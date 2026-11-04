Call of Duty: Mobile reúne a ocho personajes inesperados para la gran final de Señal Verdansk en Latinoamérica

El torneo latinoamericano celebrará el séptimo aniversario de Call of Duty: Mobile con la llegada de Verdansk, ocho personajes de reconocidas marcas y una gran final que se realizará el 14 de noviembre en Ciudad de México.

La comunidad latinoamericana de Call of Duty: Mobile se prepara para una celebración especial con Señal Verdansk, un torneo regional que combinará competencias de videojuegos, creadores de contenido y personajes populares de diferentes marcas.

Como parte de las actividades por el séptimo aniversario del videojuego, ocho personajes se incorporarán a la competencia como Generales de Brigada, acompañando a las escuadras que participarán en la gran final.

El evento tendrá lugar el 14 de noviembre en Ciudad de México, mientras que los 100 jugadores clasificados competirán de manera remota desde distintos puntos de Latinoamérica.

Ocho personajes de reconocidas marcas llegan a Señal Verdansk

Una de las principales novedades del torneo será la participación de personajes provenientes de sectores como alimentación, servicios financieros, telecomunicaciones y cuidado personal.

Estos representantes asumirán el título de Generales de Brigada y estarán vinculados a las escuadras participantes, aportando una dimensión de entretenimiento a la competencia.

Los ocho Generales de Brigada confirmados

Dr. Simi: representante de Farmacias Similares en México y Droguerías del Dr. Simi en Colombia.

ED: personaje de la marca French’s.

Tito el Elotito: representante de McCormick.

Tío Stori: personaje vinculado a la plataforma de servicios financieros Stori.

Fajito: representante de Nacional Monte de Piedad.

Moco de Gorila: personaje de la marca de productos para el cabello.

Chipcito: representante de Bait.

Wisin el Dog: personaje invitado que también participará como General de Brigada.

La incorporación de estos personajes busca conectar el universo de Call of Duty: Mobile con marcas reconocidas por los consumidores latinoamericanos.

Su participación también amplía el atractivo del torneo más allá de la comunidad competitiva, integrando elementos de cultura popular y entretenimiento digital.

La gran final reunirá a 100 jugadores de Latinoamérica

La etapa decisiva de Señal Verdansk se celebrará el 14 de noviembre mediante un formato que combinará partidas en línea con actividades presenciales en la capital mexicana.

Un total de 100 jugadores clasificados competirán de manera remota, mientras que Ciudad de México albergará una celebración con creadores de contenido y los ocho Generales de Brigada.

Cómo funcionarán las escuadras del torneo

La estructura competitiva contará con 25 creadores de contenido, quienes seleccionarán a tres jugadores titulares y un suplente para conformar sus respectivas escuadras.

Cada equipo participará en la competencia bajo una organización que también incorporará a los Generales de Brigada.

Este formato permitirá reunir a jugadores clasificados y figuras del entretenimiento digital en una experiencia dirigida a la comunidad latinoamericana del videojuego.

La organización busca ofrecer una celebración regional que combine el aspecto competitivo con actividades diseñadas para los seguidores de la franquicia.

Verdansk debutará en Call of Duty: Mobile el 12 de noviembre

Uno de los anuncios más importantes de la celebración será la incorporación de Verdansk, uno de los escenarios más reconocidos del universo Call of Duty.

El mapa llegará por primera vez a Call of Duty: Mobile el 12 de noviembre, dos días antes de la gran final del torneo.

Verdansk ha ocupado un lugar destacado dentro de la experiencia Battle Royale de la franquicia, por lo que su incorporación representa una novedad importante para los jugadores de dispositivos móviles.

Su llegada formará parte de las actividades del séptimo aniversario del título y servirá como eje central de Señal Verdansk.

Dónde ver la gran final de Señal Verdansk en vivo

Los aficionados que no puedan asistir a las actividades presenciales podrán seguir la gran final mediante las plataformas digitales oficiales de Call of Duty: Mobile LATAM.

La transmisión estará disponible a través de Facebook, YouTube y TikTok, facilitando el acceso a espectadores de México, Colombia y otros países latinoamericanos.

La combinación de jugadores competitivos, creadores de contenido y personajes de distintas marcas busca convertir la final en una celebración regional del videojuego.

Con el estreno de Verdansk el 12 de noviembre y la gran final programada para el 14 de noviembre, Call of Duty: Mobile prepara una de las principales actividades de su séptimo aniversario en Latinoamérica.

Los interesados en conocer más detalles sobre la competencia pueden visitar el sitio oficial del torneo: https://verdanskcodm.com/.