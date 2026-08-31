Riot Games presenta “Haz que el mundo escuche”, el himno de la Gran Final del VCT Américas

Riot Games presentó “Haz que el mundo escuche”, el nuevo himno creado para acompañar la Gran Final de la Etapa 2 del VCT Américas, una de las principales competencias de VALORANT en la región. La producción reúne a Priscilla y Rincon Sapiência y busca reflejar la identidad cultural, la pasión y el sentido de comunidad que rodean al videojuego competitivo en Latinoamérica.

La canción y su videoclip forman parte de la campaña que acompaña la definición del torneo, programada para celebrarse del 4 al 6 de septiembre en São Paulo, Brasil. La cita marcará un momento destacado para el circuito al convertirse en la primera Gran Final del VCT Américas realizada fuera de Los Ángeles.

Música y cultura se unen alrededor de VALORANT

Rincon Sapiência participó en el desarrollo de la letra y trasladó al proyecto elementos de su propuesta de rap urbano y de su vínculo con São Paulo. Priscilla, por su parte, aporta una vertiente de música popular contemporánea y una trayectoria capaz de conectar con distintas generaciones de público.

La propuesta musical pretende representar la diversidad cultural de la comunidad de VALORANT en el continente americano y reforzar la conexión entre la competencia profesional, sus seguidores y la ciudad que recibirá la final.

“Queríamos que la música representara lo que significa tener, por primera vez, una final del VCT Americas fuera de Los Ángeles y que también celebrara toda la pluralidad y las diferentes influencias que conviven dentro de nuestra comunidad. São Paulo tiene un papel central en esta historia, y Rincon consigue traducir en palabras, de una manera muy propia, esa pasión por VALORANT, el sentimiento de formar parte de una comunidad tan vibrante y, por supuesto, las ganas de hacer que el mundo escuche. Al mismo tiempo, queríamos representar toda la energía y diversidad cultural que forman parte del VCT Americas. Ahí es donde entra Priscilla, aportando ese lado pop y la intensidad de una artista que siempre está en movimiento. El resultado es una canción y un videoclip que traducen esa manera intensa y apasionada de vivir el VCT Americas, al mismo tiempo que celebran la mezcla de culturas, referencias y personas que hacen de VALORANT lo que es”, afirma Fernando Birche, Publishing Manager de Riot Games.

Un videoclip inspirado en São Paulo y la comunidad del juego

El videoclip apuesta por una estética cinematográfica dinámica y recursos visuales modernos para mostrar cómo VALORANT puede extenderse más allá de la pantalla y formar parte de las conversaciones y experiencias cotidianas de sus seguidores.

La historia tiene como protagonista a un aficionado de VALORANT que vive en São Paulo. Durante una jornada aparentemente habitual, comienza a encontrarse con elementos relacionados con el universo del videojuego. Aunque inicialmente intenta ignorarlos, progresivamente acepta ese vínculo y el sentimiento de pertenencia asociado a la comunidad.

La producción también incorpora referencias, bromas visuales y guiños relacionados con equipos, jugadores y momentos reconocibles para los seguidores del circuito competitivo. Estos elementos aparecen combinados con escenarios y texturas urbanas inspiradas en São Paulo.

Entre las participaciones especiales figuran bvstrdd, Spacca, Sacy, xrm, SofiaEspanha, Tixinha y Coreano. También intervienen jugadores profesionales como KiNgg, aspas, Saadhak, Demon1, Less y zekken, quienes participaron en grabaciones realizadas desde Los Ángeles, mientras que las escenas de los artistas fueron producidas en São Paulo.

El videoclip estuvo a cargo de Produtora Pródigo, en colaboración con Riot Games.

La comunidad ocupa el centro de la campaña

“El foco del videoclip, además de darle vida al concepto de ‘Haz que el mundo escuche’, era retratar a VALORANT como ese tema que está siempre presente, siempre inevitable. Para quienes forman parte de la comunidad, las referencias al juego y al competitivo parecen estar en todas partes: en las conversaciones, en las bromas, en los memes y en las historias que construimos juntos a lo largo de los años. Esa relación tan apasionada con VALORANT es lo que quisimos celebrar. Por eso, el videoclip también está lleno de easter eggs que reconocen momentos que forman parte de la memoria de nuestra comunidad. Al final, más que un video para marcar la recta final de la Etapa 2 del VCT Americas, es un video sobre las personas que hacen que VALORANT sea mucho más que un juego y una celebración de todo lo que esta comunidad construyó a su alrededor”, explica Birche.

La Gran Final de la Etapa 2 del VCT Américas tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Suhai Music Hall de São Paulo. La celebración de la definición en Brasil refuerza la presencia del circuito competitivo en Latinoamérica y coloca a la comunidad regional en el centro de uno de los principales acontecimientos de VALORANT.

Con el lanzamiento de “Haz que el mundo escuche” y su videoclip, Riot Games busca convertir la recta final del torneo en una experiencia que combine deportes electrónicos, música y cultura urbana, reforzando la conexión entre los jugadores profesionales y los seguidores de la escena competitiva.