Ravenloft: el Mal que habita dentro llegará en formato físico el 20 de octubre

Wizards of the Coast ampliará su catálogo de Dungeons & Dragons con el lanzamiento de Ravenloft: el Mal que habita dentro, un nuevo libro de consulta centrado en el terror, el suspense y la fantasía oscura. La publicación llegará oficialmente el 20 de octubre de 2026 y sus versiones localizadas estarán disponibles exclusivamente en formato físico.

El lanzamiento llevará nuevamente a los jugadores a Ravenloft, uno de los escenarios de terror más reconocidos del universo de Dungeons & Dragons. El nuevo contenido busca proporcionar a los Dungeon Masters (DM) herramientas adicionales para desarrollar campañas ambientadas en mundos inquietantes, con nuevas amenazas, opciones de personajes, escenarios y criaturas.

Nuevas herramientas para las campañas de Ravenloft

Ravenloft: el Mal que habita dentro está concebido como un conjunto de recursos para incorporar terror, suspense y horror a las partidas. El libro incluye aventuras listas para jugar y materiales que pueden integrarse tanto en nuevas campañas como en historias que ya estén en desarrollo.

Uno de los principales elementos de la publicación es la incorporación de 16 Dominios del Terror. Entre ellos figura Innsmouth, presentado como un nuevo dominio dedicado al horror cósmico y pensado para aventuras relacionadas con misterios, amenazas desconocidas y fuerzas sobrenaturales.

El contenido también reúne 17 Lores Oscuros a los que los grupos podrán enfrentarse o de los que deberán intentar escapar. Estos personajes cuentan ahora con bloques de estadísticas diseñados para convertirlos en desafíos concretos dentro de las partidas.

La combinación de dominios, adversarios y herramientas narrativas pretende facilitar a los DM la creación de historias con distintos niveles y estilos de terror.

Más opciones para crear personajes atormentados

El libro amplía igualmente las posibilidades disponibles para la creación y personalización de personajes. En total, incorpora siete subclases, entre ellas las nuevas Reanimador y Guardián Hueco.

También se incluyen cuatro especies, cuatro trasfondos, dos dotes de Origen y nueve Dones Oscuros. Estos elementos permiten desarrollar protagonistas relacionados directamente con las amenazas y particularidades narrativas de Ravenloft.

Las nuevas opciones están orientadas a personajes marcados por experiencias oscuras, poderes inquietantes o circunstancias capaces de influir en el desarrollo de una campaña.

La publicación también contempla 10 géneros de terror diferentes, desde el horror gótico hasta la fantasía oscura. Esta variedad permitirá a los grupos adaptar sus aventuras a distintos estilos narrativos sin abandonar el enfoque general de Ravenloft.

Un bestiario con 42 monstruos

Otro de los componentes destacados de Ravenloft: el Mal que habita dentro es su bestiario, que incorpora 42 monstruos para utilizar en encuentros y aventuras.

A estas criaturas se suman nueve habitantes de los dominios con los que los jugadores podrán encontrarse durante sus viajes. Estos personajes y monstruos amplían las posibilidades para construir desafíos relacionados con los diferentes escenarios y géneros de terror incluidos en la publicación.

El volumen reúne así herramientas destinadas tanto a los responsables de dirigir las partidas como a los propios jugadores. Los DM dispondrán de escenarios, antagonistas, criaturas y recursos narrativos, mientras que los participantes tendrán nuevas alternativas para desarrollar personajes vinculados a las características particulares de los Dominios del Terror.

Wizards of the Coast amplía la oferta física de Dungeons & Dragons

La llegada de Ravenloft: el Mal que habita dentro representa una nueva incorporación al catálogo físico de Dungeons & Dragons, con un enfoque específico en uno de los escenarios históricamente asociados al terror dentro del juego de rol.

El formato reúne en una sola publicación 16 Dominios del Terror, 17 Lores Oscuros, siete subclases, cuatro especies, cuatro trasfondos, dos dotes de Origen, nueve Dones Oscuros y un amplio catálogo de criaturas.

Con este lanzamiento, Wizards of the Coast busca ofrecer a jugadores y DM una colección más amplia de herramientas para desarrollar campañas de terror dentro de Dungeons & Dragons, combinando escenarios conocidos con nuevas opciones de juego y recursos para construir aventuras centradas en el suspense, el horror y la fantasía oscura.