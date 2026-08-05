Día Internacional del Gato: Especialistas alertan sobre la baja prioridad que reciben las vacunas en el cuidado de los felinos en México

Con motivo del Día Internacional del Gato, que se conmemora el 8 de agosto, especialistas en salud animal hicieron un llamado a fortalecer la cultura de la medicina preventiva y la tenencia responsable, ante la baja prioridad que muchos tutores otorgan a la vacunación de los felinos, pese al aumento sostenido de esta población en los hogares mexicanos.

México cuenta actualmente con más de 19 millones de gatos domésticos, consolidándose como la segunda mascota favorita del país. Sin embargo, una encuesta global realizada por MSD Salud Animal en 14 países, incluido México, revela que únicamente 16% de los tutores identifica la vacunación como uno de los principales factores para mantener la salud de sus gatos.

El crecimiento de la población felina responde, entre otros factores, a la urbanización, los cambios en los estilos de vida y la preferencia de muchas familias por animales de compañía que se adaptan con facilidad a espacios reducidos. En la actualidad, 12% de los hogares con mascotas tiene al menos un gato, mientras que 25% convive tanto con perros como con gatos, lo que incrementa la importancia de mantener estrategias preventivas específicas para cada especie.

La conmemoración del Día Internacional del Gato surgió en 2002 por iniciativa del International Fund for Animal Welfare (IFAW) con el propósito de promover el bienestar y la protección de los felinos. Desde 2020, la coordinación de esta fecha está a cargo de International Cat Care, organización que impulsa prácticas de convivencia responsable y fomenta la medicina preventiva como parte esencial del bienestar animal.

Los resultados del estudio de MSD Salud Animal muestran que la alimentación de calidad continúa siendo el aspecto más valorado por los tutores para mantener saludables a sus gatos, al ser mencionada por 94% de los encuestados. Le siguen las revisiones veterinarias con 39%, el afecto con 35% y el juego con 17%. En contraste, sólo 16% menciona espontáneamente la vacunación como una medida prioritaria.

La percepción de los médicos veterinarios es significativamente distinta. De acuerdo con la encuesta, 69% de estos profesionales considera que la vacunación constituye uno de los pilares fundamentales para preservar la salud felina, lo que evidencia una brecha de conocimiento que podría afectar la continuidad de los esquemas preventivos.

“La popularidad de los gatos ha crecido de manera importante en México, pero ese mismo crecimiento debe ir acompañado de una mayor cultura de prevención. Los gatos requieren atención veterinaria periódica igual que cualquier otra mascota. Vacunarlos, desparasitarlos y acudir a revisiones médicas permite proteger su bienestar y prevenir enfermedades que pueden afectar también a otros animales e incluso a las personas bajo el enfoque One Health», señaló Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

Cinco acciones para fortalecer la salud de los gatos

Como parte de las recomendaciones para promover una tenencia responsable, el especialista destacó cinco medidas esenciales para proteger la salud de los felinos durante todas las etapas de su vida.

La primera consiste en mantener actualizado el esquema de vacunación para prevenir enfermedades como la panleucopenia felina, la rinotraqueítis infecciosa felina, la calicivirosis y la leucemia felina, además de contribuir al control de enfermedades zoonóticas como la rabia.

También recomendó realizar desparasitaciones internas y externas de forma periódica, incluso en gatos que permanecen dentro del hogar, ya que pulgas, garrapatas y otros parásitos pueden ingresar desde el exterior.

Otra medida clave es acudir al médico veterinario al menos una vez al año para realizar consultas preventivas que permitan detectar enfermedades oportunamente y ajustar los planes sanitarios de acuerdo con las necesidades de cada animal.

Asimismo, señaló la importancia de la esterilización cuando sea indicada por el médico veterinario, debido a sus beneficios tanto para el bienestar del animal como para el control poblacional.

Finalmente, resaltó la necesidad de ofrecer un entorno seguro, con alimentación adecuada, agua limpia disponible de manera permanente, espacios para explorar, descansar y jugar, además de contar con mecanismos de identificación.

“La medicina preventiva no consiste únicamente en aplicar vacunas; implica construir un plan integral de salud durante toda la vida del gato. Cada visita al médico veterinario representa una oportunidad para prevenir enfermedades, resolver dudas de los tutores y fortalecer el vínculo que existe entre las familias y sus animales de compañía», concluyó el especialista de MSD Salud Animal.

En el marco del Día Internacional del Gato, los especialistas reiteraron la importancia de impulsar revisiones veterinarias periódicas, programas personalizados de vacunación y desparasitación, así como acciones de tenencia responsable que contribuyan a proteger la salud y el bienestar de millones de gatos que hoy forman parte de los hogares mexicanos.