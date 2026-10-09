Call of Duty: Mobile presenta la Temporada 9 «Vampires vs Werewolves» con novedades para Halloween

Call of Duty: Mobile se prepara para celebrar Halloween con el lanzamiento de su Temporada 9, «Vampires vs Werewolves», que llegará el 14 de octubre de 2026. Esta actualización será la primera cuya temática y parte de sus contenidos hayan sido elegidos mediante votaciones de la comunidad. Incluirá nuevos modos multijugador, eventos especiales, recompensas y el fusil de asalto Grav.

Vampiros contra hombres lobo: la comunidad decide el rumbo de la temporada

La nueva temporada enfrentará a dos facciones en el evento «Guerra de Colmillos». Los jugadores podrán elegir entre vampiros y hombres lobo, completar misiones colectivas y conseguir recompensas exclusivas.

Entre los premios destacan los proyectos de arma SO-14 — Moonlit para los vampiros y Type 25 — Lone Wolf para los hombres lobo.

Ambas facciones podrán desbloquear contenidos adicionales, como Purifier — Deadly Nightshade y Type 19 — Petal Pattern. Al finalizar el enfrentamiento, todos recibirán tarjetas de visita conmemorativas, mientras que el equipo ganador obtendrá una versión dorada.

Nuevo modo multijugador: Baja Confirmada de Líder

Una de las principales incorporaciones será «Baja Confirmada de Líder», una variante temporal del conocido modo multijugador.

En cada equipo se designará a un jugador como Líder, cuya posición será visible para ambos bandos mediante un dispositivo robótico. Eliminarlo permitirá conseguir una placa de identificación de mayor valor y provocará que otro integrante asuma su función.

Esta mecánica obligará a los participantes a decidir entre proteger a su Líder, perseguir al rival o reunir placas. Los operadores convencionales también dispondrán de habilidades especiales que mejorarán durante las partidas.

Regresan Street Fighter 6, Honkai Impact 3rd y Ataque de los No Muertos

La Temporada 9 recuperará temporalmente dos colaboraciones anteriores: Shoryu y Hadoken, inspirada en Street Fighter 6, y Honkai: Gleaming Front, basada en Honkai Impact 3rd.

También regresará «Ataque de los No Muertos», acompañado de los escenarios Haunted Hacienda y Haunted Standoff, que estarán disponibles por separado en diferentes momentos de la temporada.

Día de Muertos tendrá un evento especial desde el 22 de octubre

La celebración mexicana del Día de Muertos tendrá presencia en el videojuego mediante el evento «Día De Tu Muerte».

Los participantes podrán reunir Huesos y canjearlos por artículos temáticos, como Granada de Contacto — Calaverita, Granada de Racimo — Pan de Muerto, tarjetas de visita, gestos y elementos cosméticos.

Quienes acumulen 100 Huesos desbloquearán automáticamente Unidad K9 — Fantasma, un aspecto de habilidad que transforma a los perros de combate en sabuesos esqueléticos.

Pase de Batalla: llega el fusil de asalto Grav

El Pase de Batalla ofrecerá recompensas gratuitas y premium.

Recompensas gratuitas

La principal novedad será el fusil de asalto Grav, diseñado para enfrentamientos a larga distancia gracias a su elevada velocidad de proyectil. También se podrán conseguir camuflajes, adhesivos, llaveros y tarjetas de visita.

Contenido premium elegido por los jugadores

Los niveles premium incorporarán diseños seleccionados mediante votación comunitaria, incluidos Minotaur — Pack Commander y Sparrowhawk — Moonlight Vengeance.

También estarán disponibles los proyectos CX9 — Wolven Moonrise SMG y 3-Line — Cantus Rubra.

La suscripción Fuerzas Terrestres mantendrá sus ventajas habituales, como una bonificación del 10 % de experiencia para jugadores y armas, descuentos y recompensas mensuales.

Por otra parte, el Pase de Desafíos permitirá completar misiones diarias y semanales para obtener fichas intercambiables por artículos como QXR — Rose Requiem y el gesto Showoff.

Nuevos sorteos y descuentos especiales de Halloween

La tienda incorporará nuevos sorteos, entre ellos Hunger Eternal, con Grav — Vitae Devourer y Samael — The Soul Eater, y Weresoldier Unleashed, con AK-117 — Lycan Eclipse.

También llegará Sapphire Winter, con Einhorn Revolving — Cold-Blooded, mientras que la Armería Dark Ritual ofrecerá cuatro aspectos de operador: Horangi — Invoker, König — Sinister, Ghost — Possessed y Corso — Ritual Boss.

Regresarán contenidos de Street Fighter, además de los proyectos míticos RAM-7 — Nebula’s Brush y AK-47 — Radiance.

Los descuentos de Halloween estarán disponibles del 28 de octubre al 3 de noviembre e incluirán ofertas en sorteos, ruletas y cajas de recompensas.

La Bóveda del Pase de Batalla recuperará tres temporadas anteriores: Shadows Return (2021), To the Skies (2022) y Orbital Raiders (2024).

Fecha de lanzamiento de Call of Duty: Mobile Temporada 9

La Temporada 9 comenzará el 14 de octubre de 2026 a las 17:00, hora del Pacífico (PT), según el anuncio oficial.

Los jugadores también podrán descargar anticipadamente los archivos de actualización desde el menú de descargas, una nueva función destinada a reducir los tiempos de espera durante el estreno.

Con esta actualización, Call of Duty: Mobile combina la celebración de Halloween con una mayor participación de su comunidad, nuevas mecánicas competitivas y el regreso de colaboraciones conocidas, ampliando su oferta de contenidos para octubre.