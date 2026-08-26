Wizards of the Coast e Invoke presentan el primer gameplay de Warlock: Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast, filial de Hasbro, e Invoke Studios presentaron los primeros detalles de Warlock: Dungeons & Dragons, una nueva producción de acción y aventura en tercera persona que ampliará la presencia de la reconocida franquicia de fantasía en el mercado de los videojuegos de gran presupuesto.

El título, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, apuesta por una experiencia para un solo jugador desarrollada dentro de un mundo abierto de fantasía oscura. La presentación del primer tráiler de gameplay permite observar algunos de los principales elementos de exploración, combate, criaturas y escenarios que formarán parte de la propuesta.

Un mundo abierto construido alrededor de la magia

Warlock: Dungeons & Dragons está siendo desarrollado por Invoke Studios y coloca al jugador en el papel de Kaatri, una experimentada maestra de armas que acepta un pacto que le permite utilizar poderes procedentes de otro mundo para enfrentarse a fuerzas oscuras.

La magia tendrá un papel central y no estará limitada a los enfrentamientos. De acuerdo con los detalles presentados, los hechizos funcionarán también como herramientas para explorar escenarios, superar obstáculos y descubrir nuevas rutas dentro del mundo.

Esta combinación busca ofrecer mayor libertad al jugador a la hora de abordar diferentes situaciones. Durante los combates, los poderes mágicos se integrarán con ataques cuerpo a cuerpo para construir enfrentamientos de carácter táctico y visceral.

El primer material de gameplay también ofrece un vistazo a la primera mazmorra, diferentes monstruos y varias zonas destinadas a la exploración, elementos con los que Invoke Studios pretende trasladar características reconocibles de Dungeons & Dragons a una aventura diseñada específicamente para un jugador.

Tricia Helfer encabeza el reparto como Kaatri

La producción incorpora a Tricia Helfer en el papel de Kaatri. La actriz es conocida por sus participaciones en producciones como Battlestar Galactica y Lucifer. Maggie Robertson también forma parte del reparto e interpretará a Tasha.

El componente narrativo acompañará a un sistema de juego en el que cada hechizo podrá generar nuevas posibilidades. Esta estructura permitirá que la magia funcione tanto como recurso ofensivo como mecanismo para interactuar con el entorno y acceder a determinadas áreas.

«Trabajar con nuestros compañeros de Wizards of the Coast en una franquicia tan rica como D&D ha proporcionado al equipo la libertad creativa y el apoyo necesarios para crear un nuevo y ambicioso mundo abierto para los jugadores. Estamos muy ilusionados por presentar al fin WARLOCK y esperamos poder compartir más detalles del juego próximamente«, comenta Dominic Guay, director general de Invoke.

Wizards of the Coast amplía su catálogo de videojuegos AAA

El proyecto representa una nueva apuesta de Wizards of the Coast por ampliar su actividad alrededor de sus principales propiedades y desarrollar experiencias digitales basadas en universos consolidados.

La compañía busca aprovechar el alcance de Dungeons & Dragons mediante una producción que combina elementos reconocibles de la franquicia con una historia y un sistema de juego concebidos específicamente para Warlock.

«Los brujos portan una magia poderosa y sobrenatural, pero eso siempre tiene un precio», advierte John Hight, presidente de Wizards of the Coast. «Invoke ha creado un mundo que plasma a la perfección esa mezcla de fascinación y peligro que reside en el corazón de DUNGEONS & DRAGONS, donde los jugadores podrán llevar la magia de Kaatri al límite y descubrir lo que hay más allá».

Warlock tiene previsto su lanzamiento para 2027

Aunque todavía quedan aspectos por conocer sobre la estructura completa de la aventura, el primer gameplay establece las principales bases del proyecto: exploración de mundo abierto, magia utilizada de manera creativa, combate cuerpo a cuerpo, mazmorras y criaturas vinculadas al universo de Dungeons & Dragons.

Wizards of the Coast e Invoke Studios prevén revelar información adicional sobre el juego antes de su llegada al mercado. El lanzamiento de Warlock: Dungeons & Dragons está programado para 2027.

Con esta producción, Wizards of the Coast continúa reforzando su catálogo de futuros proyectos AAA y su estrategia de desarrollar tanto propuestas originales como títulos construidos alrededor de universos ya establecidos.