y medios de comunicación para participar en la campaña y colaborar en la difusión de los mensajes educativos durante todo el torneo.

La entidad considera que la participación de distintos sectores puede contribuir significativamente a ampliar el alcance de la iniciativa y reforzar la presencia de contenidos preventivos en espacios públicos y plataformas digitales. La colaboración entre organizaciones, instituciones educativas y actores comunitarios es vista como un elemento clave para multiplicar el impacto de los esfuerzos de concienciación.

La campaña también busca fortalecer el compromiso ciudadano con la educación preventiva, promoviendo la distribución de materiales informativos y el intercambio de contenido digital en diferentes comunidades.

De acuerdo con la fundación, cada acción realizada durante el torneo contribuirá a expandir el alcance del mensaje. Desde la colocación de exhibidores informativos hasta la difusión de publicaciones en línea, la organización sostiene que cada esfuerzo ayuda a acercar información educativa a más personas.

Con una meta de millones de materiales distribuidos y una estrategia digital enfocada en alcanzar a decenas de millones de usuarios, la Fundación por un Mundo Libre de Drogas busca aprovechar la visibilidad de la Copa Mundial para impulsar una de sus mayores campañas de educación pública, reforzando la importancia de la información y la prevención como herramientas para construir comunidades más saludables y resilientes.