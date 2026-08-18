Orquesta Sinfónica Simanof lleva conciertos benéficos a Japón y rinde homenaje a Venezuela

La Orquesta Sinfónica Simanof culminó una gira por Japón marcada por presentaciones en Tokio y Osaka, intercambio cultural y una iniciativa solidaria destinada a apoyar a los afectados por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. Los conciertos, celebrados el 6 y 10 de agosto, respectivamente, destinaron la totalidad de lo recaudado por boletería a los damnificados, según informó la Fundación Simanof.

La programación reunió a músicos de diferentes nacionalidades y tuvo una importante representación venezolana. La dirección musical estuvo a cargo de Susan Siman, acompañada por los directores invitados Eddy Marcano, Felipe Gómez Pérez y Yosuke Kimoto, representante de El Sistema-Japón. El pianista venezolano-estadounidense Alexander Brown participó como solista.

Tokio y Osaka reciben el repertorio de la Orquesta Simanof

Las presentaciones del tour Japón 2026 tuvieron como escenarios el Suginami Public Hall de Tokio y el teatro de la Kansai Medical University en Osaka. El repertorio combinó composiciones latinoamericanas, venezolanas, japonesas y obras del repertorio sinfónico universal.

Entre los autores seleccionados estuvieron Ginastera, Bermúdez, Márquez y Herrero-Armenteros, además de Dvorak y Tchaikovsky. La programación incorporó también un Pajarillo venezolano y elementos de la tradición cultural japonesa.

“Esta gira por Japón para nosotros representó una experiencia artística, educativa, cultural y profundamente humana que reunió a niños, jóvenes músicos, maestros y familias de distintos países bajo un mismo lenguaje: la música, pero siempre con la filosofía de Música con Propósito. En nuestros conciertos en Tokio y Osaka, los jóvenes tuvieron la oportunidad de presentarse ante el público japonés y compartir un repertorio que mostró tanto la riqueza de la música latinoamericana como el nivel artístico que han alcanzado. El intercambio cultural fue muy enriquecedor”, expresó Susan Siman, CEO de la Fundación Simanof.

Homenaje musical a Venezuela y apoyo a los afectados

Uno de los ejes de las presentaciones fue el homenaje a Venezuela, bajo la dirección del maestro Eddy Marcano. El programa incluyó la obra Venezuela, de Herrero-Armenteros, mientras que Marcano y Esteban Ojeda protagonizaron una interpretación conjunta del Pajarillo.

“Llevar nuestra música y nuestras raíces hasta Japón tuvo un significado muy especial para todos nosotros y se produjo además uno de los encuentros musicales más memorables del tour: la interpretación a dúo del Pajarillo por el maestro Marcano y Esteban Ojeda, músico venezolano residenciado actualmente en Italia. Fue un momento de enorme fuerza artística, virtuosismo y venezolanidad”, destacó.

Las interpretaciones de Colombia Tierra Querida y Venezuela, con participación del cantante Samuel Zapata, reforzaron el componente latinoamericano de los conciertos.

La Fundación Simanof destacó además su alianza con El Sistema-Japón, que permitió desarrollar actividades de intercambio y aprendizaje entre jóvenes músicos de diferentes países.

Estreno mundial de Dream fortalece el intercambio cultural

Otro momento destacado fue el estreno mundial de Dream, obra del compositor japonés Takafumi Kakizaki creada especialmente para la Orquesta Simanof. La interpretación contó con un coro de niños y jóvenes con discapacidad perteneciente a El Sistema Japón.

También participó la solista japonesa Ayako, intérprete del “shō”, instrumento tradicional japonés cuya incorporación permitió ampliar el intercambio musical entre los participantes. Alexander Brown intervino como pianista durante la gira.

Competencia internacional reúne a jóvenes músicos

Como parte de las actividades realizadas en Tokio se celebró la Competencia Internacional de Música SIMANOF. El violonchelista dominicano Aarón Ernesto Di Lorenzo, de 12 años, obtuvo el primer lugar, mientras Sebastián Chang alcanzó el segundo premio y Ángel Aarón Sánchez López ocupó el tercero.

Los participantes compitieron junto a otros jóvenes procedentes de Argentina, Colombia, México, Japón, Estados Unidos y República Dominicana. El jurado estuvo integrado por Eddy Marcano, Erika Cedeño, Felipe González, Takafumi Kakizaki, Karla Osuna y Alexander Brown.

Fundación Simanof proyecta nuevas actividades internacionales

Tras la gira japonesa, la organización prevé ampliar su agenda internacional con iniciativas programadas para 2027.

“Después de Japón continuaremos ampliando nuestros programas internacionales. Entre nuestros próximos proyectos se encuentran el SIMANOF Festival en Punta Cana 2027, que reunirá ensambles, orquestas, maestros y estudiantes de diferentes países, y nuestro gran proyecto internacional en Londres 2027, donde tendremos conciertos, actividades académicas, recorridos culturales y una nueva edición de la SIMANOF Music Competition. También deseamos fortalecer nuestra plataforma educativa, nuestra red de maestros y embajadores y nuestros programas de becas. Nuestro verdadero propósito es construir un camino sostenido para que el talento de nuestros jóvenes tenga formación, acompañamiento y oportunidades reales de llegar al mundo”, agregó Susan Siman.

La Fundación Simanof está dirigida por Susan Siman en el área musical y artística y por Rubén Siman en organización, logística y producción. La institución, sin fines de lucro y con sede en Florida, señala que durante 30 años ha formado a más de 50.000 estudiantes de 75 naciones y realizado giras por 15 países.

Su estrategia mantiene como ejes la educación musical, las alianzas institucionales y la apertura de oportunidades internacionales para niños y jóvenes, con nuevos programas previstos para continuar expandiendo su presencia durante 2027.