El Festival de Cine Todos Santos (FCTS) se prepara para celebrar su 21.ª edición en Baja California Sur, México, con una programación dedicada al cine mexicano e hispanoamericano. El encuentro reunirá a reconocidos actores, directores, documentalistas y especialistas de la industria audiovisual, además de ofrecer proyecciones, actividades musicales, encuentros culturales y conversaciones con cineastas.

Fundado en 2004 por Sylvia Perel, historiadora del arte, cineasta y productora, el festival busca fortalecer el intercambio cultural y promover producciones cinematográficas que destacan por su calidad artística, diversidad y compromiso social.

Festival de Cine Todos Santos: sedes y actividades

La programación contempla actividades en distintas localidades de Baja California Sur, con espacios destinados tanto a las proyecciones cinematográficas como a los encuentros entre profesionales y espectadores.

Entre las sedes anunciadas se encuentran el Teatro y Cine General Manuel Márquez de León y el Hotel San Cristóbal, en Todos Santos; la Sala de Conciertos Mtro. Luis Peláez García, en La Paz; el Hotel Salara y el Pescadero Tennis Club, en Pescadero; la Plaza Mijares, en San José del Cabo; y la Cantina Shaka, en Cerritos.

Como actividad especial previa a la apertura, el miércoles 18, a las 19:00 horas de Baja California Sur, se programó la exhibición del cortometraje documental Los Cerritos, de Jesús Cabanillas, acompañado de otros cortometrajes en competencia. La función tendrá lugar en la Cantina Shaka, en Playa Los Cerritos, con entrada libre y consumo en el establecimiento.

Sylvia Perel destaca el cine como herramienta de conexión cultural

La fundadora y directora del festival, Sylvia Perel, destacó la importancia del cine como medio para compartir experiencias, comprender diferentes realidades y construir vínculos entre comunidades.

En su mensaje sobre esta edición, expresó:

«El cine ha sido nuestro solaz, nuestra fuente de vida, nuestra conexión con el mundo y el encuentro con nuevas historias, narraciones visuales que nos acompañan desde el comienzo de la humanidad. Narramos para comunicarnos, narramos para vivir y compartir emociones, narramos para sobrevivir y empoderarnos con habilidades, conocimiento y encontrar así sentido al mundo complejo en que vivimos. Y en ese camino, encontramos en la inspiración, la creatividad necesaria para continuar hacia adelante. El cine es nuestro compañero de viaje, y nuestros cineastas son los navegantes que nos llevan en su periplo por lugares ignotos, espacios internos y externos con una programación definida por su calidad artística, por su conciencia social y su diversidad».

Actores y cineastas invitados al Festival de Cine Todos Santos

Mayra Hermosillo

La actriz, guionista y directora mexicana Mayra Hermosillo figura entre las invitadas destacadas. Originaria de Torreón, Coahuila, ha participado en películas como El norte sobre el vacío (2022), ¡Que viva México! (2023) y Pedro Páramo (2024).

Su debut como directora de largometraje llegó con Vainilla (2025), una historia de inspiración autobiográfica centrada en las relaciones familiares y el matriarcado. La producción ha recibido reconocimientos en festivales internacionales, incluidos certámenes de Venecia, Morelia, Huelva y Punta del Este.

Ana Serradilla

La actriz mexicana Ana Serradilla también participará en el encuentro cinematográfico para presentar No dejes a los niños solos (2025), dirigida por Emilio Portes.

Con más de dos décadas de trayectoria, Serradilla ha trabajado en producciones como Cansada de besar sapos, Déficit, La otra familia y La boda de mi mejor amigo, consolidando una carrera que combina cine comercial, comedia y drama.

César Talamantes

El cineasta sudcaliforniano César Talamantes aportará una perspectiva vinculada con las comunidades costeras de la región.

Su documental Isleño (2025) explora la vida de los habitantes de distintas islas de Baja California Sur, sus actividades tradicionales y su relación con el entorno marítimo.

Entre sus trabajos anteriores destaca Los otros californios (2011), centrado en las familias de las rancherías sudcalifornianas.

Pierre Saint-Martin

El director mexicano Pierre Saint-Martin es otro de los invitados anunciados. Su primer largometraje, No nos moverán (2024), aborda las consecuencias de la masacre de Tlatelolco de 1968 mediante una historia que combina memoria histórica, drama familiar y humor negro.

Actualmente desarrolla su segunda película, titulada Caballo de Troya.

Yamandú Testa

El realizador, productor y docente uruguayo Yamandú Testa participará aportando su experiencia en documental, producción audiovisual y cooperación cultural latinoamericana.

Entre sus trabajos se encuentran Fragmentación (2007), Kilombo (2010), Atrás de la Vajilla (2015) y La cámara de fotos (2018).

Jurados internacionales evaluarán las producciones cinematográficas

La 21.ª edición contará con profesionales de Argentina y Uruguay, cuyas trayectorias abarcan dirección, producción, programación de festivales y cine documental.

Ariel Broitman, Argentina

El cineasta argentino Ariel Broitman integrará el jurado con una trayectoria que combina docencia, escritura cinematográfica, dirección y producción.

Entre sus proyectos destacan La vida anterior, reconocida en los Premios Cóndor, y el documental Un sonido original de América, dedicado a la música barroca jesuítica latinoamericana.

Daniela Cardarello, Uruguay

Daniela Cardarello, directora artística y de programación del Festival Internacional de Cine de Punta del Este desde 2020, aportará su experiencia en gestión cultural y selección cinematográfica.

La especialista también prepara la 29.ª edición del certamen uruguayo, prevista del 20 al 26 de febrero de 2027.

Ricardo Casas, Uruguay

El documentalista y productor Ricardo Casas completa la lista de jurados anunciados.

Su filmografía incluye Palabras verdaderas, dedicado al escritor Mario Benedetti, El padre de Gardel y Libres en el sonido.

Además, organiza Atlantidoc, el Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay, y fue fundador de DIVERCINE, un encuentro cinematográfico especializado en producciones para niñas y niños.

Un encuentro para impulsar el cine mexicano y latinoamericano

Con su nueva edición, el Festival de Cine Todos Santos busca consolidar su papel como plataforma de exhibición, intercambio profesional y promoción del talento audiovisual.

La participación de cineastas mexicanos y especialistas sudamericanos permitirá acercar al público diferentes perspectivas narrativas, desde el documental social hasta la ficción contemporánea.

El festival también representa una oportunidad para fortalecer la actividad cultural de Baja California Sur y proyectar a Todos Santos como un punto de encuentro para el cine independiente y la colaboración cinematográfica internacional.