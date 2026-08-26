Pearl Abyss presenta Crimson Desert Enhanced y anuncia su primer descuento en todas las plataformas

Pearl Abyss presentó una versión mejorada de Crimson Desert durante la ceremonia inaugural celebrada en Colonia, Alemania, una de las principales actividades vinculadas a la feria internacional de videojuegos gamescom. El anuncio estuvo acompañado por el primer descuento aplicado al título en todas las plataformas desde su lanzamiento.

La actualización 2.0 incorpora nuevas escenas, diálogos adicionales y mejoras destinadas a reforzar el desarrollo narrativo del videojuego. Al mismo tiempo, Crimson Desert consiguió dos nominaciones en los premios de gamescom 2026, aumentando su exposición durante uno de los encuentros más importantes de la industria mundial de los videojuegos.

La actualización 2.0 refuerza la experiencia narrativa

El nuevo avance presentado por Pearl Abyss tiene aproximadamente un minuto de duración y muestra algunas de las principales novedades incluidas en la versión mejorada de Crimson Desert.

Entre los cambios destacan nuevas escenas y conversaciones que buscan ampliar el desarrollo de la historia y ofrecer más contexto sobre los personajes y acontecimientos del mundo de Pywel. La actualización forma parte de los esfuerzos de la compañía por ampliar la experiencia general del título y mantener el interés de su comunidad.

Las mejoras también buscan aumentar el alcance internacional del videojuego y facilitar que una audiencia más amplia pueda seguir su historia y comprender con mayor profundidad los diálogos y acontecimientos que forman parte de la aventura.

La presentación durante la ceremonia inaugural de gamescom proporciona además a Pearl Abyss una importante vitrina internacional para mostrar las novedades del proyecto ante jugadores, medios especializados y representantes de la industria.

Primer descuento de Crimson Desert en todas las plataformas

Como parte de la presentación de la actualización, Pearl Abyss anunció el primer descuento general de Crimson Desert desde su lanzamiento.

Hasta el 9 de septiembre, los jugadores podrán adquirir el videojuego con una rebaja del 20 % en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac y Epic Games Store.

La promoción busca aprovechar la atención generada alrededor de gamescom para ampliar la base de usuarios del título. Este tipo de estrategia comercial permite combinar la presentación de nuevo contenido con una reducción temporal del precio para incentivar nuevas compras.

Los usuarios que ya tengan una copia de Crimson Desert no tendrán que comprar nuevamente el videojuego para acceder a las mejoras. Pearl Abyss indicó que los propietarios actuales podrán recibir la versión mejorada mediante una actualización gratuita.

De esta manera, la compañía busca mantener vinculada a su comunidad existente mientras utiliza la promoción temporal para atraer a nuevos jugadores.

Crimson Desert recibe dos nominaciones en los premios de gamescom 2026

El anuncio coincide con dos nominaciones obtenidas por Crimson Desert en los premios de gamescom 2026.

El videojuego compite en las categorías de Juego más épico y Mejor juego para computadora, dos reconocimientos destinados a destacar producciones sobresalientes presentadas durante la feria.

La categoría de Mejor juego para computadora reconoce aspectos relacionados con el nivel de acabado y la experiencia de juego ofrecida en esta plataforma. Por su parte, la categoría de Juego más épico destaca títulos capaces de sobresalir por la dimensión de su propuesta, su narrativa y la intensidad de su experiencia jugable.

Las nominaciones proporcionan mayor visibilidad a Crimson Desert durante un evento que reúne a desarrolladores, distribuidores, fabricantes de equipos y aficionados de diferentes mercados.

Pearl Abyss ofrecerá demostraciones durante gamescom

Pearl Abyss también llevará la versión mejorada de Crimson Desert directamente al público de gamescom mediante una colaboración con Samsung Electronics.

Entre el 26 y el 30 de agosto, los visitantes podrán participar en demostraciones jugables en el pabellón 09.1, puesto B020–C029. Allí tendrán la oportunidad de explorar el mundo de Pywel utilizando monitores para videojuegos de Samsung.

La presencia física permitirá a Pearl Abyss mostrar directamente las características de la actualización y acercar el proyecto a los asistentes de la feria.

La combinación de una actualización gratuita para los actuales propietarios, un descuento temporal del 20 % para nuevos compradores, dos nominaciones y demostraciones presenciales refuerza la estrategia de Pearl Abyss para mantener la visibilidad comercial de Crimson Desert.

Con estas iniciativas, la compañía busca ampliar el alcance del videojuego y aprovechar la atención internacional generada por gamescom para fortalecer su posición dentro del competitivo mercado mundial de los videojuegos.