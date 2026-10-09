Call of Duty: Modern Warfare 4 prepara su acceso anticipado con DLSS 4.5 y NVIDIA anuncia mejoras para nuevos juegos RTX

NVIDIA ha anunciado una nueva serie de actualizaciones tecnológicas para videojuegos de PC, encabezada por la incorporación de DLSS 4.5 a Call of Duty: Modern Warfare 4. El acceso anticipado a su campaña está previsto para el 16 de octubre de 2026, mientras que el lanzamiento completo se producirá el día 23. La compañía también ha presentado optimizaciones para otros títulos y un nuevo controlador GeForce Game Ready.

Call of Duty: Modern Warfare 4 incorporará DLSS 4.5 desde su lanzamiento

La nueva entrega de Call of Duty situará parte de su historia en la península de Corea, donde una invasión norcoreana desencadena un conflicto internacional.

La campaña seguirá a un grupo de soldados surcoreanos que intenta sobrevivir en el frente, mientras el capitán Price desarrolla una operación personal desde las sombras.

Los usuarios que hayan reservado el videojuego podrán acceder anticipadamente a la campaña el 16 de octubre, una semana antes de su lanzamiento general.

Mejoras de rendimiento en las tarjetas GeForce RTX

Modern Warfare 4 incorporará varias tecnologías gráficas de NVIDIA:

DLSS 4.5 Super Resolution: mejora la calidad de imagen y el rendimiento mediante técnicas de escalado.

Frame Generation: disponible en las GPU GeForce RTX serie 40 para aumentar la tasa de fotogramas.

Dynamic Multi Frame Generation: permitirá multiplicar hasta por seis la generación de fotogramas en tarjetas RTX serie 50.

NVIDIA Reflex: reducirá la latencia del sistema para mejorar la respuesta de los controles.

El juego también ofrecerá reflejos mediante trazado de rayos como opción gráfica.

Gears of War: E-Day y STAR WARS: Galactic Racer amplían el catálogo compatible con DLSS 4.5

Gears of War: E-Day ya está disponible y recupera a Marcus Fenix y Dom Santiago en una historia ambientada 14 años antes del primer Gears of War.

Además de la campaña, incluye los modos Horde Siege, centrado en enfrentamientos cooperativos, y Versus, orientado a la competición entre jugadores.

El título incorpora DLSS 4.5, NVIDIA Reflex, RTX Mega Geometry y trazado de rayos. Según las pruebas comunicadas por NVIDIA, la configuración Multi Frame Generation 6x permite alcanzar un rendimiento medio 7,5 veces superior al renderizado nativo a resolución 4K con trazado de rayos Ultra.

Por su parte, STAR WARS: Galactic Racer propone competiciones de velocidad en el Borde Exterior de la galaxia, con vehículos como landspeeders, motos speeder y pods.

El videojuego combina una campaña narrativa con enfrentamientos multijugador e incorpora DLSS 4.5, Ray Reconstruction e iluminación Lumen acelerada por hardware.

007 First Light recibe nuevas misiones y opciones de juego

La actualización gratuita «Extended Operations» de 007 First Light introduce dos misiones TacSim: Valhalla Protocol, protagonizada por un Aston Martin Valhalla equipado para el combate, y Jungle Heist, ambientada en un hotel de Vietnam.

También añade el modo New Game+, nuevas armas, vestimentas, intercambio de dispositivos, modo fotografía y una dificultad superior denominada «00».

En PC, el título es compatible con path tracing y DLSS 4.5 Ray Reconstruction, tecnologías disponibles también mediante GeForce NOW Ultimate.

Hellraiser: Revival y Dragon’s Dogma 2 amplían los lanzamientos de octubre

Clive Barker’s Hellraiser: Revival llega el 8 de octubre

Desarrollado por Saber Interactive y Boss Team Games, Clive Barker’s Hellraiser: Revival presenta una aventura de terror protagonizada por Aidan, quien intenta rescatar a su pareja mediante los poderes de una misteriosa caja conocida como Configuración Génesis.

Doug Bradley vuelve a interpretar a Pinhead después de casi dos décadas.

El juego incluye DLSS Super Resolution y Frame Generation, con posibilidad de actualizar a modelos más recientes mediante la aplicación NVIDIA.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen se estrena el 9 de octubre

La expansión de pago introduce nuevas historias en la región de Norgan, el personaje Eir y los misterios del Dragón Caído.

También incorpora 12 mazmorras adicionales y recibe optimizaciones mediante el nuevo controlador GeForce Game Ready.

Microsoft Flight Simulator 2024 recibirá Sim Update 7 el 13 de octubre

La próxima actualización gratuita del simulador de Microsoft incorporará las Carreras Aéreas del Campeonato Nacional y diversas mejoras del motor gráfico.

También actualizará su compatibilidad a DLSS 4.5 e introducirá Dynamic Multi Frame Generation con multiplicación de hasta seis veces.

Mientras tanto, DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered ya está disponible con más de 40 personajes jugables, batallas multitudinarias desarrolladas con Unreal Engine 5 y compatibilidad con DLSS Super Resolution.

NVIDIA actualiza sus controladores y presenta novedades de CONTROL Resonant

El nuevo controlador GeForce Game Ready incluye optimizaciones para Modern Warfare 4, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Microsoft Flight Simulator 2024, STAR WARS: Galactic Racer y Valor Mortis.

NVIDIA también ha publicado una guía audiovisual sobre las opciones gráficas de CONTROL Resonant, centrada en DLSS 4.5 y path tracing.

Con estas incorporaciones, la compañía continúa ampliando la compatibilidad de sus tecnologías RTX en videojuegos de distintos géneros, con especial atención al rendimiento, la calidad visual y la reducción de latencia en PC.