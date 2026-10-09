ARC Raiders lanza la actualización Frozen Trail con el nuevo mapa Paso Péndola, enemigos ARC y un fin de semana gratuito

ARC Raiders, el videojuego de extracción desarrollado por Embark Studios, ha recibido su mayor actualización desde el lanzamiento del título a finales de 2025. Bajo el nombre Frozen Trail, esta expansión de contenido incorpora el mapa Paso Péndola, nuevos enemigos ARC, mejoras en las armas, sistemas de progresión renovados y un pase de recompensas. Además, el estudio ha anunciado un periodo de acceso gratuito y descuentos especiales durante octubre de 2026.

Frozen Trail introduce Paso Péndola, el mapa más ambicioso de ARC Raiders

La principal novedad de la actualización es Paso Péndola, una región montañosa situada en la frontera norte del Cinturón de Óxido.

Según Embark Studios, se trata del escenario más complejo desarrollado hasta ahora para ARC Raiders, con una estructura vertical, interiores densos, terrenos accidentados y nuevas zonas de exploración.

Entre sus puntos de interés destaca un enorme Emperor derribado que los jugadores podrán investigar mientras buscan recursos y afrontan los peligros del entorno.

Nueva condición de mapa: Redirección

Paso Péndola incorpora una condición exclusiva denominada Redirección, que permitirá recoger cargamentos valiosos alejados de los ARC.

Esta mecánica introduce nuevas posibilidades para planificar las expediciones y gestionar los riesgos asociados a la extracción de recursos.

Nuevos enemigos ARC: Matón, Merodeador, Hidra y Fragata

Frozen Trail amplía las amenazas presentes en el mundo del juego mediante la incorporación de cuatro nuevos enemigos.

Entre ellos se encuentran Matón (Bully), caracterizado por su comportamiento implacable; Merodeador, que emplea tácticas de combate; e Hidra, una criatura especialmente agresiva.

A estas incorporaciones se suma Fragata, una enorme unidad ARC aérea que amplía los desafíos de los enfrentamientos.

Los nuevos Puestos permiten construir bases fuera de Speranza

Otra incorporación importante es el sistema de Puestos, que permite a los Raiders establecer espacios personales ampliables fuera de Speranza.

Los jugadores podrán construir y mejorar mesas de trabajo, fabricar objetos y personalizar sus instalaciones mediante diferentes elementos decorativos.

Mejoras de armas y nueva estación de investigación

La actualización introduce Research Station, una estación de investigación que desbloquea el sistema Weapon Amplification.

Esta función permitirá mejorar las armas más allá de sus limitaciones anteriores mediante nuevas mecánicas y modificaciones visuales.

También llega un sistema de modelos de armas destinado a cambiar su apariencia sin alterar necesariamente su identidad dentro del juego.

Entre los nuevos objetos disponibles figuran herramientas, armas, instrumentos musicales, una cámara para tomar fotografías y el Gancho.

ARC Raiders renueva su árbol de habilidades y los desafíos

Embark Studios ha introducido modificaciones en el sistema de progresión para ampliar las opciones de personalización de los personajes.

El árbol de habilidades incorpora tres capacidades nuevas y ajustes en otras ya existentes, con el objetivo de ofrecer alternativas adaptadas a distintos estilos de juego.

Por su parte, el sistema de desafíos presenta objetivos opcionales de mayor dificultad que permitirán obtener experiencia adicional.

La actualización también marca el comienzo de Trials Season 6, una nueva temporada de pruebas con retos para los jugadores.

Frozen Trail incorpora un pase de recompensas de 60 niveles

El nuevo Pase de recompensas Sendero Helado ofrece 60 niveles de contenido distribuidos en dos modalidades: una gratuita y otra prémium.

La ruta gratuita estará disponible para todos los jugadores, mientras que el Pase prémium podrá desbloquearse por 1.150 Raider Tokens.

Recompensas y contenido del Pase prémium

El Pase prémium incluye 50 recompensas adicionales, entre ellas artículos cosméticos exclusivos.

Los participantes que completen sus niveles podrán recuperar hasta 1.150 Raider Tokens. Al finalizar tanto la ruta gratuita como la prémium, la cantidad total obtenida alcanzará los 1.350 tokens.

Nuevo DLC Frozen Trail Collector Set

El contenido descargable ARC Raiders – Frozen Trail Collector Set incluye el conjunto Renzo, el diseño de arma Dragon’s Breath, el peinado Bob Hair Style y 2.400 Raider Tokens.

Este paquete también proporciona acceso al Pase prémium de Frozen Trail.

ARC Raiders estará gratis del 8 al 12 de octubre de 2026

Embark Studios ha confirmado un periodo de acceso gratuito a ARC Raiders en Steam, Xbox y PlayStation.

La promoción comenzó el 8 de octubre a las 11:00 CEST y finalizará el 12 de octubre a las 10:00 CEST.

Durante este periodo, los nuevos usuarios podrán acceder al juego completo, incluido Paso Péndola, siempre que formen equipo con jugadores que ya hayan desbloqueado el mapa.

Descuentos del 50 % en las distintas ediciones

Hasta el 12 de octubre, ARC Raiders, su Deluxe Edition y la actualización Deluxe Edition Upgrade estarán disponibles con un descuento del 50 % en las tres plataformas.

Embark Studios amplía el contenido de ARC Raiders

Embark Studios, desarrolladora con sede en Estocolmo fundada en 2018, cuenta con más de 370 profesionales. El estudio lanzó THE FINALS en 2023 y ARC Raiders a finales de 2025.

Con Frozen Trail, la compañía amplía las posibilidades de exploración, combate y personalización del videojuego. La incorporación de Paso Péndola, los nuevos sistemas de progresión y el acceso gratuito temporal representan una nueva etapa en la evolución de esta aventura de extracción.