Rocket League estrena la Temporada 24 con Duelos de Honor, Persona 5 y nuevas funciones competitivas

Rocket League estrenará su Temporada 24 el 23 de septiembre con una actualización centrada en la competición, la estética de las carreras callejeras y nuevas opciones para los jugadores. Entre las principales novedades figuran los Duelos de Honor, mejoras para los controles con teclado y ratón, nuevos eventos por tiempo limitado (ETL), recompensas competitivas y contenidos relacionados con Persona 5.

La nueva temporada también incorporará Rocket Rivalry y renovará el Rocket Pass Premium con vehículos como el Volkswagen Golf GTI Edición 50.

Los Duelos de Honor amplían la competición 1v1

Una de las principales incorporaciones de la Temporada 24 será el Duelo de Honor, una función que permitirá desafiar a otro jugador a un enfrentamiento individual 1v1 después de terminar una partida en el mismo modo.

El sistema busca extender la competición más allá del resultado inicial, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de resolver una rivalidad mediante un encuentro directo.

La actualización también introducirá nuevas funciones relacionadas con el juego competitivo. Los usuarios podrán disputar posiciones en las tablas de clasificación de Soccar y aspirar a las Recompensas del Top 100 en Clasificatoria.

Nuevos objetos mediante el Intercambio del Mercado Negro

La Temporada 24 ampliará igualmente las opciones para conseguir objetos dentro del juego. El Intercambio del Mercado Negro permitirá obtener nuevos artículos y versiones pintadas.

Junto a estos cambios, la temporada incorporará novedades para quienes utilizan teclado y ratón, ampliando las opciones de control disponibles para los jugadores de PC.

Persona 5 llega a Rocket League con un evento especial

Los eventos por tiempo limitado tendrán un papel destacado durante la temporada. Los jugadores podrán completar los desafíos del ETL Run it Up para conseguir objetos pertenecientes a la colección Nova.

Bullet Ball contará con otro ETL en el que el objetivo será convertirse en el último automóvil en pie, ofreciendo una variante diferente de las habituales partidas competitivas de Rocket League.

Una de las colaboraciones más destacadas será la llegada de Persona 5. El juego de Atlus tendrá su propio evento por tiempo limitado, con recompensas temáticas que podrán obtenerse completando desafíos.

La Tienda también ofrecerá el lote del Monamóvil, inspirado en Morgana y el universo de Persona 5.

Rocket Rivalry reunirá a creadores de contenido

La Temporada 24 también presentará Rocket Rivalry, una competición en la que participarán varios creadores conocidos de la comunidad de Rocket League, entre ellos Forky, Tenacity y ApparentlyJack.

Los jugadores podrán equipar títulos asociados a estos creadores y disputar Duelos de Honor para contribuir a la competición.

Los dos creadores que consigan los mejores resultados avanzarán a un showmatch en directo que se celebrará durante el evento inaugural de la Rocket League Championship Series (RLCS) en Londres.

El Rocket Pass Premium incorpora nuevos vehículos

El Rocket Pass Premium de la Temporada 24 incluirá varios automóviles y objetos desbloqueables a medida que los jugadores progresen por sus niveles.

Entre los vehículos confirmados se encuentra el Volkswagen Golf GTI Edición 50, que utilizará la caja de impacto de Octane. También estará disponible el Dominus GT 76, basado en la caja de impacto de Dominus.

El Pareto 5S será otra de las incorporaciones y empleará la caja de impacto de Breakout. Estos vehículos estarán acompañados por otros objetos cosméticos distribuidos a lo largo del pase.

La Temporada 24 comienza el 23 de septiembre

La nueva etapa de Rocket League llegará el 23 de septiembre con una combinación de contenido competitivo, eventos especiales, vehículos y sistemas destinados a ampliar las opciones disponibles dentro y fuera de las partidas tradicionales.

Con los Duelos de Honor como una de sus principales novedades, la colaboración con Persona 5, Rocket Rivalry y las nuevas recompensas clasificatorias, la Temporada 24 continuará desarrollando la fórmula competitiva del juego mientras incorpora nuevas formas de progresión y personalización.