Dedsafío de Teamfight Tactics tendrá su primera edición internacional con final en Los Ángeles

El Dedsafío ampliará por primera vez su alcance internacional con una nueva competencia de Teamfight Tactics (TFT), que reunirá a jugadores profesionales y creadores de contenido casuales de Latinoamérica, Norteamérica, Brasil y Europa. La edición estará vinculada a Tierras Encantadas, el nuevo set del videojuego, y concluirá con una Gran Final presencial en Los Ángeles, Estados Unidos.

La iniciativa representa una expansión para el torneo impulsado por Elded, que ahora buscará conectar a participantes de diferentes regiones dentro de una misma competencia. El formato combinará perfiles profesionales con jugadores casuales y creadores de contenido, ampliando la propuesta del evento dentro de la comunidad internacional de TFT.

La fase de grupos se disputará de forma online

La primera etapa del #DEDsafioTFT se celebrará los días 1 y 2 de septiembre. Durante cada jornada, los participantes disputarán cuatro partidas bajo el formato de Dúo Dinámico, una modalidad que pondrá a prueba la coordinación, la estrategia y la capacidad de adaptación de cada equipo.

Uno de los principales elementos del torneo será la composición de las parejas. Cada dúo estará formado por un jugador profesional y uno casual, creando equipos con distintos niveles de experiencia competitiva.

La fase de grupos contará con representación de Latinoamérica, Norteamérica, Brasil y Europa. Esta estructura convierte a la nueva edición en la primera versión internacional del Dedsafío de Teamfight Tactics.

Entre los jugadores profesionales anunciados se encuentran VCLF, Slooperx, TFToddy, Techzz, Quintanilha, mDobz, Vakio, Luuluts, Sonicjumpergg, Relic, Altenahue, Chakram, ChewyMonsta, Black Sheep, MaikelTFT, Chino, KappitaYipYip, JuanD_Lapras, Joshuah, Metzauh, TexSummers, Santinho, KupoTFT, Lukwer, merci_raph, BlackFireIce, AKAWonder, HolyThoth, Dokhy, Snoodyboo, LPGJustJohnny, Catawin, Kaemi, Kiyoon, yougelly, Ariasaki, stunt, subzeroark, janey y kurumx.

La lista de participantes casuales incluye a Medu, Choke7, Daniels, Suprema Onika, Ookina7, Steph, Luma, gabzuski, Zui de Hielo, FairlyGab, Nezumi, Julieta Allegretti, RommyPandatomic, Lilynn02, Prin, Milky, Conterstine, RenRize, Cristian Fahren, MrFerruzca, LadyKarin, SaitamaChallenge_, JustKiryy, Shynouh, Kubon, Lucas Rojo, CombatRy, Fatiiiih, Elojoninja, TwoStoneLoL, Acre, cecefps, xchocobars, starriebun, Raeibon, rencognito, jalon, fairywink y juwia.

Los Ángeles será sede de la Gran Final

Una vez terminada la fase online, el torneo avanzará hacia su instancia decisiva. La Gran Final está programada para el 10 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

La final presencial marcará el cierre de esta primera edición internacional y reunirá a los equipos clasificados para definir al ganador del trofeo. El formato permitirá que una competencia iniciada de manera digital concluya con un evento físico en uno de los principales centros de la industria mundial del entretenimiento.

La edición también servirá como escaparate para Tierras Encantadas, el nuevo set de Teamfight Tactics, que será uno de los elementos centrales de las partidas durante el torneo.

El Dedsafío amplía su presencia internacional

El nuevo formato representa un cambio de escala para el Dedsafío al incorporar jugadores de varias regiones y establecer una final presencial fuera del entorno exclusivamente online.

La combinación de jugadores profesionales y casuales busca ofrecer enfrentamientos con distintos niveles de experiencia, manteniendo al mismo tiempo el componente de entretenimiento y creación de contenido que caracteriza al torneo.

Con una fase de grupos de cuatro partidas de Dúo Dinámico por jornada y una Gran Final en Los Ángeles, el #DEDsafioTFT buscará definir a su primer campeón internacional y consolidar una nueva etapa para la competencia dentro de la comunidad global de Teamfight Tactics.