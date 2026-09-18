Del K-Pop a Studio Ghibli: la cultura asiática gana espacio en Encuentro Oceanía

La creciente popularidad de la cultura asiática en México se refleja cada vez más en la música, el cine, la moda y la gastronomía. En este contexto, Encuentro Oceanía, en Ciudad de México, reúne varias propuestas inspiradas en algunas de las tendencias culturales procedentes de Asia que han ganado seguidores entre públicos de distintas edades.

El centro comercial incorpora opciones relacionadas con el K-Pop, el entretenimiento surcoreano y el cine de animación japonés, con actividades y productos dirigidos a quienes buscan acercarse a estas expresiones culturales sin salir de la capital mexicana.

El fenómeno del K-Pop amplía su presencia en México

Durante los últimos años, el entretenimiento producido en Corea del Sur ha consolidado una audiencia internacional, y México y otros países de Latinoamérica forman parte de esa expansión. La música, las series, el cine y las tendencias de moda han contribuido a acercar elementos de la cultura surcoreana a nuevos públicos.

Una de las producciones que ha reforzado recientemente este interés es KPop Demon Hunters (2025), una película que combina música, fantasía y referencias vinculadas al universo del K-Pop.

En Encuentro Oceanía, la tienda Cuidado con el Perro cuenta con una colección temática de camisetas y sudaderas inspirada en la producción, con diseños relacionados con HUNTR/X y los Saja Boys.

La propuesta busca conectar el fenómeno del entretenimiento surcoreano con la moda urbana, un ámbito en el que la influencia de artistas y producciones asiáticas también ha adquirido una presencia creciente entre los consumidores jóvenes.

KPop Demon Hunters también llega a la oferta gastronómica

La temática continúa en McDonald’s Encuentro Oceanía, donde se ofrece una colaboración vinculada a KPop Demon Hunters mediante las opciones Menú Huntrix y Menú Saja Boys.

La propuesta incluye una hamburguesa Cuarto de Libra o McNuggets, acompañados de patatas medianas con sazonador sabor ramen, salsas especiales y una bebida con perlas de mora azul. Cada menú incorpora además un sobre con tres tarjetas coleccionables de edición limitada.

La oferta se completa con el Derpy Sundae, elaborado con la tradicional base de helado de vainilla de McDonald’s, jarabe de mora azul y perlas de ese mismo sabor.

La combinación de productos gastronómicos, artículos coleccionables y referencias a personajes refleja una estrategia cada vez más habitual en las colaboraciones vinculadas a grandes producciones de entretenimiento.

Studio Ghibli vuelve a los cines con Mi Vecino Totoro

La programación relacionada con Asia también llega a las salas cinematográficas. Cinemex ofrece el reestreno de Mi Vecino Totoro (1988), una de las películas más reconocidas de Studio Ghibli y una obra fundamental dentro de la animación japonesa.

Dirigida por Hayao Miyazaki, la película se ha mantenido durante décadas como uno de los títulos más identificables del estudio japonés y continúa llegando a nuevas generaciones gracias a sus reposiciones cinematográficas y posteriores formatos de distribución.

Su regreso a las salas permite al público mexicano volver a disfrutar de la producción en pantalla grande, en un momento en el que el anime y la animación japonesa mantienen una presencia destacada dentro de la oferta cultural y audiovisual del país.

Una jornada que combina moda, gastronomía y cine

La oferta cinematográfica de Encuentro Oceanía también incluye La Isla Olvidada (2026), la nueva producción de DreamWorks, ampliando las alternativas disponibles para familias y aficionados al cine de animación.

El complejo comercial permite así combinar en una misma visita diferentes propuestas de ocio, desde colecciones de ropa vinculadas al entretenimiento surcoreano hasta productos gastronómicos temáticos y películas de animación.

Además, Encuentro Oceanía es un espacio pet-friendly, por lo que los visitantes pueden acudir acompañados de sus mascotas de acuerdo con las normas establecidas por el recinto.

La presencia conjunta de referencias al K-Pop, producciones surcoreanas y clásicos de la animación japonesa muestra cómo las tendencias culturales asiáticas continúan ampliando su alcance en México, encontrando nuevos espacios dentro de la oferta de entretenimiento, moda y ocio de Ciudad de México.