Disney Lorcana prepara su expansión digital y nuevas colecciones tras sus anuncios en D23

Ravensburger presentó una nueva etapa de crecimiento para Disney Lorcana TCG durante D23: The Ultimate Disney Fan Event, celebrado en Anaheim, California. La compañía confirmó el desarrollo de una versión digital del popular juego de cartas coleccionables, además de nuevas colecciones, productos dirigidos a coleccionistas y una mayor presencia en eventos y parques de Disney.

Más de 800 aficionados asistieron a la presentación, en la que Ravensburger adelantó parte de sus planes para 2027. Entre las novedades destacó un primer vistazo a Cosmic Quest, una colección prevista para la primavera de ese año.

Disney Lorcana tendrá una versión digital para computadoras y móviles

Uno de los anuncios centrales fue la confirmación de que la edición digital de Disney Lorcana TCG se encuentra oficialmente en desarrollo. La propuesta permitirá jugar desde computadoras y dispositivos móviles, ampliando el alcance de una franquicia que hasta ahora ha tenido en las cartas físicas su principal producto.

La empresa también prevé realizar pruebas públicas antes del lanzamiento, aunque todavía no comunicó una fecha específica para el inicio de esa fase.

«Nuestra misión en Ravensburger TCG es llegar a la mayor cantidad posible de fans de Disney con nuestro increíble arte hecho a mano y la atención al detalle que damos a su narrativa», dijo Elaine Chase, directora de TCGs en Ravensburger. «Al permitir a los fans experimentar cada carta de Disney Lorcana TCG en cualquier parte, estoy segura de que atraeremos a más fans de Disney a una de las comunidades más abiertas del mundo del gaming».

La expansión digital llega cuando Disney Lorcana se aproxima a su tercer aniversario. Según las cifras divulgadas por Ravensburger, el juego acumula 13 colecciones, más de 3.000 cartas únicas y alrededor de 2.800 millones de cartas vendidas a escala mundial.

Mayor presencia de Disney Lorcana en parques y eventos

Ravensburger también anunció que la marca tendrá una participación más amplia en eventos y Parques Disney durante 2027 y los años siguientes.

Uno de los primeros compromisos confirmados será su presencia en el EPCOT® International Festival of the Arts de 2027. Allí se ofrecerán cartas promocionales exclusivas y obsequios vinculados a determinadas compras, como parte de una estrategia destinada a reforzar la conexión entre el juego físico, los coleccionistas y las experiencias de Disney.

Durante la presentación también se mostró un adelanto de Disney Lorcana TCG – A Visual Guide Through the Magical Realm, una guía prevista para 2027 que profundizará en la narrativa visual del universo del juego. D23 sirvió además como escenario para que los asistentes pudieran obtener Quest of Wonders: An Illumineer’s Lorebook.

Collector Boosters incorporarán cartas Illustrious de edición limitada

Otro de los principales anuncios estuvo dirigido al mercado de coleccionistas. Ravensburger prepara la llegada de los Collector Boosters, que incluirán 12 cartas con acabado especial en cada paquete y ofrecerán mayores posibilidades de encontrar piezas de alta rareza.

La compañía introducirá además una nueva categoría denominada Illustrious. De acuerdo con la información presentada, solamente se imprimirán 23 ejemplares de cada carta Illustrious incluida en cada colección.

Una de las seis cartas de esta categoría previstas para Into the Inkdark será Maleficent – Biding Her Time, ilustrada por Kendall Hale. La pieza hace referencia a la primera carta de Disney Lorcana revelada durante D23 en 2022.

Los Collector Boosters debutarán con el lanzamiento de Into the Inkdark a principios de 2027 y estarán disponibles en establecimientos seleccionados de Disney y tiendas Ravensburger Play Hub.

Nueva colección de La Bella y la Bestia y expansión competitiva

Ravensburger presentó igualmente Curator’s Collection Beauty and the Beast Edition, una línea que coincidirá con el 35.º aniversario de la película. Su lanzamiento está previsto para octubre en determinados establecimientos de Disney e incluirá nuevas ilustraciones para seis personajes, entre ellos Gaston – Intellectual Powerhouse y Belle – Hidden Archer.

La compañía también pretende ampliar el circuito competitivo de Disney Lorcana ante el crecimiento de la comunidad.

«Ya lo dije antes y lo repito ahora: la comunidad de Disney Lorcana TCG es la más amigable en la que he estado nunca», explicó Ryan Miller, cocreador del juego y director de producto y de juego en Ravensburger. «Mi equipo se encuentra muy ocupado haciendo más grande el Disney Lorcana Challenge ’26–’27, añadiendo más eventos para satisfacer la increíble demanda. Estamos deseando compartir con vosotros más información en el directo de Disney Lorcana CCQ que tendrá lugar en el D23: The Ultimate Disney Fan Event este fin de semana».

Como parte de esa estrategia, Ravensburger anunció un torneo con 128 participantes, quienes competirán por una plaza en el Disney Lorcana Challenge ’26–’27 North American Championship.

Con nuevos productos físicos, cartas de tirada extremadamente limitada, mayor presencia en eventos y una plataforma digital en desarrollo, Ravensburger busca ampliar el alcance de Disney Lorcana y fortalecer tanto su vertiente competitiva como el mercado internacional de coleccionistas.