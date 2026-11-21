La nueva producción dirigida por Luca Guadagnino recrea la inesperada destitución de Sam Altman como director ejecutivo de OpenAI en 2023. La cinta llegará a los cines de México el 4 de febrero de 2027, distribuida por Zima Entertainment.

La controversia que puso en el centro de la atención mundial a OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, dará el salto a la pantalla grande con Artificial, una película protagonizada por Andrew Garfield que explorará las tensiones de poder, los conflictos internos y las decisiones que marcaron uno de los episodios más sorprendentes de la industria tecnológica.

La producción presentó su póster oficial y confirmó su estreno en México para el 4 de febrero de 2027, bajo la distribución de Zima Entertainment. La historia estará ambientada en Silicon Valley y abordará los acontecimientos que provocaron una crisis de liderazgo en una de las compañías más influyentes del sector de la inteligencia artificial.

Artificial llevará al cine la destitución de Sam Altman en OpenAI

La trama de Artificial está inspirada en los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2023, cuando Sam Altman fue destituido inesperadamente de su cargo como director ejecutivo de OpenAI por decisión de la junta directiva de la compañía.

El anuncio provocó una fuerte reacción dentro de la industria tecnológica y abrió un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la empresa, que para entonces ya había alcanzado reconocimiento internacional gracias al crecimiento de ChatGPT.

La decisión también desencadenó tensiones entre directivos, inversionistas y trabajadores, mientras distintas figuras del sector tecnológico seguían de cerca el desarrollo de la crisis.

Sin embargo, el conflicto tuvo un desenlace inesperado. Apenas cinco días después de su destitución, Altman regresó a la dirección ejecutiva de OpenAI, tras una serie de negociaciones que modificaron el equilibrio de poder dentro de la organización.

Este episodio constituye el punto de partida de una película que busca examinar las relaciones humanas y las disputas corporativas detrás del desarrollo de tecnologías capaces de transformar la economía y la sociedad.

Andrew Garfield encabezará un reparto internacional

El actor Andrew Garfield interpretará a Sam Altman en esta producción, que contará con la dirección del cineasta italiano Luca Guadagnino.

Reconocido por títulos como Call Me by Your Name, Challengers y Queer, Guadagnino estará al frente de una historia que combina elementos de drama corporativo, conflictos personales y acontecimientos vinculados con la evolución de la inteligencia artificial.

Un elenco destacado y un guion de Simon Rich

Además de Garfield, el reparto incluye a Yura Borisov, Monica Barbaro, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman y Mark Rylance.

El guion está a cargo de Simon Rich, quien trasladará al lenguaje cinematográfico una historia marcada por decisiones empresariales, diferencias ideológicas y enfrentamientos entre algunas de las figuras más relevantes del sector tecnológico.

Aunque la producción se inspira en hechos reales, su planteamiento contempla una interpretación dramática de los acontecimientos, por lo que no debe considerarse una reconstrucción documental de la crisis.

Una historia sobre el poder y los desafíos de la inteligencia artificial

Más allá de representar la salida y el regreso de Altman, Artificial pretende abordar cuestiones relacionadas con la responsabilidad de quienes desarrollan tecnologías de gran impacto y los conflictos que pueden surgir entre los intereses comerciales, la innovación y la supervisión institucional.

La película también pondrá el foco en las relaciones personales que influyen en las decisiones de las grandes empresas tecnológicas, especialmente cuando sus productos tienen consecuencias para millones de usuarios.

El propio Sam Altman ha reaccionado con humor ante la posibilidad de que su experiencia sea representada en el cine, reconociendo que la producción ofrecerá una versión dramatizada de los hechos.

La elección de este episodio como argumento cinematográfico refleja el creciente interés de la industria del entretenimiento por las historias relacionadas con la inteligencia artificial y las personas que participan en su desarrollo.

¿Cuándo se estrena Artificial en México?

De acuerdo con la información difundida por Zima Entertainment, Artificial llegará a las salas de cine mexicanas el 4 de febrero de 2027.

El lanzamiento del póster oficial marca una nueva etapa en la promoción de la película, que buscará atraer tanto a los seguidores del cine de Guadagnino como a los espectadores interesados en los acontecimientos que han definido el crecimiento de la inteligencia artificial.

Con Andrew Garfield al frente del reparto, Artificial llevará a la pantalla grande una de las crisis corporativas más comentadas de los últimos años y ofrecerá una mirada cinematográfica a las ambiciones, las rivalidades y las decisiones humanas detrás de la revolución tecnológica.