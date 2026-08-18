Matta plantea auditoría técnica independiente para la reconstrucción del sistema eléctrico venezolano

Caracas.– La reconstrucción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) debería incorporar mecanismos independientes de supervisión técnica y financiera para garantizar el uso eficiente de los recursos destinados a recuperar la infraestructura energética del país, según una propuesta presentada por Elías Matta, exdiputado de la Asamblea Nacional y coordinador de Grupo IDEAS para Venezuela.

El planteamiento surge después del reciente acuerdo entre Corpoelec e IMPSA para avanzar en la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua. Matta considera que proyectos de esta magnitud deben estar sujetos a procedimientos competitivos, controles técnicos y mecanismos de rendición de cuentas.

“Proponemos tres condiciones mínimas: primero, licitación pública y competitiva para todo contrato de reconstrucción eléctrica de envergadura; segundo, una cogestión técnica independiente, con los mejores profesionales venezolanos, que audite avances, costos y calidad de las obras; y tercero, transparencia total en los términos financieros de cada acuerdo, incluyendo deudas reconocidas y compromisos futuros”, señaló Matta.

“Venezuela no puede permitirse otro Derwick, ni otro Tocoma perdido en la opacidad”, concluyó.

Reconstrucción eléctrica y controles sobre los contratos

Matta propone establecer una instancia técnica integrada por ingenieros y especialistas venezolanos del sector eléctrico residentes tanto dentro como fuera del país. Su función sería supervisar los avances, costos y calidad de los contratos vinculados con la recuperación del SEN.

El exdiputado, quien presidió la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, sostiene que la recuperación de la infraestructura no debe medirse únicamente por la adjudicación de nuevos proyectos, sino también mediante resultados verificables y mecanismos de control.

“Millones de venezolanos llevan meses soportando entre seis y ocho horas diarias de racionamiento. Un proyecto tan importante como la recuperación de Tocoma y Macagua merecía manejarse con toda la transparencia posible. En cambio, una vez más, se hizo a dedo”, afirmó.

La declaración refleja la preocupación de Matta sobre los procedimientos utilizados para contratar obras consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema eléctrico venezolano.

Tocoma vuelve al centro del debate

La central hidroeléctrica de Tocoma ocupa un lugar central en los argumentos presentados por Matta. El proyecto permaneció inconcluso durante años y registró importantes incrementos en sus costos frente a las estimaciones iniciales.

Según cifras citadas por Matta, el presupuesto pasó de aproximadamente 3.000 millones de dólares a más de 9.000 millones. El dirigente también hizo referencia a investigaciones realizadas anteriormente por la Asamblea Nacional sobre presuntas irregularidades y pérdidas relacionadas con el proyecto.

En este contexto, Matta señaló los cambios ocurridos en la estructura accionaria y directiva de IMPSA después de su privatización en Argentina y posterior adquisición por Industrial Acquisitions Fund.

“No es un tema menor. No estamos hablando de la vieja IMPSA que dejó Tocoma a medias, sino de una directiva nueva cuyos propios antecedentes generan dudas legítimas. Todo esto obliga a preguntar quién audita esta operación y bajo qué condiciones se compromete el patrimonio de todos los venezolanos”, señaló.

Matta recuerda las contrataciones de la emergencia eléctrica

El exparlamentario también vinculó su propuesta con la experiencia de la emergencia eléctrica decretada en 2010 durante el gobierno de Hugo Chávez, período en el que se autorizaron contrataciones directas para aumentar rápidamente la capacidad de generación.

Matta mencionó como antecedente los contratos concedidos a Derwick Associates para proyectos eléctricos, los cuales posteriormente fueron objeto de investigaciones y cuestionamientos.

“Esa es la historia que no podemos repetir. Y hoy la emergencia eléctrica es incluso más grave que la de 2009: hay zonas del país que llevan más de quince años sometidas a racionamiento, no meses ni un par de años”, afirmó.

A su juicio, una nueva etapa de inversión en infraestructura eléctrica debería combinar competencia entre proveedores, conocimiento especializado, supervisión independiente y acceso público a las condiciones financieras de los acuerdos.

“Por eso la respuesta no puede ser la misma de siempre: contratos cerrados sin concurso, con empresas y directivas de historial cuestionable, y sin que el país sepa en qué condiciones se compromete su patrimonio”, sostuvo.

Grupo IDEAS plantea apoyo técnico para la recuperación del SEN

Grupo IDEAS para Venezuela manifestó su disposición a aportar especialistas y conocimiento acumulado en materia energética para contribuir al proceso de recuperación del sistema eléctrico.

La organización plantea que una supervisión especializada permitiría evaluar tanto la ejecución física de las obras como sus costos y condiciones financieras, especialmente ante proyectos que requieren importantes recursos.

Matta sostiene que la necesidad de acelerar las inversiones eléctricas no debería reducir los controles sobre la contratación pública.

“La emergencia exige actuar con rapidez, pero precisamente por la magnitud de los recursos que están en juego debemos actuar también con transparencia, conocimiento técnico y rendición de cuentas”, concluyó.