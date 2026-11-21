GeForce NOW Powered by ABYA se prepara para el Black Friday con una promoción especial en sus suscripciones de seis meses, nuevas opciones para jugar desde dispositivos Amazon Fire TV Stick y la incorporación de nueve videojuegos a su biblioteca. Entre las novedades destacan cinco títulos de Bethesda disponibles mediante GOG.

La plataforma de videojuegos en la nube busca ampliar su alcance en América Latina con descuentos en sus planes premium y una mayor compatibilidad con dispositivos domésticos, permitiendo disfrutar de juegos de PC sin necesidad de contar con una computadora de alto rendimiento.

GeForce NOW ofrece un 25 % de descuento por Black Friday

Entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026, los usuarios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay podrán acceder a un descuento del 25 % en su primera suscripción de seis meses a los planes Performance o Ultimate.

La promoción está dirigida a nuevos suscriptores y permitirá acceder a las funciones premium del servicio a un precio reducido durante el período anunciado.

El plan Ultimate apuesta por gráficos de alta calidad

La membresía Ultimate ofrece un rendimiento gráfico comparable al de una computadora equipada con una tarjeta GeForce RTX de alta gama.

Entre sus principales características se encuentran la transmisión de videojuegos con resolución de hasta 4K, compatibilidad con HDR y pantallas ultraanchas, además de sesiones de juego de hasta ocho horas y acceso prioritario a los servidores.

El servicio también incorpora tecnologías de NVIDIA como DLSS Super Resolution, Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, NVIDIA Reflex y Cloud G-SYNC, diseñadas para mejorar la calidad visual, la fluidez y la capacidad de respuesta en los juegos compatibles.

Otra ventaja es que GeForce NOW administra las descargas, actualizaciones y parches de los títulos compatibles, reduciendo la necesidad de utilizar almacenamiento local.

GeForce NOW amplía su compatibilidad con Amazon Fire TV Stick

La plataforma también anunció su llegada a tres dispositivos de streaming de Amazon que utilizan el sistema operativo Vega OS.

Los modelos compatibles son Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Select y Fire TV Stick 4K (modelo 2026).

Esta integración permite acceder a videojuegos de PC directamente desde televisores compatibles, sin necesidad de adquirir una consola.

Para comenzar, los usuarios deben instalar la aplicación GeForce NOW, iniciar sesión y conectar un mando compatible.

La ampliación representa una nueva alternativa para quienes buscan disfrutar de videojuegos desde el salón de su hogar, aprovechando la infraestructura de procesamiento en la nube.

Cinco videojuegos de Bethesda llegan a GeForce NOW mediante GOG

Una de las principales novedades de la semana es la ampliación de compatibilidad con cinco reconocidos títulos de Bethesda a través de la tienda digital GOG.

Entre ellos se encuentran Indiana Jones and the Great Circle, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim, DOOM y DOOM Eternal.

Los jugadores podrán explorar las aventuras de Indiana Jones, recorrer los escenarios posapocalípticos de Fallout o adentrarse en el universo fantástico de Skyrim.

Por su parte, DOOM y DOOM Eternal ofrecen experiencias de acción en primera persona centradas en combates rápidos y enfrentamientos contra criaturas demoníacas.

Los usuarios que ya poseen las versiones compatibles en GOG podrán acceder a estos videojuegos mediante GeForce NOW sin tener que comprarlos nuevamente.

Los nueve juegos anunciados para GeForce NOW esta semana

La actualización semanal incluye los siguientes títulos y versiones:

Volvy’s Adventure: Reslimed — Nuevo lanzamiento en Steam, 19 de noviembre. Baldur’s Gate 3 — Xbox Play Anywhere. DOOM (2016) — GOG. DOOM Eternal — GOG. Fallout 4 — GOG. Graveyard Keeper 2 — Epic Games Store y GOG. Indiana Jones and the Great Circle — GOG. Moon Sweepers — Steam. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — GOG.

La compañía aclaró que las fechas de lanzamiento en las tiendas digitales no necesariamente coinciden con la disponibilidad inmediata de los juegos en GeForce NOW, ya que su incorporación puede realizarse progresivamente durante la semana.

NVIDIA presenta alternativas tecnológicas para las fiestas de fin de año

Además de las promociones en videojuegos, NVIDIA destacó diferentes productos tecnológicos para la temporada navideña.

Entre las opciones mencionadas figuran computadoras portátiles y de escritorio con tarjetas GeForce RTX Serie 50, monitores G-SYNC, equipos NVIDIA Studio y dispositivos destinados al desarrollo de inteligencia artificial.

La compañía también posiciona GeForce NOW Powered by ABYA como una alternativa para los jugadores que buscan mayor flexibilidad y acceso a videojuegos desde diferentes dispositivos.

Con estas novedades, NVIDIA continúa impulsando el crecimiento del juego en la nube mediante promociones, una biblioteca más amplia y compatibilidad con nuevas plataformas. La estrategia busca facilitar el acceso a experiencias de videojuegos de alta calidad sin depender exclusivamente de equipos costosos.

Las promociones, los precios y la disponibilidad de los productos pueden variar según el país y el distribuidor.