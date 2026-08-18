José Antonio Cordero convierte su experiencia migratoria en el proyecto social Manos que Bendicen

ESTADOS UNIDOS. — La experiencia de emigrar en medio de dificultades económicas y personales llevó al venezolano José Antonio Cordero Zerpa a impulsar Manos que Bendicen, una iniciativa social enfocada en brindar apoyo a personas y familias que atraviesan situaciones de necesidad.

Cordero Zerpa, de 39 años, trabaja actualmente como barbero y creador de contenido en Estados Unidos. Su proyecto, que desarrolla desde hace aproximadamente un año, busca canalizar acciones solidarias y aprovechar el alcance de las plataformas digitales para motivar a otras personas a participar en iniciativas de ayuda.

Su historia se remonta a los años de crisis en Venezuela. Según su relato, en 2018 atravesó un período especialmente difícil en el que pasó de pesar más de 90 kilos a aproximadamente 62 kilos. Como padre, uno de los episodios que más lo marcó fue enfrentar dificultades para conseguir alimentos para sus hijos, quienes entonces tenían 1 y 3 años.

La migración marcó el inicio de una nueva etapa

El 7 de febrero de 2019, Cordero Zerpa salió de Venezuela en busca de nuevas oportunidades. Su recorrido migratorio lo llevó inicialmente a Colombia y posteriormente a Chile, donde continuó trabajando antes de emprender, junto con su esposa, el camino hacia Estados Unidos.

De acuerdo con su testimonio, el trayecto estuvo marcado por condiciones difíciles. La pareja atravesó zonas selváticas, durmió en carpas y en la calle y enfrentó períodos de frío y lluvia. En una ocasión, asegura, permanecieron aproximadamente 24 horas sin comer.

Durante su paso por Panamá comenzaron a vender empanadas y chupetas para obtener recursos que les permitieran continuar el viaje. En otros momentos tuvieron que solicitar ayuda. Cordero Zerpa también relata que durante el recorrido utilizaron el tren conocido entre migrantes como “La Bestia” o “el tren de la muerte”.

El venezolano asegura que nunca perdió la fe y recuerda especialmente el respaldo recibido de personas que, sin conocerlos, decidieron ayudarlos durante diferentes etapas del viaje.

Tras llegar a Estados Unidos, Cordero Zerpa y su familia permanecieron inicialmente en un refugio. Él comenzó a trabajar prácticamente de inmediato y destinó parte de sus ingresos al objetivo de conseguir un espacio propio. Aproximadamente un mes después, logró alquilar una habitación y dejar el refugio.

Manos que Bendicen surge de una experiencia personal

Con el paso del tiempo, las dificultades vividas durante la migración y la ayuda que recibió se convirtieron en una de las principales motivaciones para desarrollar Manos que Bendicen.

La iniciativa realiza acciones como entrega de alimentos y asistencia a personas que enfrentan dificultades económicas, además de otras actividades destinadas a responder a necesidades específicas.

Parte de estas acciones se documenta públicamente en las redes sociales de Cordero Zerpa, donde su comunidad puede conocer las actividades desarrolladas y las historias de solidaridad relacionadas con el proyecto.

“Yo también estuve del otro lado. Yo también necesité que alguien me tendiera una mano”, afirma Cordero Zerpa.

El planteamiento de Manos que Bendicen busca ir más allá de una ayuda puntual. Su objetivo es fomentar una cadena de solidaridad en la que una acción pueda motivar a otras personas a contribuir dentro de sus posibilidades.

Las redes sociales amplían el alcance de la iniciativa

Actualmente, Cordero Zerpa combina su actividad profesional como barbero con la creación de contenido digital. Cuenta con una comunidad de más de 109.1 mil seguidores en TikTok, donde comparte aspectos de su vida, su trabajo y las experiencias vinculadas con Manos que Bendicen.

Para el venezolano, el crecimiento de esa audiencia representa una oportunidad para ampliar el impacto de sus iniciativas y demostrar que la participación social no depende necesariamente de disponer de grandes recursos.

“Creo que no es necesario tener mucho para ayudar. A veces un pequeño gesto puede representar muchísimo para alguien que está atravesando un momento difícil”, explica.

Su intención es utilizar el alcance conseguido en las plataformas digitales para motivar a otras personas a involucrarse en iniciativas sociales y presentar las redes como una herramienta capaz de conectar a comunidades alrededor de acciones de solidaridad, esperanza y empatía.

El proyecto busca ampliar su comunidad

La siguiente etapa de Manos que Bendicen contempla ampliar el número de personas beneficiadas y sumar nuevos integrantes de la comunidad a las actividades de apoyo.

Cordero Zerpa busca convertir el crecimiento obtenido como creador de contenido en nuevas oportunidades para desarrollar iniciativas sociales y fortalecer una comunidad cada vez más comprometida con la asistencia a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El proyecto representa así una evolución de su propia experiencia migratoria. Después de haber necesitado el apoyo de otras personas durante momentos de dificultad, Cordero Zerpa busca trasladar esa solidaridad hacia quienes hoy necesitan ayuda, utilizando su historia personal, su trabajo y su presencia digital para impulsar nuevas acciones sociales.