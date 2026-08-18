Black Desert Mobile celebra un año de su servidor global con cinco semanas de eventos

Pearl Abyss celebra el primer aniversario del servidor global unificado de Black Desert Mobile con cinco semanas de actividades especiales, recompensas y bonificaciones destinadas a su comunidad internacional. La programación se desarrollará del 18 de agosto al 22 de septiembre y tendrá como eje un recorrido virtual inspirado en los cinco continentes.

La conmemoración marca un año desde la unificación, el 19 de agosto de 2025, de los servidores globales de Asia, Japón, Taiwán, Hong Kong y Macao bajo la iniciativa UNITED SERVER. Desde entonces, la compañía ha concentrado a jugadores de diferentes mercados dentro de una estructura global compartida.

Un «Tour Mundial» recorrerá cinco continentes

La celebración estará organizada como un «Tour Mundial» virtual de cinco semanas. Cada semana tendrá como protagonista a uno de los cinco continentes: Asia, Europa, América, África y Oceanía.

Los jugadores encontrarán eventos temáticos relacionados con cada región, además de recompensas diarias y una bonificación del 50 % de EXP de combate. La estructura permitirá renovar las actividades semanalmente durante todo el periodo del aniversario.

Entre las principales iniciativas se encuentra una tarta del primer aniversario instalada en las ciudades principales del juego. Los jugadores podrán interactuar con ella para recibir una bonificación del 50 % de EXP de combate durante 24 horas.

Otra de las actividades será Memories We Make Together. Este evento permitirá completar una colección especial de aniversario utilizando objetos obtenidos dentro del juego y mediante las diferentes actividades programadas. Completar la colección permitirá desbloquear distintas bonificaciones y recompensas.

Recompensas semanales y batalla contra Piku

Los usuarios también tendrán acceso a recompensas semanales mediante el Calendario de Adviento del primer aniversario, una dinámica diseñada para incentivar la participación constante durante las cinco semanas de celebración.

La programación incorpora además un enfrentamiento contra el Jefe Mundial Piku. Los jugadores que participen tendrán la oportunidad de conseguir objetos de valor, entre ellos Void Breath y Eye of the Void.

Estas actividades amplían las opciones disponibles para los jugadores durante el aniversario, combinando incentivos vinculados a la progresión con desafíos especiales y recompensas limitadas al periodo de celebración.

Asia protagoniza la primera semana

La primera etapa del «Tour Mundial» estará centrada en Asia e incluirá diferentes actividades relacionadas con esta temática. Una de ellas será la Bright Lantern Collection Mission, que permitirá a los jugadores reunir linternas durante sus partidas.

Las linternas obtenidas podrán utilizarse posteriormente en una tienda de intercambio especial para conseguir diferentes recompensas.

También estará disponible el Land of the Morning Light Market, que ofrecerá objetos diarios y semanales. Entre los artículos previstos figuran entradas para el Santuario Oscuro y Tangled Time.

La rotación semanal permitirá que posteriormente Europa, América, África y Oceanía tengan sus propios espacios dentro de la programación, extendiendo el aniversario hasta finales de septiembre.

Pearl Abyss prepara una transmisión especial

Como parte de las actividades conmemorativas, Pearl Abyss realizará una retransmisión especial en directo por el primer aniversario el 19 de agosto a las 10:30, hora de España peninsular, mediante el canal oficial de Black Desert Mobile en YouTube.

La emisión incluirá varios programas y actividades dirigidas a la comunidad. Entre ellas se encuentra un sorteo de números de la suerte, que ofrecerá a los aventureros oportunidades adicionales para participar y conseguir recompensas.

El programa de aniversario representa una nueva iniciativa de Pearl Abyss para mantener la participación de la comunidad de Black Desert Mobile mediante contenido periódico y actividades internacionales. La combinación de eventos, bonificaciones de experiencia, recompensas y desafíos busca mantener activa la experiencia durante las cinco semanas.

Con la celebración prevista hasta el 22 de septiembre, el primer aniversario del servidor global unificado se convierte en un punto de referencia para la estrategia internacional del título, un año después de la integración de sus principales comunidades regionales.