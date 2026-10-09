Black Desert actualiza su sistema de progresión, establece el nivel máximo en 75 y anuncia eventos de Halloween

El videojuego de rol multijugador masivo en línea Black Desert ha recibido una importante actualización que modifica el sistema de progresión de personajes y establece un nivel máximo de combate de 75. Pearl Abyss, desarrolladora del título, también ha incorporado una nueva habilidad de combate y ha anunciado eventos especiales relacionados con los caballos míticos y la celebración de Halloween.

La actualización, presentada el 8 de octubre de 2026 desde Ámsterdam, busca ofrecer una experiencia de progresión más clara y recompensar de manera más significativa el avance de los jugadores.

Black Desert introduce el nivel máximo 75 y renueva la experiencia de combate

Uno de los cambios más relevantes de esta actualización es la introducción de un límite de nivel en Black Desert, un videojuego que hasta ahora permitía continuar subiendo de nivel sin una restricción máxima establecida.

En el sistema anterior, la cantidad de puntos de experiencia necesarios para avanzar aumentaba considerablemente en los niveles superiores, lo que hacía que la progresión resultara cada vez más lenta.

Con la nueva estructura, Pearl Abyss pretende que alcanzar determinados niveles represente un objetivo más definido y proporcione beneficios reconocibles para los aventureros.

Cambios en la experiencia y visualización del progreso

La renovación afecta tanto al sistema de experiencia de combate, conocido como EXP, como a la manera en que se presenta esta información dentro del juego.

Los indicadores de nivel y experiencia han sido modificados para facilitar la comprensión del progreso de cada personaje.

Según la desarrolladora, el objetivo es ofrecer una sensación de avance más satisfactoria mediante hitos y recompensas asociados a la evolución de los personajes.

Estos ajustes representan un cambio importante en uno de los sistemas fundamentales del MMORPG, especialmente para quienes dedican gran parte de su tiempo a mejorar sus capacidades de combate.

Nueva habilidad Matadioses: Palma Poderosa amplía las opciones de combate

La actualización también incorpora una habilidad común denominada «Matadioses: Palma Poderosa».

Esta nueva técnica ofrece una alternativa adicional dentro del sistema de combate de Black Desert, caracterizado por sus enfrentamientos en tiempo real y el uso combinado de diferentes habilidades.

Su incorporación permitirá a los jugadores experimentar con nuevas estrategias y adaptar sus estilos de lucha a distintas situaciones.

Pearl Abyss presenta esta novedad como parte de sus esfuerzos por ampliar las posibilidades de personalización de la experiencia de combate.

Evento de caballos míticos: cuatro semanas para conseguir una montura especial

Además de los cambios en la progresión, Black Desert celebrará un evento dedicado a los caballos míticos durante cuatro semanas.

La actividad permitirá obtener recompensas mediante desafíos semanales vinculados al inicio de sesión.

Cómo conseguir la caja de selección de caballo mítico

Los jugadores deberán completar un desafío cada semana durante las cuatro semanas del evento.

Quienes consigan finalizar los cuatro desafíos recibirán una caja de selección de caballo mítico.

Esta recompensa permitirá elegir uno de los tres caballos míticos disponibles, ofreciendo a los participantes la oportunidad de incorporar una montura especial a su colección.

La iniciativa forma parte de los eventos temporales con los que Pearl Abyss busca fomentar la participación de los usuarios.

Halloween regresa a Black Desert con el parque de atracciones de Marni

El evento de Halloween estará disponible desde el 8 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2026, periodo durante el cual los aventureros podrán acceder nuevamente al misterioso parque de atracciones de Marni.

Este escenario temático incorporará actividades relacionadas con una presencia demoníaca que se extiende por sus instalaciones.

Los participantes podrán investigar los acontecimientos del parque, enfrentarse a criaturas especiales y completar diferentes actividades de temporada.

Minijuegos, misiones semanales y combates contra monstruos

Entre las actividades previstas se encuentran minijuegos temáticos, misiones semanales y enfrentamientos contra demonios y monstruos especiales.

El evento ofrecerá contenidos temporales que complementarán las actividades habituales del mundo abierto de Black Desert.

Sellos de purificación y recompensas exclusivas

La celebración también introducirá el objeto «[Evento] Sello de purificación», que funcionará como moneda de intercambio durante Halloween.

Los jugadores podrán obtener estos sellos mediante distintas actividades:

Derrotar monstruos.

Recolectar recursos.

Participar en actividades de pesca.

Completar desafíos diarios.

Los sellos acumulados podrán canjearse por materiales de mejora, objetos de atuendos premium, disfraces de Halloween, mascotas y muebles disponibles por tiempo limitado.

Pearl Abyss continúa ampliando el universo de Black Desert

Black Desert es una franquicia de MMORPG de acción en mundo abierto desarrollada por Pearl Abyss, reconocida por su sistema de combate basado en habilidades, sus opciones de personalización de personajes y sus entornos visuales.

Según las cifras comunicadas por la compañía, la franquicia ha alcanzado los 55 millones de jugadores en todo el mundo, considerando sus versiones para PC, dispositivos móviles y consolas.

La introducción del nivel máximo 75 supone una modificación significativa de su sistema de progresión. Junto con la nueva habilidad de combate y los eventos de temporada, la actualización de octubre busca renovar la experiencia de los jugadores habituales y ofrecer nuevos objetivos a quienes se incorporen al universo de Black Desert.