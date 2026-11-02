BTS llevará su gira mundial ‘ARIRANG’ a los cines de todo el mundo con conciertos desde Kaohsiung y Yakarta

La banda surcoreana BTS despedirá 2026 con dos conciertos de su gira mundial ‘ARIRANG’ que podrán disfrutarse en salas de cine de numerosos países. Las proyecciones tendrán lugar en noviembre y diciembre, mientras que la venta internacional de entradas comenzará el 5 de noviembre.

Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC anunciaron el lanzamiento de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG & JAKARTA: LIVE VIEWING, una iniciativa que permitirá a los seguidores del grupo disfrutar de dos actuaciones completas en pantalla grande.

El proyecto llevará a los cines los conciertos de Kaohsiung, en Taiwán, y Yakarta, en Indonesia, ofreciendo una experiencia cinematográfica diseñada para transmitir la energía y la espectacularidad de las presentaciones de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

BTS anuncia dos grandes eventos cinematográficos para noviembre y diciembre de 2026

Las proyecciones forman parte de la programación internacional de la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que ha recorrido distintos escenarios de Asia y otros continentes.

Los conciertos seleccionados permitirán al público disfrutar de una producción de gran formato, caracterizada por su escenario circular de 360 grados, concebido para ofrecer diferentes perspectivas del espectáculo.

Fechas confirmadas de las proyecciones

La programación anunciada incluye dos acontecimientos principales:

Kaohsiung: sábado 21 de noviembre de 2026, con funciones adicionales el domingo 22 de noviembre en determinados mercados.

Yakarta: martes 29 de diciembre de 2026, con proyecciones adicionales el miércoles 30 de diciembre en algunos territorios.

Los horarios dependerán de cada país y de la disponibilidad de las salas participantes. En determinados mercados, los conciertos se proyectarán en diferido debido a las diferencias horarias.

La venta mundial de entradas comenzará el 5 de noviembre

Los organizadores confirmaron que la comercialización internacional de entradas comenzará el jueves 5 de noviembre de 2026.

El inicio de las ventas está previsto para las 5:00 de la mañana, hora del Pacífico; las 8:00, hora del Este de Estados Unidos; y las 13:00, hora del meridiano de Greenwich.

En Corea del Sur, las entradas estarán disponibles desde las 10:00 de la mañana, hora local.

El lanzamiento coincidirá con la publicación del tráiler oficial del evento en el canal de YouTube de BTS.

Los interesados podrán consultar los cines participantes, horarios y disponibilidad de entradas a través de www.btsliveviewing.com.

Trafalgar Releasing destaca el alcance internacional de BTS

La colaboración entre Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC busca ampliar el acceso a los conciertos del grupo mediante exhibiciones cinematográficas internacionales.

Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, destacó la importancia de continuar trabajando con las compañías responsables de la gira.

“Nos complace continuar nuestra colaboración con HYBE y BIGHIT MUSIC para llevar más fechas de esta monumental gira mundial a espectadores de todo el planeta. Estas próximas transmisiones desde Kaohsiung y Yakarta capturan la extraordinaria magnitud y energía de BTS en sus conciertos en estadios, ofreciendo a la comunidad de fans de todo el mundo una celebración compartida en la pantalla grande para despedir 2026”.

Las nuevas proyecciones permitirán a los seguidores que no puedan asistir presencialmente a los conciertos compartir la experiencia con otros aficionados en sus ciudades.

La gira ‘ARIRANG’ consolida su presencia en las salas de cine

Los conciertos de Kaohsiung y Yakarta se suman a una serie de eventos cinematográficos organizados durante 2026.

En abril se realizaron proyecciones internacionales desde Goyang y Tokio. Posteriormente, en junio, tuvo lugar una transmisión especial desde Busan para celebrar el regreso del grupo a Corea del Sur y el aniversario de su debut.

Durante octubre también se organizaron exhibiciones de conciertos celebrados en Buenos Aires y São Paulo, ampliando la presencia de BTS en los cines latinoamericanos.

Según los organizadores, estas iniciativas han reunido a millones de seguidores en todo el mundo.

Una despedida de año dirigida a la comunidad ARMY

Las dos últimas proyecciones anunciadas para 2026 ofrecerán a la comunidad ARMY una nueva oportunidad de disfrutar de la música, las coreografías y la producción escénica del grupo.

Con el concierto de Yakarta previsto para el 29 de diciembre, BTS cerrará su calendario cinematográfico anunciado para el año con una celebración internacional.

La información sobre entradas, horarios y salas participantes estará disponible en el sitio oficial del evento.