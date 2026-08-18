Kernel Hearts llegará a Epic Games Store con una promoción especial vinculada a Fortnite

El estudio argentino Ephemera Games prepara el lanzamiento de Kernel Hearts, un nuevo videojuego de acción y rol que estará disponible en preventa en Epic Games Store con una promoción vinculada a Fortnite. La iniciativa busca ampliar la exposición internacional del proyecto y representa un nuevo paso para la industria argentina de videojuegos en las principales plataformas digitales.

Según la información difundida por el estudio, Ephemera Games se convierte en el primer desarrollador argentino y latinoamericano en participar en este programa de Epic Games Store, creado para ayudar a los estudios a llegar a nuevas audiencias mediante contenidos relacionados con Fortnite.

Ephemera Games busca ampliar su alcance internacional

La incorporación de Kernel Hearts al programa representa una oportunidad para que Ephemera Games presente su nueva propiedad intelectual ante una comunidad internacional de jugadores.

Como parte de la colaboración, Fernet, protagonista de Kernel Hearts, llegará a Fortnite mediante un atuendo especial. El contenido estará inicialmente relacionado con la preventa del nuevo título y posteriormente podrá conseguirse a través de la Tienda de Objetos.

La iniciativa refleja además una estrategia cada vez más utilizada dentro de la industria de los videojuegos: conectar nuevos lanzamientos con plataformas y títulos que cuentan con grandes comunidades de usuarios.

Para estudios independientes de Argentina y otros mercados latinoamericanos, este tipo de acuerdos puede facilitar la exposición internacional de sus proyectos y fortalecer su capacidad para competir en un sector dominado por grandes compañías y franquicias consolidadas.

Preventa de Kernel Hearts comenzó el 17 de agosto

Kernel Hearts estará disponible en preventa desde el 17 de agosto. Los jugadores que adquieran el título durante este período recibirán el atuendo Fernet para Fortnite, siempre que la compra se realice utilizando la misma cuenta de Epic Games.

Durante la etapa de preventa, esta será la única manera de obtener el atuendo promocional.

La promoción comenzó el 17 de agosto a las 11:00 a. m. en México y a las 2:00 p. m. en Argentina, y permanecerá disponible hasta el lanzamiento de Kernel Hearts, previsto para el 17 de septiembre.

Los jugadores que no obtengan el atuendo mediante la preventa tendrán una segunda oportunidad. Fernet llegará a la Tienda de Objetos de Fortnite a partir del 26 de septiembre, desde las 6:00 p. m. en México y las 9:00 p. m. en Argentina.

Kernel Hearts combina acción, rol y juego cooperativo

Kernel Hearts es una nueva propuesta que combina elementos de los videojuegos de acción y rol con una modalidad cooperativa que permite compartir la experiencia con otros jugadores.

La historia coloca a los participantes como integrantes de la Unidad M.A.H.O.U., cuya misión consiste en ascender por la Torre de Babel mientras enfrentan criaturas angelicales y otros peligros.

A medida que avanzan, los jugadores deberán combatir para intentar salvar un mundo cubierto de cenizas. La combinación de acción, progresión y cooperación forma parte central de la propuesta desarrollada por Ephemera Games.

Una vitrina internacional para el desarrollo argentino

La llegada de Kernel Hearts a Epic Games Store también aporta visibilidad al sector argentino de desarrollo de videojuegos, que continúa buscando oportunidades para comercializar sus producciones fuera del mercado local.

Las plataformas digitales han permitido que estudios independientes latinoamericanos puedan distribuir sus proyectos internacionalmente sin depender exclusivamente de los modelos tradicionales de publicación y distribución.

En este contexto, la conexión de Kernel Hearts con Fortnite podría aumentar el reconocimiento del título antes de su lanzamiento y presentar el trabajo de Ephemera Games ante jugadores de diferentes mercados.

Kernel Hearts se prepara para su lanzamiento en septiembre

Con la preventa ya disponible y el lanzamiento programado para el 17 de septiembre, Ephemera Games entra en una etapa clave para la comercialización de Kernel Hearts.

La promoción del atuendo Fernet ofrece un incentivo adicional para quienes compren el juego anticipadamente, mientras que su posterior llegada a la Tienda de Objetos permitirá mantener la presencia del personaje dentro de Fortnite después del estreno.

La iniciativa supone una oportunidad de exposición internacional para Ephemera Games y coloca a Kernel Hearts como uno de los proyectos argentinos que buscan ganar espacio dentro del competitivo mercado mundial de videojuegos.