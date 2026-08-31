LATAM obtiene utilidades por US$125 millones en el segundo trimestre pese al fuerte aumento del combustible

LATAM Airlines Group cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de US$125 millones, respaldada por el crecimiento de sus ingresos y de su capacidad de transporte, pese a enfrentar un significativo incremento en los costos asociados al combustible.

El grupo registró ingresos por US$4.183 millones durante el período, cifra que representa un aumento de 28% frente al mismo trimestre de 2025. El margen operativo se situó en 5,4%, mientras la compañía mantuvo la expansión de sus operaciones internacionales y nacionales en diferentes mercados de América Latina.

LATAM transportó 21,1 millones de pasajeros durante el trimestre

Durante el segundo trimestre, LATAM transportó 21,1 millones de pasajeros y aumentó su capacidad consolidada en 8,9%. El segmento internacional registró un crecimiento de 11,8%, mientras que la capacidad nacional de LATAM Airlines Brasil avanzó 5,7%.

Las operaciones nacionales de las filiales en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, por su parte, crecieron 5,3%. El factor de ocupación se ubicó en 81,8%.

El desempeño financiero se produjo en un período marcado por mayores presiones sobre los gastos operativos. Los costos asociados al combustible alcanzaron US$1.712 millones, un incremento de 93,1% respecto al mismo trimestre de 2025. El precio pagado por el combustible, incluyendo coberturas, aumentó 81,3%.

En ese escenario, LATAM reportó un margen operacional ajustado de 5,4% y un resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de US$713 millones.

“Los resultados del segundo trimestre demuestran la solidez estructural del grupo así como la propuesta de valor para los clientes y su capacidad para desenvolverse en un entorno volátil e incierto”, dijo Ricardo Bottas, director financiero de LATAM Airlines Group.

El ejecutivo agregó que “el grupo mantiene su firme compromiso con la ejecución disciplinada de una estrategia de crecimiento rentable. El modelo de negocios diversificado de LATAM —que cuenta con ingresos del segmento premium, negocios integrados de carga y fidelización, y solidez financiera— proporcionó la base para mantener la rentabilidad incluso durante un trimestre estacionalmente más débil y bajo presiones sin precedentes sobre los precios de combustible con fuerte impacto sobre los costos del grupo”.

El programa de fidelización LATAM Pass alcanzó 56 millones de miembros y continuó fortaleciendo la relación de la compañía con sus pasajeros. El 67% de los ingresos de pasajeros fue generado por miembros del programa, mientras que el número de integrantes de sus categorías superiores aumentó 26% interanual.

LATAM mantiene una sólida posición financiera

LATAM generó US$473 millones de flujo de caja operacional ajustado durante el trimestre y cerró junio con US$2.651 millones en caja. Al considerar las líneas de crédito comprometidas y completamente disponibles, la liquidez total alcanzó US$4.226 millones, equivalente al 26,2% de los ingresos registrados durante los últimos doce meses.

El apalancamiento neto ajustado se situó en 1,5 veces, por debajo del límite de 2,0 veces establecido en la política financiera del grupo.

Los accionistas también aprobaron recientemente un programa de recompra de hasta el 5% de las acciones en circulación durante un período máximo de cinco años. El Directorio determinará el inicio, mecanismo y condiciones de ejecución del programa, sujeto a la normativa aplicable en Chile.

Nueva flota Embraer ampliará la conectividad en Brasil

Durante el segundo trimestre, LATAM recibió nueve aeronaves, incluidas dos de fuselaje ancho, y terminó el período con una flota total de 383 aviones.

LATAM Airlines Brasil también anunció la primera fase de operación de sus aeronaves Embraer E195-E2. Entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 se incorporarán hasta 14 unidades destinadas a operar 42 rutas.

La expansión incluirá cuatro nuevos destinos: Cabo Frío, Ji-Paraná, Macaé y Rondonópolis. Con estas incorporaciones, LATAM Airlines Brasil alcanzará 67 destinos nacionales, frente a los 44 que operaba en 2019, conformando la red más amplia de su historia.

La aerolínea también evalúa hasta 18 destinos adicionales para una segunda fase de expansión prevista para 2027, conforme avance la entrega de nuevas aeronaves.

LATAM actualiza sus perspectivas para 2026

Para el conjunto de 2026, LATAM proyecta un crecimiento de capacidad de entre 9% y 10% frente al año anterior. El grupo estima un resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de entre US$4.100 millones y US$4.400 millones.

Asimismo, espera cerrar el ejercicio con una liquidez igual o superior a US$4.700 millones y un apalancamiento neto ajustado igual o inferior a 1,6 veces.

En Colombia, LATAM transportó 5,2 millones de pasajeros durante el primer semestre en vuelos nacionales e internacionales desde y hacia el país. Bogotá–Medellín encabezó el tráfico nacional con 754.925 pasajeros y un crecimiento de 4%.

Bogotá–Cartagena avanzó 11%, Bogotá–Barranquilla creció 10% y Bogotá–Montería registró el mayor incremento, con una variación positiva de 27%. En las operaciones internacionales, las conexiones con Brasil a través de São Paulo aumentaron 46% frente al primer semestre de 2025, mientras que Orlando registró un crecimiento de 18%.