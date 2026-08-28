Industria de alimentos y bebidas pide regulaciones basadas en criterios nutricionales en Latinoamérica

La industria de alimentos y bebidas de Latinoamérica planteó la necesidad de que las políticas públicas de la región se apoyen en criterios científicos y nutricionales medibles, en lugar de utilizar exclusivamente el grado de procesamiento de los productos como referencia regulatoria. La propuesta surge en medio del debate regional sobre las estrategias destinadas a mejorar la alimentación y atender los desafíos de salud pública.

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) sostiene que la composición nutricional ofrece un criterio más objetivo para evaluar el aporte de un alimento o bebida dentro de la dieta. Según la organización, elementos como el perfil nutricional, la densidad nutricional, el tamaño de las porciones y la biodisponibilidad de nutrientes pueden proporcionar parámetros medibles para orientar las políticas públicas.

ALAIAB cuestiona el criterio de “ultraprocesado”

Uno de los principales puntos planteados por ALAIAB está relacionado con el término “ultraprocesado”, derivado de la clasificación NOVA. La organización considera que existen limitaciones técnicas y metodológicas para utilizar esta categoría como criterio central en las decisiones regulatorias.

Marcela Rodríguez, directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de ALAIAB, afirma que: «Lo relevante en un alimento o bebida es su composición, no el número de etapas industriales que atravesó. Una regulación robusta para Latinoamérica debe aleįarse de simplismos y basarse en criterios científicos medibles: el perfil nutricional, la densidad nutricional, el tamaño de la porción y la biodisponibilidad de nutrientes».

De acuerdo con el planteamiento de la alianza, clasificar los productos principalmente por su nivel de procesamiento puede llevar a que alimentos con perfiles nutricionales y funciones dietéticas diferentes sean incluidos dentro de una misma categoría, lo que, según la organización, puede generar mensajes confusos para los consumidores.

ALAIAB también sostiene que el concepto de “ultraprocesado” carece de criterios objetivos y universalmente aceptados para su utilización como referencia regulatoria. Asimismo, señala que esta clasificación no ha sido adoptada globalmente por organismos internacionales de normalización como el Codex Alimentarius.

Reformulación e innovación avanzan en la industria regional

En paralelo con el debate regulatorio, la industria destaca los procesos de reformulación e innovación como herramientas para modificar la composición nutricional de diferentes productos sin comprometer su calidad.

Según los datos presentados por ALAIAB, en el segmento de bebidas no alcohólicas de Latinoamérica y el Caribe se registró entre 2000 y 2020 una reducción de 18,6% en azúcar y de 15,4% en calorías.

En el sector de alimentos, la organización señala que los procesos de reformulación han permitido reducir sodio y grasas, además de incorporar fibra, prebióticos y programas de fortificación en diferentes categorías comercializadas en la región.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia de mejora continua con la que la industria busca responder a las nuevas necesidades nutricionales y preferencias de los consumidores.

Un enfoque integral para mejorar la nutrición

ALAIAB considera que mejorar la nutrición de la población latinoamericana no depende de una única medida. La organización plantea que la reformulación y la innovación deben complementarse con educación nutricional, actividad física regular y una alimentación equilibrada.

Este enfoque amplía el debate sobre las políticas alimentarias, al involucrar tanto las características nutricionales de los productos como los hábitos generales de las personas. Para la alianza, una estrategia integral permitiría avanzar hacia mejoras sostenibles en materia de nutrición y salud pública.

«No existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’ en sí mismos: todos pueden formar parte de una dieta equilibrada. Etiquetar alimentos por su grado de procesamiento simplifica en exceso un fenómeno compleįo y confunde al consumidor», concluye Rodríguez.

La industria pide políticas sustentadas en evidencia científica

La posición de ALAIAB apunta a que las futuras regulaciones sobre alimentos y bebidas en Latinoamérica incorporen evidencia científica, criterios objetivos, análisis de riesgos y mecanismos para evaluar los resultados de las políticas implementadas.

Para la industria, el desafío regional no consiste únicamente en ampliar la regulación, sino en desarrollar normas que permitan evaluar de manera más precisa la composición y el aporte nutricional de los alimentos.

El planteamiento abre una nueva dimensión dentro del debate sobre regulación, etiquetado y nutrición en Latinoamérica, en momentos en que gobiernos, empresas y organismos especializados buscan mecanismos para mejorar los indicadores de salud sin dejar de lado la innovación en el sector de alimentos y bebidas.