Expertos internacionales actualizan recomendaciones de vacunación para perros y gatos con un enfoque preventivo personalizado

Ciudad de México. En el marco del Día Mundial del Perro, que se celebra el 21 de julio, especialistas internacionales en medicina veterinaria presentaron las más recientes recomendaciones sobre vacunación para perros y gatos, subrayando que las vacunas esenciales pueden brindar protección de hasta tres años cuando se aplican dentro de un esquema preventivo correctamente diseñado y supervisado por un médico veterinario.

Las conclusiones fueron compartidas durante el Foro Internacional MSD Salud Animal 2026: Medicina Preventiva en Perros y Gatos, organizado por MSD Salud Animal en México. El encuentro reunió a cerca de 500 especialistas en medicina veterinaria de animales de compañía, así como a expertos nacionales e internacionales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de intercambiar la evidencia científica más reciente sobre vacunación, enfermedades infecciosas y control de parásitos.

Durante las sesiones, los participantes coincidieron en que la medicina preventiva avanza hacia un modelo más integral, donde la vacunación deja de ser una práctica aislada para convertirse en parte de una evaluación clínica completa que considera el estado general del paciente, su estilo de vida, el ambiente donde habita y su nivel de exposición a distintas enfermedades.

«En MSD Salud Animal llevamos más de un siglo impulsando la innovación para enfrentar algunos de los mayores desafíos en salud y bienestar animal. Invertimos de manera constante en investigación y desarrollo, convencidos de que la ciencia es la mejor herramienta para anticiparnos a las enfermedades. Ese compromiso se refleja en iniciativas como este foro, que acercan el conocimiento científico más actualizado a los Médicos Veterinarios para fortalecer la medicina preventiva, impulsar decisiones clínicas basadas en evidencia y contribuir a que más mascotas tengan vidas largas y saludables», señaló Leonardo Burcius, Director General de MSD Salud Animal en México.

Uno de los principales temas abordados durante el foro fue la actualización de las recomendaciones internacionales emitidas por la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía (WSAVA). La Dra. Mary Marcondes, Presidenta del Comité de Guías de Vacunación (VGG), explicó que los avances científicos respaldan un enfoque de vacunación personalizado, en el que la visita anual al médico veterinario debe convertirse en una consulta integral de medicina preventiva que abarque la evaluación del estado de salud, las necesidades de vacunación, el control de parásitos, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, además de aspectos relacionados con la nutrición y el comportamiento.

“Hoy en día, los médicos veterinarios deben considerar la edad del animal, su entorno, estilo de vida, historial de vacunación y riesgo de exposición para definir un protocolo preventivo adecuado. Por ello, es fundamental que los tutores lleven a sus mascotas al médico veterinario, quien podrá diseñar un esquema personalizado de vacunación, desparasitación y medicina preventiva, acorde con sus necesidades y su criterio profesional”,explicó la Dra. Mary Marcondes.

La especialista indicó que, una vez completado el esquema inicial de vacunación en los cachorros, los perros adultos deben continuar recibiendo las vacunas esenciales contra moquillo (CDV), adenovirus (CAV) y parvovirus (CPV), además de las vacunas contra la rabia y Leptospira, que desempeñan un papel relevante en la prevención de zoonosis, enfermedades que pueden transmitirse a las personas. Asimismo, recordó que existen otras vacunas cuya aplicación dependerá de las características individuales de cada animal y del criterio del médico veterinario.

El foro también puso énfasis en el valor de la medicina preventiva para detectar enfermedades antes de que progresen y requieran tratamientos más complejos. En este sentido, los especialistas señalaron que las revisiones periódicas permiten identificar oportunamente condiciones como la obesidad, la hipertensión y otros problemas de salud que pueden afectar la calidad de vida de perros y gatos.

En ese contexto, el Dr. Helio Autran de Morais, Médico Veterinario y Profesor de Medicina Interna de Animales de Compañía de la Universidad Estatal de Oregon, señaló que «la medicina preventiva va mucho más allá de vacunar o controlar parásitos; también permite detectar enfermedades como la obesidad o la hipertensión antes de que avancen. Cuando prevenimos, ayudamos a que perros y gatos vivan mejor, fortalecemos su convivencia con las familias y reducimos la necesidad de tratamientos complejos».

Los especialistas también destacaron la importancia del control permanente de ectoparásitos y endoparásitos, especialmente ante el impacto del cambio climático, la urbanización y el incremento en la movilidad de las mascotas, factores que favorecen la propagación de pulgas, garrapatas y otros vectores transmisores de enfermedades.

En ese sentido, el Dr. Pablo Borrás, Médico Veterinario y miembro científico del Tropical Council for Companion Animal Parasites (TroCCAP), advirtió que el riesgo sanitario ha evolucionado debido a estos cambios ambientales y sociales.

«Hoy los animales viajan con sus tutores y, con ellos, también viajan las enfermedades. Ya no podemos hablar de enfermedades exóticas; debemos estar preparados para enfrentar cualquier enfermedad transmitida por vectores en la práctica clínica diaria», comentó.

El especialista explicó que el principal desafío para controlar las infestaciones por pulgas no radica en la resistencia a los tratamientos, sino en las fallas durante su aplicación y la falta de continuidad. Recordó que una pulga hembra puede depositar hasta 50 huevos al día, lo que permite que una infestación se multiplique rápidamente si no se interrumpe su ciclo biológico mediante un tratamiento continuo que puede extenderse por al menos tres meses.

En el caso de los gatos, el TroCCAP recomienda realizar pruebas de detección de parásitos intestinales al menos dos veces al año, utilizar medicamentos autorizados para su tratamiento y desparasitar de manera simultánea a todas las mascotas que convivan en el mismo hogar, especialmente cuando tienen acceso al exterior o viven con niños, adultos mayores o personas inmunosuprimidas.

El programa científico fue coordinado por el Dr. Adrian Polo, Director Asociado de Marketing de Biológicos y Farma de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, quien destacó que este tipo de encuentros fortalece la actualización profesional de médicos veterinarios y estudiantes mediante el acceso a la evidencia científica más reciente.

«Cuando la vacunación, el control de parásitos y las revisiones médicas periódicas se implementan de forma conjunta, procuramos la salud y el bienestar de perros y gatos, las familias con las que conviven y las comunidades bajo el enfoque One Health», concluyó el Dr. Adrian Polo.