Xepelin prepara una cuenta digital para empresas con inteligencia artificial y bonificaciones

Xepelin avanza en la ampliación de su oferta de servicios financieros con el desarrollo de una cuenta digital dirigida a empresas, cuyo lanzamiento comercial está previsto para el último trimestre de 2026. La fintech busca extender su presencia más allá del financiamiento y la gestión financiera para incorporarse de manera más directa a las operaciones cotidianas de tesorería de sus clientes.

Como parte de la etapa previa al lanzamiento, la compañía habilitó una lista de espera para las empresas interesadas en conocer anticipadamente las características y condiciones del nuevo producto.

Una cuenta empresarial gratuita y completamente digital

La nueva cuenta de Xepelin estará orientada a un mercado compuesto por más de 1,2 millones de empresas, que representan el 98,5% de las compañías del país y generan cerca del 48% del empleo, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía citadas por la fintech.

El producto será gratuito y no tendrá costos de apertura, mantención ni transferencias. Además, todo el proceso de contratación se realizará de manera digital, una característica con la que la empresa busca simplificar el acceso a servicios financieros para compañías de distintos tamaños.

La propuesta también contempla bonificaciones asociadas al uso activo de la cuenta y herramientas destinadas a facilitar operaciones habituales de tesorería. Uno de sus principales componentes tecnológicos será la incorporación de inteligencia artificial para apoyar diferentes tareas relacionadas con la administración financiera.

Según la información proporcionada por Xepelin, estas capacidades estarán disponibles tanto desde su propia plataforma como a través de algunas de las herramientas de inteligencia artificial de mayor uso.

Xepelin busca ampliar su presencia en la gestión financiera diaria

La iniciativa representa una nueva etapa para Xepelin, que ha concentrado buena parte de su actividad en facilitar soluciones de financiamiento y gestión financiera para empresas.

Con la nueva cuenta, la compañía pretende integrar servicios financieros y herramientas tecnológicas en un mismo entorno, con el objetivo de simplificar procesos administrativos y de tesorería.

«Durante años nos hemos dedicado a resolver un problema profundo: que las empresas accedan a financiamiento de forma rápida, simple y transparente. Hoy damos un paso más y simplificar su gestión financiera diaria con una cuenta que integra servicios financieros e inteligencia artificial, y que bonifica por el uso de la cuenta, para que su dinero genere más valor mientras se concentran en hacer crecer su negocio», señala Sebastián Kreis, CEO y fundador de Xepelin.

La estrategia responde a una creciente digitalización de los procesos empresariales, especialmente en áreas como pagos, financiamiento y administración financiera.

Banco BICE respaldará la operación de la nueva cuenta

La cuenta empresarial de Xepelin será emitida por Banco BICE, entidad que aportará el respaldo bancario y financiero necesario para su funcionamiento mediante un modelo de banca como servicio.

Este esquema permitirá combinar las funcionalidades digitales desarrolladas por Xepelin con la infraestructura bancaria proporcionada por Banco BICE.

«La evolución de las empresas también está transformando la manera en que gestionan sus finanzas, haciéndolas más ágiles, simples y eficientes. Por ello, creemos que es fundamental facilitar el acceso a soluciones digitales. En Banco BICE estamos comprometidos con acompañar esta evolución, aportando nuestra experiencia y respaldo para hacer posible esta nueva generación de servicios financieros para las empresas». señala Robert Puvogel, Gerente de División Corporativa en Banco BICE.

La participación de la entidad bancaria forma parte de la estructura diseñada para llevar el nuevo servicio al mercado y ampliar las alternativas digitales disponibles para clientes empresariales.

Beneficios para las primeras empresas registradas

Las compañías interesadas ya pueden incorporarse a la lista de espera habilitada para la Cuenta Empresa de Xepelin. Quienes se registren recibirán anticipadamente información sobre el producto, sus condiciones y la fecha definitiva de apertura.

La fintech también informó que las primeras 100 empresas inscritas tendrán acceso a beneficios exclusivos. Estos incluyen recompensas preferenciales, descuentos en tasas y acceso gratuito de por vida al copiloto de inteligencia artificial desarrollado por Xepelin.

Con el lanzamiento previsto para el último trimestre de 2026, Xepelin busca fortalecer su presencia en el segmento de servicios financieros digitales para empresas y ampliar su relación con los clientes hacia actividades financieras de uso cotidiano. La incorporación de inteligencia artificial y el respaldo de Banco BICE serán dos de los principales componentes de esta nueva etapa.